Тур: 12. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Кут Дэвид
2:1
Конец матча
0'
0:1
31' ГолТраоре Адама
39' Желтая карточкаТраоре Бубакар
39' Желтая карточкаУорд Джоэл
45' Желтая карточкаДукуре Шейк
1:1
47' ГолЭзе Эберечи
2:1
70' ГолЗаха Уилфрид
90' Желтая карточкаГехи Марк
90'+6
Ход матча
31'
0:1
39'
39'
45'
47'
1:1
58'
70'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
37
Траоре
Адама
29
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
-
43 Балмер КофиЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Owen Goodman
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
25 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
59 Joe Hodge
-
Главный тренер: Steve Davis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|5
|0.5
|Эдуар Одсонн
|2
|0.2
|Эзе Эберечи
|2
|0.2
|Андерсен Йоаким
|1
|0.1
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.1
|Олисе Майкл
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|0.18
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.18
|Траоре Адама
|1
|0.09
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Гехи Марк
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Joe Hodge
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 9
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0
Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|21 - 12
|13
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|19.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Кристал Пэлас
73% (89)
Ничья
20.5% (25)
Вулверхэмптон
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
59.32% (70)
Нет
40.68% (48)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
34.4% (42)
1:0 Кристал Пэлас
27% (33)
1:1 Ничья
17.2% (21)
2:0 Кристал Пэлас
8.2% (10)
1:2 Вулверхэмптон
4.1% (5)
0:1 Вулверхэмптон
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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