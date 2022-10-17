Тур: 28. Стадион: Бранн.
0'
1:0
26' ГолКастро Никлас
36' Желтая карточкаFrederik Boersting
2:0
41' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
3:0
90' ГолКастро Никлас
90'+4
Ход матча
26'
1:0
41'
90'
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ulrich NessПолузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
17 Hayder Altai
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Бранн
Скейд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|16 (1)
|0.57
|Расмуссен Матиас
|15
|0.54
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (1)
|0.5
|Кастро Никлас
|10 (1)
|0.36
|Хорн Майер
|5
|0.18
|Сконес Каспер
|5
|0.18
|Бломберг Оле-Дидрик
|4
|0.14
|Frederik Boersting
|4
|0.14
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.11
|Кнудсен Фредрик
|3
|0.11
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.11
|Кроне Свенн
|2
|0.07
|Моберг Вегар
|2
|0.07
|Сковгор Андреас
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будусон Джонни
|8 (2)
|0.29
|Jakob Napoleon Romsaas
|7
|0.25
|Bendik Rise
|2
|0.07
|Мельхиор Маркус
|2
|0.07
|Kristoffer Hoven
|2
|0.07
|Ulrich Ness
|2
|0.07
|David Hickson
|2
|0.07
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0.07
|Erik Nordengen
|1
|0.04
|Anders Johansen
|1
|0.04
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.04
|Gabriel Andersen
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.04
|Emil Tjoestheim
|1
|0.04
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Лёкай Флёринд
|0
|0
|Hayder Altai
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|4
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Frederik Boersting
|3
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кроне Свенн
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боянг Сулайман
|5
|0
|Bendik Rise
|4
|0
|Anders Johansen
|3
|0
|Lars Kvarekvaal
|3
|0
|Мельхиор Маркус
|3
|0
|Kristoffer Hoven
|2
|0
|Ulrich Ness
|2
|0
|Stian Pettersen I
|2
|0
|Gabriel Andersen
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Emil Tjoestheim
|2
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Эффьом Максвелл
|1
|0
|Hayder Altai
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
46
9
18 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 3
14 Не забивали 23
6
13%
1
11%
1-15
4
9%
3
33%
16-30
8
17%
1
11%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
4
9%
1
11%
61-75
18
39%
3
33%
76-90
Пропущено
3
24
1 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
3 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
33%
5
21%
31-45
1
33%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
33%
8
33%
76-90
Забито
42
25
15 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
4
10%
9
36%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
6
14%
4
16%
31-45
8
19%
5
20%
46-60
6
14%
4
16%
61-75
13
31%
2
8%
76-90
Пропущено
11
30
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
18%
3
10%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
3
27%
6
20%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
1
9%
10
33%
76-90
Забито
88
34
33 В 1-м тайме 19
55 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 12
0 Не забивали 10
10
11%
10
29%
29%
1-15
9
10%
4
12%
16-30
14
16%
5
15%
31-45
14
16%
5
15%
46-60
10
11%
5
15%
61-75
31
35%
5
15%
76-90
Пропущено
14
54
7 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 23
2
14%
6
11%
1-15
1
7%
6
11%
16-30
4
29%
10
19%
31-45
4
29%
8
15%
46-60
1
7%
6
11%
61-75
2
14%
18
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0
Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2
Скейд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3 Мьёндален - Скейд 1:0
Согндаль - Скейд 0:1 Скейд - КФУМ 1:5 Гроруд - Скейд 1:1 Скейд - Осане 2:0 Санднес - Скейд 0:0 Скейд - Ранхейм 1:0 Стабек - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 2:2 Осане - Скейд 3:2 Скейд - Брюне 1:2 Ранхейм - Скейд 4:0 Скейд - Гроруд 3:2 Хьельсос - Скейд 3:3 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - Согндаль 2:3 Фригг - Скейд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|28
|24
|3
|1
|88 - 14
|75
|2.
|Стабек
|28
|15
|9
|4
|58 - 26
|54
|3.
|КФУМ
|28
|14
|7
|7
|57 - 43
|49
|4.
|Старт
|28
|14
|6
|8
|59 - 36
|48
|5.
|Конгсвингер
|28
|13
|7
|8
|43 - 32
|46
|6.
|Санднес
|28
|13
|4
|11
|50 - 50
|43
|7.
|Согндаль
|28
|11
|7
|10
|51 - 51
|40
|8.
|Ранхейм
|28
|11
|7
|10
|45 - 48
|40
|9.
|Мьёндален
|28
|12
|3
|13
|36 - 45
|39
|10.
|Рёуфосс
|28
|9
|8
|11
|33 - 48
|35
|11.
|Брюне
|28
|8
|8
|12
|40 - 49
|32
|12.
|Осане
|28
|8
|8
|12
|40 - 62
|32
|13.
|Фредрикстад
|28
|8
|8
|12
|44 - 48
|32
|14.
|Скейд
|28
|7
|4
|17
|35 - 53
|25
|15.
|Гроруд
|28
|3
|8
|17
|31 - 65
|17
|16.
|Стйордалс Блинк
|28
|3
|5
|20
|28 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|11
|3
|0
|45 - 4
|36
|2.
|Старт
|14
|8
|3
|3
|34 - 15
|27
|3.
|Стабек
|14
|7
|5
|2
|27 - 12
|26
|4.
|Мьёндален
|14
|8
|2
|4
|22 - 18
|26
|5.
|Конгсвингер
|14
|7
|5
|2
|28 - 16
|26
|6.
|Согндаль
|14
|8
|1
|5
|28 - 19
|25
|7.
|КФУМ
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|8.
|Ранхейм
|14
|6
|4
|4
|27 - 24
|22
|9.
|Осане
|14
|6
|2
|6
|21 - 29
|20
|10.
|Брюне
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|11.
|Рёуфосс
|14
|5
|4
|5
|14 - 22
|19
|12.
|Фредрикстад
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|13.
|Санднес
|14
|5
|3
|6
|29 - 28
|18
|14.
|Скейд
|14
|5
|2
|7
|26 - 29
|17
|15.
|Гроруд
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|16.
|Стйордалс Блинк
|14
|2
|0
|12
|14 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|13
|0
|1
|43 - 10
|39
|2.
|Стабек
|14
|8
|4
|2
|31 - 14
|28
|3.
|КФУМ
|14
|8
|2
|4
|32 - 22
|26
|4.
|Санднес
|14
|8
|1
|5
|21 - 22
|25
|5.
|Старт
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|6.
|Конгсвингер
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Ранхейм
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|8.
|Рёуфосс
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Согндаль
|14
|3
|6
|5
|23 - 32
|15
|10.
|Мьёндален
|14
|4
|1
|9
|14 - 27
|13
|11.
|Брюне
|14
|3
|4
|7
|20 - 28
|13
|12.
|Фредрикстад
|14
|3
|4
|7
|21 - 24
|13
|13.
|Осане
|14
|2
|6
|6
|19 - 33
|12
|14.
|Скейд
|14
|2
|2
|10
|9 - 24
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|14
|1
|5
|8
|14 - 36
|8
|16.
|Гроруд
|14
|1
|4
|9
|17 - 38
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Стабек
|Gift Orban
|15 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|15 (2)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|12 (6)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 9
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|9
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8