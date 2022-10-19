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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 27. Стадион: .
АИК
0:1
Второй тайм: 67'
Хеккен
0'
0:1
2' Гол
Садик Ибраим
35' Желтая карточка
Айяри Ясин

Ход матча

2'
0:1
Садик Ибраим
(Kristoffer Lund Hansen)
35'
Айяри Ясин
 
46'
 
Тёрготт Блэйр
Ларсен Ларс Олден
62'
Сисей Йеспер
Хуссейн Билаль
 
63'
Ринг Эрик
Тиль Венсан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хеккен
6.90
4.31
2.85
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
11
Гвидетти
Йон
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
24
Ларсен
Ларс
Олден
9
Еремеефф
Александер
37
Садик
Ибраим
АИК
4-4-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

АИК
Хеккен

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

А
4:2
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:0
А
1:2
ТМК
1:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
1:6
А
0:0
К
3:0
А
2:1
А
2:3
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
2:2
А
2:3
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
0:2
ШК
3:2
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 8 0.3
Бауи Набиль 6 0.22
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.19
Гвидетти Йон 4 0.15
Ларссон Джордан 3 0.11
Айяри Ясин 3 0.11
Оума Эрик 2 0.07
Люстиг Микаэль 2 0.07
Милошевич Александер 2 0.07
Тиль Венсан 1 0.04
Амар Абдирахман Ахмед Фатах 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Эльбузеди Закари 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 21 (4) 0.78
Рюгор Миккель 8 0.3
Садик Ибраим 7 0.26
Удденес Оскар 7 0.26
Ховланд Эвен 4 0.15
Берггрен Густав 2 0.07
Ларсен Ларс Олден 2 0.07
Тёрготт Блэйр 1 0.04
Хаммар Юхан 1 0.04
Бенгтссон Лео 1 0.04
Юссеф Али 1 0.04
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Густафссон Симон 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 9 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 5 0
Оума Эрик 5 0
Айяри Ясин 5 0
Хуссейн Билаль 4 0
Гвидетти Йон 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Тиль Венсан 1 1
Коллинс Шичендже 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Атола Генри 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 4 0
Хаммар Юхан 4 0
Еремеефф Александер 4 0
Густафссон Самуэль 4 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 4 0
Абрахамссон Петер 2 1
Берггрен Густав 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Ходжич Кадир 1 1
Удденес Оскар 2 0
Фрайберг Эрик 1 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
16%
4
16%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
3
16%
9
36%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
5
26%
6
24%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

22
33
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
14%
4
12%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
6
27%
3
9%
61-75
4
18%
9
27%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
26%
7
41%
76-90

Забито

41
58
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 20
4 Не забивали 2
6
15%
8
14%
1-15
4
10%
3
5%
16-30
9
22%
10
17%
31-45
6
15%
16
28%
46-60
7
17%
6
10%
61-75
9
22%
15
26%
76-90

Пропущено

32
32
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 21
4
13%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
7
22%
5
16%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1
Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:0 27 16 9 2 59 - 32 57
2. Хаммарбю 26 14 7 5 52 - 22 49
3. Юргорден 26 14 6 6 47 - 22 48
4. Кальмар 26 14 5 7 34 - 21 47
5. АИК 0:1 27 13 8 6 42 - 32 47
6. Мальмё 26 12 6 8 34 - 25 42
7. Эльфсборг 2:0 27 10 10 7 48 - 34 40
8. Гётеборг 26 12 3 11 36 - 31 39
9. Мьельбю 26 8 10 8 25 - 29 34
10. Вернаму 1:1 27 8 9 10 31 - 42 33
11. Норрчёпинг 1:0 27 8 8 11 35 - 37 32
12. Сириус 26 8 6 12 25 - 36 30
13. Варберг БоИС 0:2 27 7 7 13 25 - 45 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 0:1 27 4 5 18 21 - 44 17
16. Сундсвалль 1:1 27 4 3 20 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 0:1 14 8 4 2 20 - 9 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 1:0 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 2:0 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Гётеборг 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 1:1 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
11. Норрчёпинг 1:0 14 5 4 5 23 - 19 19
12. Мьельбю 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Варберг БоИС 0:2 14 4 5 5 13 - 19 17
14. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
15. Сундсвалль 1:1 14 4 1 9 18 - 34 13
16. Хельсинборг 0:1 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:0 14 8 6 0 26 - 15 30
2. Хаммарбю 13 6 3 4 20 - 12 21
3. АИК 0:1 13 5 4 4 22 - 23 19
4. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
5. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
6. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
7. Эльфсборг 2:0 14 4 5 5 20 - 16 17
8. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
9. Мальмё 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Норрчёпинг 1:0 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 1:1 14 3 4 7 16 - 29 13
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 0:2 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 0:1 14 2 2 10 13 - 26 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 1:1 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Айяри Ясин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Садик Ибраим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хеккен
6.90
4.31
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:1 Хеккен онлайн

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АИК
Хеккен
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