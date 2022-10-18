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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Винтертур
0:0
Первый тайм: 9'
Сьон
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Сьон
3.75
3.80
2.22
Все Коэффициенты
1
Фаюлу
Тимоти
19
Adrian
Gantenbein
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
10
Ди
Джусто
Маттео
16
Арнольд
Ремо
14
Thibault
Corbaz
99
Буркарт
Нишан
22
Камбери
Флориан
9
Буэсс
Роман
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
7
Дзуффи
Лука
17
Стожилкович
Филип
9
Шуареф
Ильяс
Винтертур
4-4-2
Сьон
4-1-3-2

История личных встреч

Винтертур
Сьон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.25
Samir Ramizi 2 0.17
Камбери Флориан 1 0.08
Родригес Франсиско III 1 0.08
Samuel Ballet 1 0.08
Диаби Сулейман 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.42
Балотелли Марио 3 (1) 0.25
Итаитинга 2 0.17
Сио Жованни 2 0.17
Араз Муса 1 0.08
Поа Денис 1 0.08
Дзуффи Лука 1 0.08
Кавар Димитри 1 0.08
Шуареф Ильяс 1 0.08
Шмид Йоэль 1 0.08
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 5 1
Michael Goncalves 4 0
Буэсс Роман 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Гельми Рой 3 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Камбери Флориан 1 0
Adrian Gantenbein 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 4 0
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 1
Стожилкович Филип 3 0
Балотелли Марио 2 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
6%
3
30%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
5
26%
1-15
7
29%
29%
1
5%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0
Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2
Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 24 - 6 24
2. Серветт 11 5 4 2 12 - 9 19
3. Сьон 0:0 12 5 4 3 19 - 18 19
4. Санкт-Галлен 11 5 1 5 20 - 16 16
5. Лугано 11 5 1 5 17 - 16 16
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 0:0 12 2 4 6 8 - 24 10
10. Цюрих 11 0 5 6 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 0:0 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Винтертур 0:0 7 1 3 3 5 - 17 6
9. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 3 2 1 11 - 4 11
2. Сьон 0:0 6 3 2 1 12 - 9 11
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Винтертур 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Люцерн Симани Денис 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Сьон
3.75
3.80
2.22
Все Коэффициенты
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