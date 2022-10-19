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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 27. Стадион: .
Сундсвалль
1:1
Второй тайм: 69'
Вернаму
0'
0:1
23' Гол
Evaldo Neto
34' Желтая карточка
Андерссон Эрик
1:1
36' Гол
Лундстрём Роберт
42' Желтая карточка
Panagiotis Makrillos

Ход матча

23'
0:1
Evaldo Neto
(Зелькович Айдин)
34'
Андерссон Эрик
 
36'
Лундстрём Роберт
1:1
42'
Panagiotis Makrillos
 
59'
 
Виндехолл Чарли
Albin Lohikangas
66'
Ludvig Naavik
Юлятупа Саку
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Вернаму
3.15
3.80
2.75
Все Коэффициенты
35
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
3
Forrest
Lasso
19
Стенсхаген
Теодор
30
Корона
Джо
5
Олссон
Деннис
6
Panagiotis
Makrillos
7
Андерссон
Эрик
11
Юлятупа
Саку
12
Дамус
Роналдо
21
Энгблум
Понтус
30
Войтехович
Филипп
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
16
Albin
Lohikangas
9
Йоханссон
Оскар
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
4
Evaldo
Neto
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
Сундсвалль
3-5-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Вернаму

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:1
С
2:0
С
2:1
К
2:1
С
2:1
С
1:0
КШ
0:0
С
2:2
С
0:1
С
2:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 10 (3) 0.37
Юлятупа Саку 5 0.19
Дамус Роналдо 5 0.19
Стенссон Даниэль 2 0.07
Андерссон Эрик 1 0.04
Блумквист Александр 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Panagiotis Makrillos 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 19 (1) 0.7
Магаши Абдуссалам 4 0.15
Йоханссон Оскар 3 0.11
Зелькович Айдин 1 0.04
Evaldo Neto 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Ларссон Виктор 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 5 1
Андерссон Эрик 5 0
Forrest Lasso 5 0
Лундстрём Роберт 4 0
Блумквист Александр 2 1
Олссон Деннис 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Gabriel Castro 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Panagiotis Makrillos 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 7 1
Evaldo Neto 7 0
Тихи Робин 4 0
Кенндал Уильям 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
5
29%
29%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
5
29%
29%
6
40%
76-90

Пропущено

33
28
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
8
24%
2
7%
1-15
6
18%
5
18%
16-30
4
12%
2
7%
31-45
2
6%
5
18%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
8
24%
8
29%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

32
12
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
13%
1
8%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
8
25%
2
17%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
3
9%
2
17%
61-75
9
28%
1
8%
76-90

Забито

27
31
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
6
22%
6
19%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
30%
30%
8
26%
76-90

Пропущено

65
40
34 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
12
18%
3
8%
1-15
10
15%
7
18%
16-30
12
18%
4
10%
31-45
6
9%
9
23%
46-60
8
12%
8
20%
61-75
17
26%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0
Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0
Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:0 27 16 9 2 59 - 32 57
2. Хаммарбю 26 14 7 5 52 - 22 49
3. Юргорден 26 14 6 6 47 - 22 48
4. Кальмар 26 14 5 7 34 - 21 47
5. АИК 0:1 27 13 8 6 42 - 32 47
6. Мальмё 26 12 6 8 34 - 25 42
7. Эльфсборг 2:0 27 10 10 7 48 - 34 40
8. Гётеборг 26 12 3 11 36 - 31 39
9. Мьельбю 26 8 10 8 25 - 29 34
10. Вернаму 1:1 27 8 9 10 31 - 42 33
11. Норрчёпинг 1:0 27 8 8 11 35 - 37 32
12. Сириус 26 8 6 12 25 - 36 30
13. Варберг БоИС 0:2 27 7 7 13 25 - 45 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 0:1 27 4 5 18 21 - 44 17
16. Сундсвалль 1:1 27 4 3 20 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 0:1 14 8 4 2 20 - 9 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 1:0 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 2:0 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Гётеборг 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 1:1 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
11. Норрчёпинг 1:0 14 5 4 5 23 - 19 19
12. Мьельбю 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Варберг БоИС 0:2 14 4 5 5 13 - 19 17
14. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
15. Сундсвалль 1:1 14 4 1 9 18 - 34 13
16. Хельсинборг 0:1 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:0 14 8 6 0 26 - 15 30
2. Хаммарбю 13 6 3 4 20 - 12 21
3. АИК 0:1 13 5 4 4 22 - 23 19
4. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
5. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
6. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
7. Эльфсборг 2:0 14 4 5 5 20 - 16 17
8. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
9. Мальмё 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Норрчёпинг 1:0 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 1:1 14 3 4 7 16 - 29 13
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 0:2 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 0:1 14 2 2 10 13 - 26 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 1:1 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Panagiotis Makrillos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Лундстрём Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Андерссон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Netinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Вернаму
3.15
3.80
2.75
Все Коэффициенты
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