Тур: 27. Стадион: NP3 Arena.
1:1
Второй тайм: 69'
0'
0:1
23' ГолEvaldo Neto
34' Желтая карточкаАндерссон Эрик
1:1
36' ГолЛундстрём Роберт
42' Желтая карточкаPanagiotis Makrillos
Ход матча
23'
0:1
34'
36'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Корона ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Сундсвалль
Вернаму
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|10 (3)
|0.37
|Юлятупа Саку
|5
|0.19
|Дамус Роналдо
|5
|0.19
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Андерссон Эрик
|1
|0.04
|Блумквист Александр
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Panagiotis Makrillos
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|19 (1)
|0.7
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.15
|Йоханссон Оскар
|3
|0.11
|Зелькович Айдин
|1
|0.04
|Evaldo Neto
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Винст Фредди
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|5
|1
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Forrest Lasso
|5
|0
|Лундстрём Роберт
|4
|0
|Блумквист Александр
|2
|1
|Олссон Деннис
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Gabriel Castro
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Panagiotis Makrillos
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|7
|1
|Evaldo Neto
|7
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Кенндал Уильям
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
5
29%
29%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
5
29%
29%
6
40%
76-90
Пропущено
33
28
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
8
24%
2
7%
1-15
6
18%
5
18%
16-30
4
12%
2
7%
31-45
2
6%
5
18%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
8
24%
8
29%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
32
12
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
13%
1
8%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
8
25%
2
17%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
3
9%
2
17%
61-75
9
28%
1
8%
76-90
Забито
27
31
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
6
22%
6
19%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
30%
30%
8
26%
76-90
Пропущено
65
40
34 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
12
18%
3
8%
1-15
10
15%
7
18%
16-30
12
18%
4
10%
31-45
6
9%
9
23%
46-60
8
12%
8
20%
61-75
17
26%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0
Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0
Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|27
|16
|9
|2
|59 - 32
|57
|2.
|Хаммарбю
|26
|14
|7
|5
|52 - 22
|49
|3.
|Юргорден
|26
|14
|6
|6
|47 - 22
|48
|4.
|Кальмар
|26
|14
|5
|7
|34 - 21
|47
|5.
|АИК
|0:1
|27
|13
|8
|6
|42 - 32
|47
|6.
|Мальмё
|26
|12
|6
|8
|34 - 25
|42
|7.
|Эльфсборг
|2:0
|27
|10
|10
|7
|48 - 34
|40
|8.
|Гётеборг
|26
|12
|3
|11
|36 - 31
|39
|9.
|Мьельбю
|26
|8
|10
|8
|25 - 29
|34
|10.
|Вернаму
|1:1
|27
|8
|9
|10
|31 - 42
|33
|11.
|Норрчёпинг
|1:0
|27
|8
|8
|11
|35 - 37
|32
|12.
|Сириус
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|13.
|Варберг БоИС
|0:2
|27
|7
|7
|13
|25 - 45
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|27
|4
|5
|18
|21 - 44
|17
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|27
|4
|3
|20
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|0:1
|14
|8
|4
|2
|20 - 9
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|1:0
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|2:0
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|1:1
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|11.
|Норрчёпинг
|1:0
|14
|5
|4
|5
|23 - 19
|19
|12.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|13.
|Варберг БоИС
|0:2
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|14.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|15.
|Сундсвалль
|1:1
|14
|4
|1
|9
|18 - 34
|13
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|14
|8
|6
|0
|26 - 15
|30
|2.
|Хаммарбю
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|АИК
|0:1
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|4.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|5.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|6.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Эльфсборг
|2:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 16
|17
|8.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|9.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Норрчёпинг
|1:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|1:1
|14
|3
|4
|7
|16 - 29
|13
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|0:2
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|0:1
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8