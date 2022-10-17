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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 28. Стадион: .
Бранн
3:0
Конец матча
Скейд
0'
1:0
26' Гол
Кастро Никлас
36' Желтая карточка
Frederik Boersting
2:0
41' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
3:0
90' Гол
Кастро Никлас
90'+4
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
5
Сковгор
Андреас
21
Кристиансен
Рубен
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
1
Lars
Kvarekvaal
4
Fredrik
Tobias
Berglie
16
Эффьом
Максвелл
29
Боянг
Сулайман
14
Стейринг
Пер-Магнус
11
David
Hickson
7
Мельхиор
Маркус
20
Ulrich
Ness
39
Bendik
Rise
9
Будусон
Джонни
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
Бранн
4-3-3
Скейд
5-3-2

История личных встреч

Бранн
Скейд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 16 (1) 0.57
Расмуссен Матиас 15 0.54
Селанн-Хеггебе Эуне 14 (1) 0.5
Кастро Никлас 10 (1) 0.36
Хорн Майер 5 0.18
Сконес Каспер 5 0.18
Бломберг Оле-Дидрик 4 0.14
Frederik Boersting 4 0.14
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.11
Кнудсен Фредрик 3 0.11
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.11
Кроне Свенн 2 0.07
Моберг Вегар 2 0.07
Сковгор Андреас 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будусон Джонни 8 (2) 0.29
Jakob Napoleon Romsaas 7 0.25
Bendik Rise 2 0.07
Мельхиор Маркус 2 0.07
Kristoffer Hoven 2 0.07
Ulrich Ness 2 0.07
David Hickson 2 0.07
Fredrik Tobias Berglie 2 0.07
Erik Nordengen 1 0.04
Anders Johansen 1 0.04
Стейринг Пер-Магнус 1 0.04
Gabriel Andersen 1 0.04
Эффьом Максвелл 1 0.04
Simen Kvia-Egeskog 1 0.04
Emil Tjoestheim 1 0.04
Боянг Сулайман 0 0
Лёкай Флёринд 0 0
Hayder Altai 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 4 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 3 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кроне Свенн 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Финне Бор 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боянг Сулайман 5 0
Bendik Rise 4 0
Anders Johansen 3 0
Lars Kvarekvaal 3 0
Мельхиор Маркус 3 0
Kristoffer Hoven 2 0
Ulrich Ness 2 0
Stian Pettersen I 2 0
Gabriel Andersen 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Emil Tjoestheim 2 0
Стейринг Пер-Магнус 1 0
David Hickson 1 0
Эффьом Максвелл 1 0
Hayder Altai 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
9
18 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 3
14 Не забивали 23
6
13%
1
11%
1-15
4
9%
3
33%
16-30
8
17%
1
11%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
4
9%
1
11%
61-75
18
39%
3
33%
76-90

Пропущено

3
24
1 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
3 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
33%
5
21%
31-45
1
33%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
33%
8
33%
76-90

Забито

42
25
15 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
4
10%
9
36%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
6
14%
4
16%
31-45
8
19%
5
20%
46-60
6
14%
4
16%
61-75
13
31%
2
8%
76-90

Пропущено

11
30
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
18%
3
10%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
3
27%
6
20%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
1
9%
10
33%
76-90

Забито

88
34
33 В 1-м тайме 19
55 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 12
0 Не забивали 10
10
11%
10
29%
29%
1-15
9
10%
4
12%
16-30
14
16%
5
15%
31-45
14
16%
5
15%
46-60
10
11%
5
15%
61-75
31
35%
5
15%
76-90

Пропущено

14
54
7 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 23
2
14%
6
11%
1-15
1
7%
6
11%
16-30
4
29%
10
19%
31-45
4
29%
8
15%
46-60
1
7%
6
11%
61-75
2
14%
18
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0
Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2
Скейд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3 Мьёндален - Скейд 1:0
Согндаль - Скейд 0:1 Скейд - КФУМ 1:5 Гроруд - Скейд 1:1 Скейд - Осане 2:0 Санднес - Скейд 0:0 Скейд - Ранхейм 1:0 Стабек - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 2:2 Осане - Скейд 3:2 Скейд - Брюне 1:2 Ранхейм - Скейд 4:0 Скейд - Гроруд 3:2 Хьельсос - Скейд 3:3 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - Согндаль 2:3 Фригг - Скейд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 28 24 3 1 88 - 14 75
2. Стабек 28 15 9 4 58 - 26 54
3. КФУМ 28 14 7 7 57 - 43 49
4. Старт 28 14 6 8 59 - 36 48
5. Конгсвингер 28 13 7 8 43 - 32 46
6. Санднес 28 13 4 11 50 - 50 43
7. Согндаль 28 11 7 10 51 - 51 40
8. Ранхейм 28 11 7 10 45 - 48 40
9. Мьёндален 28 12 3 13 36 - 45 39
10. Рёуфосс 28 9 8 11 33 - 48 35
11. Брюне 28 8 8 12 40 - 49 32
12. Осане 28 8 8 12 40 - 62 32
13. Фредрикстад 28 8 8 12 44 - 48 32
14. Скейд 28 7 4 17 35 - 53 25
15. Гроруд 28 3 8 17 31 - 65 17
16. Стйордалс Блинк 28 3 5 20 28 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 11 3 0 45 - 4 36
2. Старт 14 8 3 3 34 - 15 27
3. Стабек 14 7 5 2 27 - 12 26
4. Мьёндален 14 8 2 4 22 - 18 26
5. Конгсвингер 14 7 5 2 28 - 16 26
6. Согндаль 14 8 1 5 28 - 19 25
7. КФУМ 14 6 5 3 25 - 21 23
8. Ранхейм 14 6 4 4 27 - 24 22
9. Осане 14 6 2 6 21 - 29 20
10. Брюне 14 5 4 5 20 - 21 19
11. Рёуфосс 14 5 4 5 14 - 22 19
12. Фредрикстад 14 5 4 5 23 - 24 19
13. Санднес 14 5 3 6 29 - 28 18
14. Скейд 14 5 2 7 26 - 29 17
15. Гроруд 14 2 4 8 14 - 27 10
16. Стйордалс Блинк 14 2 0 12 14 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 13 0 1 43 - 10 39
2. Стабек 14 8 4 2 31 - 14 28
3. КФУМ 14 8 2 4 32 - 22 26
4. Санднес 14 8 1 5 21 - 22 25
5. Старт 14 6 3 5 25 - 21 21
6. Конгсвингер 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Ранхейм 14 5 3 6 18 - 24 18
8. Рёуфосс 14 4 4 6 19 - 26 16
9. Согндаль 14 3 6 5 23 - 32 15
10. Мьёндален 14 4 1 9 14 - 27 13
11. Брюне 14 3 4 7 20 - 28 13
12. Фредрикстад 14 3 4 7 21 - 24 13
13. Осане 14 2 6 6 19 - 33 12
14. Скейд 14 2 2 10 9 - 24 8
15. Стйордалс Блинк 14 1 5 8 14 - 36 8
16. Гроруд 14 1 4 9 17 - 38 7
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 15 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 15 (2)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 9
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Селанн-Хеггебе Эуне бьет в цель!
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