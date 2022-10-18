Тур: 12. Стадион: Фалмер. Главный судья: Инглэнд Даррен
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Тёрнс ЭдЗащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Энсисо ХулиоНападающий
-
21 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Куйяте ШейкуПолузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Ноттингем Форест
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|5
|0.56
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.44
|Гросс Паскаль
|3
|0.33
|Кайседо Мойсес
|1
|0.11
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|2
|0.2
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.2
|Куйяте Шейку
|1
|0.1
|Деннис Эммануэль
|1
|0.1
|О'Брайен Льюис
|1
|0.1
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Йейтс Райан
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Уорролл Джо
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Йейтс Райан
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
4
14
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
13%
2
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Пропущено
9
23
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
22%
2
9%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
2
22%
7
30%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2
Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|21 - 12
|13
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|10.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Брайтон
87.9% (109)
Ничья
7.3% (9)
Ноттингем Форест
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
44.44% (52)
Нет
55.56% (65)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
29% (36)
2:0 Брайтон
24.2% (30)
1:0 Брайтон
23.4% (29)
1:1 Ничья
6.5% (8)
3:0 Брайтон
4% (5)
3:1 Брайтон
3.2% (4)
1:2 Ноттингем Форест
1.6% (2)
5:2 Брайтон
1.6% (2)
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