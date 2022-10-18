Тур: 12. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
16
Арнольд
Ремо
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
35 Arlind Dakaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сио ЖованниЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Винтертур
Сьон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.25
|Samir Ramizi
|2
|0.17
|Камбери Флориан
|1
|0.08
|Родригес Франсиско III
|1
|0.08
|Samuel Ballet
|1
|0.08
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.42
|Балотелли Марио
|3 (1)
|0.25
|Итаитинга
|2
|0.17
|Сио Жованни
|2
|0.17
|Араз Муса
|1
|0.08
|Поа Денис
|1
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.08
|Кавар Димитри
|1
|0.08
|Шуареф Ильяс
|1
|0.08
|Шмид Йоэль
|1
|0.08
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|5
|1
|Michael Goncalves
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Гельми Рой
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|4
|0
|Бальтазар
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Араз Муса
|2
|0
|Поа Денис
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
6%
3
30%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
5
26%
1-15
7
29%
29%
1
5%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0
Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2
Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|24 - 6
|24
|2.
|Серветт
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|Сьон
|0:0
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|4.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|5.
|Лугано
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|7.
|Базель
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Винтертур
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|10.
|Цюрих
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Винтертур
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|9.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|2.
|Сьон
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Винтертур
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 3