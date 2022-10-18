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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Винтертур
1:0
Конец матча
Сьон
0'
1:0
25' Гол
Ди Джусто Маттео
26' Желтая карточка
Бальтазар
76' Желтая карточка
Диаби Сулейман
90'+5

Ход матча

25'
Ди Джусто Маттео
(Adrian Gantenbein)
1:0
26'
 
Бальтазар
59'
 
Карлен Гаэтан
Стожилкович Филип
59'
 
Kevin Halabaku
Араз Муса
59'
 
Итаитинга
Дзуффи Лука
66'
Манзамби Нефтали
Камбери Флориан
 
66'
Крьезиу Хекуран
Thibault Corbaz
 
74'
 
Сио Жованни
Шуареф Ильяс
76'
Шеттин Тобиас
Буркарт Нишан
 
76'
Диаби Сулейман
 
88'
Абедини Эрис
Буэсс Роман
 
88'
Зайлер Штефан
Ди Джусто Маттео
 
90'
 
Япикино Деннис
Nathanael Saintini

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Фаюлу
Тимоти
19
Adrian
Gantenbein
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
10
Ди
Джусто
Маттео
16
Арнольд
Ремо
14
Thibault
Corbaz
99
Буркарт
Нишан
22
Камбери
Флориан
9
Буэсс
Роман
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
7
Дзуффи
Лука
17
Стожилкович
Филип
9
Шуареф
Ильяс
Винтертур
4-4-2
Сьон
4-3-1-2

История личных встреч

Винтертур
Сьон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.25
Samir Ramizi 2 0.17
Камбери Флориан 1 0.08
Родригес Франсиско III 1 0.08
Ди Джусто Маттео 1 0.08
Samuel Ballet 1 0.08
Диаби Сулейман 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Adrian Gantenbein 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.42
Балотелли Марио 3 (1) 0.25
Итаитинга 2 0.17
Сио Жованни 2 0.17
Араз Муса 1 0.08
Поа Денис 1 0.08
Дзуффи Лука 1 0.08
Кавар Димитри 1 0.08
Шуареф Ильяс 1 0.08
Шмид Йоэль 1 0.08
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 5 1
Диаби Сулейман 4 0
Michael Goncalves 4 0
Буэсс Роман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Гельми Рой 3 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Камбери Флориан 1 0
Adrian Gantenbein 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 0
Лаванши Нума 4 0
Кавар Димитри 2 1
Стожилкович Филип 3 0
Балотелли Марио 2 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
6%
3
30%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
5
26%
1-15
7
29%
29%
1
5%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0
Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2
Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 24 - 6 24
2. Серветт 11 5 4 2 12 - 9 19
3. Сьон 12 5 3 4 19 - 19 18
4. Санкт-Галлен 11 5 1 5 20 - 16 16
5. Лугано 11 5 1 5 17 - 16 16
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 12 3 3 6 9 - 24 12
10. Цюрих 11 0 5 6 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
8. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
9. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 3 2 1 11 - 4 11
2. Сьон 6 3 1 2 12 - 10 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Сьон Бальтазар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Бальтазар получил желтую карточку от судьи
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