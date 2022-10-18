Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' ШТАНГА! Невеш Рубен обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

49' Дукуре Шейк получил желтую карточку от судьи

48' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

47' Заха Уилфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Поденсе Даниэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Поденсе Даниэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Уорд Джоэл получил желтую карточку от судьи

39' Траоре Бубакар получил желтую карточку от судьи

37' Ох, нехорошо это выглядит. Луис Матеус II получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Луис Матеус II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Буэно Уго из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Траоре Адама выиграл воздушное противоборство у Тайрик Митчелл.

30' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

27' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

25' Эзе Эберечи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

23' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Заха Уилфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

18' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

18' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

16' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Эдуар Одсонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Луис Матеус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Поденсе Даниэл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Коста Диего . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Поденсе Даниэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Близко! Дукуре Шейк нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру