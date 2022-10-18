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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 31463 Главный судья: Инглэнд Даррен
Брайтон
0:0
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
54' Желтая карточка
Кайседо Мойсес
78' Желтая карточка
Макаллистер Алексис
84' Желтая карточка
Фройлер Ремо
90' Желтая карточка
Лемпти Тарик
90'+5

Ход матча

54'
Кайседо Мойсес
 
61'
 
Куйяте Шейку
Мангаля Орель
64'
Лемпти Тарик
Лаллана Адам
 
69'
 
Тоффоло Харри
Орье Серж
78'
Макаллистер Алексис
 
84'
 
Фройлер Ремо
85'
Ундав Дениз
Гросс Паскаль
 
86'
 
Уорролл Джо
Лингард Джесси
86'
 
Авонийи Тайво
Джонсон Бреннан
86'
 
Бьянкон Жулиан
Тоффоло Харри
90'
Лемпти Тарик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Брайтон 88.1% (111)
X 7.1% (9)
Ноттингем Форест 4.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
7
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
14
Лаллана
Адам
13
Гросс
Паскаль
18
Уэлбек
Данни
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
7
Уильямс
Неко
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
5
Мангаля
Орель
10
Гиббс-Уайт
Морган
20
Джонсон
Бреннан
11
Лингард
Джесси
Брайтон
3-4-2-1
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Ноттингем Форест

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 5 0.5
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.4
Гросс Паскаль 3 0.3
Кайседо Мойсес 1 0.1
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 2 0.18
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.18
Куйяте Шейку 1 0.09
Деннис Эммануэль 1 0.09
О'Брайен Льюис 1 0.09
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Йейтс Райан 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Лингард Джесси 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Йейтс Райан 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
14
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
13%
2
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

9
23
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
22%
2
9%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
2
22%
7
30%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2
Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси Заявка 9 6 1 2 15 - 10 19
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8. Ливерпуль Заявка 9 3 4 2 21 - 12 13
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
11. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
12. Вест Хэм Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 11 2 4 5 5 - 13 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 5 3 2 0 16 - 5 11
5. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
12. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
18. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
19. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Брайтон играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 31463 болельщиков
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брайтон: 70%, Ноттингем Форест: 30%.
  • 95'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 95'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Авонийи Тайво выиграл воздушное противоборство у Уэбстер Адам.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Брайтон 88.1% (111)
    X 7.1% (9)
    Ноттингем Форест 4.8% (6)
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    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Брайтон
    88.1% (111)
    Ничья
    7.1% (9)
    Ноттингем Форест
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    45.38% (54)
    Нет
    54.62% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    29.4% (37)
    2:0 Брайтон
    23.8% (30)
    1:0 Брайтон
    23% (29)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    3:0 Брайтон
    4% (5)
    3:1 Брайтон
    4% (5)
    1:2 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
    5:2 Брайтон
    1.6% (2)
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