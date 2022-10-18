  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Кристал Пэлас
1:1
Второй тайм: 59'
Вулверхэмптон
0'
0:1
31' Гол
Траоре Адама
39' Желтая карточка
Траоре Бубакар
39' Желтая карточка
Уорд Джоэл
45' Желтая карточка
Дукуре Шейк
1:1
47' Гол
Эзе Эберечи

Ход матча

31'
0:1
Траоре Адама
(Буэно Уго)
39'
 
Траоре Бубакар
39'
Уорд Джоэл
 
45'
Дукуре Шейк
 
47'
Эзе Эберечи
(Олисе Майкл)
1:1
58'
 
Гуэдеш Гонсалу
Траоре Адама
58'
 
Joe Hodge
Луис Матеус
59'
 
Моутинью Жоау
Траоре Бубакар

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 122
Кристал Пэлас 73% (89)
X 20.5% (25)
Вулверхэмптон 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Вулверхэмптон
6.00
3.35
4.51
Все Коэффициенты
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
6
Траоре
Бубакар
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
27
Луис
Матеус
II
10
Поденсе
Даниэл
29
Коста
Диего
Кристал Пэлас
4-3-3
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 4 0.4
Эдуар Одсонн 2 0.2
Эзе Эберечи 1 0.1
Андерсен Йоаким 1 0.1
Матета Жан-Филипп 1 0.1
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Олисе Майкл 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.18
Невеш Рубен 2 (1) 0.18
Траоре Адама 1 0.09
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 3 0
Андерсен Йоаким 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Гехи Марк 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Олисе Майкл 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Хонни Кастро 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Joe Hodge 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
2
25%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0
Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси Заявка 9 6 1 2 15 - 10 19
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8. Ливерпуль Заявка 9 3 4 2 21 - 12 13
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
11. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
12. Вест Хэм Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 11 2 4 5 5 - 13 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 5 3 2 0 16 - 5 11
5. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
12. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
18. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
19. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Кристал Пэлас 73% (89)
    X 20.5% (25)
    Вулверхэмптон 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вулверхэмптон
    6.00
    3.35
    4.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    73% (89)
    Ничья
    20.5% (25)
    Вулверхэмптон
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.53% (49)
    Меньше
    58.47% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    59.32% (70)
    Нет
    40.68% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    34.4% (42)
    1:0 Кристал Пэлас
    27% (33)
    1:1 Ничья
    17.2% (21)
    2:0 Кристал Пэлас
    8.2% (10)
    1:2 Вулверхэмптон
    4.1% (5)
    0:1 Вулверхэмптон
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кристал Пэлас
    Вулверхэмптон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     