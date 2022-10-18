Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Тарик Лэмпти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

89' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Судья сигнализирует, что Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест поставил подножку. Пострадал Тарик Лэмпти

87' Удар от ворот произведет Брайтон

87' Данк Льюис нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

87' Марч Соломон из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Тоффоло Харри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Фройлер Ремо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

83' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Марч Соломон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Гросс Паскаль . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Уэлбек Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Брайтон

79' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Мойсес Кайседо ослабляет давление, выбив мяч.

78' Макаллистер Алексис получил желтую карточку от судьи

76' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

70' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Гросс Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Уэлбек Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Брайтон

66' Йейтс Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Судья сигнализирует, что Тарик Лэмпти из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Неко Уильямс

64' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Лаллана Адам уходит с поля и его заменяет Тарик Лэмпти

63' Куйяте Шейку выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Мойсес Кайседо из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Игрок из команды Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

57' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

56' Троссар Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

54' Мойсес Кайседо из команды Брайтон получает желтую после опасной игры.

53' Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вельтман Йоел из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Мойсес Кайседо пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон ловит мяч

46' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля