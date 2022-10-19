Тур: 27. Стадион: Френдс Арена.
Ход матча
2'
35'
63'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
26
Айяри
Ясин
10
Бауи
Набиль
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
30 Атола ГенриНападающий
-
-
Главный тренер: Энок Гойтом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
АИК
Хеккен
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|8
|0.3
|Бауи Набиль
|6
|0.22
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.19
|Гвидетти Йон
|4
|0.15
|Ларссон Джордан
|3
|0.11
|Айяри Ясин
|3
|0.11
|Оума Эрик
|2
|0.07
|Люстиг Микаэль
|2
|0.07
|Милошевич Александер
|2
|0.07
|Тиль Венсан
|1
|0.04
|Амар Абдирахман Ахмед Фатах
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Эльбузеди Закари
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|0.78
|Рюгор Миккель
|8
|0.3
|Садик Ибраим
|7
|0.26
|Удденес Оскар
|7
|0.26
|Ховланд Эвен
|4
|0.15
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.07
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Хаммар Юхан
|1
|0.04
|Бенгтссон Лео
|1
|0.04
|Юссеф Али
|1
|0.04
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|5
|0
|Оума Эрик
|5
|0
|Айяри Ясин
|5
|0
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|Гвидетти Йон
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Коллинс Шичендже
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Хаммар Юхан
|4
|0
|Еремеефф Александер
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Абрахамссон Петер
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Удденес Оскар
|2
|0
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
16%
4
16%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
3
16%
9
36%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
5
26%
6
24%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
22
33
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
14%
4
12%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
6
27%
3
9%
61-75
4
18%
9
27%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
26%
7
41%
76-90
Забито
41
58
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 20
4 Не забивали 2
6
15%
8
14%
1-15
4
10%
3
5%
16-30
9
22%
10
17%
31-45
6
15%
16
28%
46-60
7
17%
6
10%
61-75
9
22%
15
26%
76-90
Пропущено
32
32
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 21
4
13%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
7
22%
5
16%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1
Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|27
|16
|9
|2
|59 - 32
|57
|2.
|Хаммарбю
|26
|14
|7
|5
|52 - 22
|49
|3.
|Юргорден
|26
|14
|6
|6
|47 - 22
|48
|4.
|Кальмар
|26
|14
|5
|7
|34 - 21
|47
|5.
|АИК
|0:1
|27
|13
|8
|6
|42 - 32
|47
|6.
|Мальмё
|26
|12
|6
|8
|34 - 25
|42
|7.
|Эльфсборг
|2:0
|27
|10
|10
|7
|48 - 34
|40
|8.
|Гётеборг
|26
|12
|3
|11
|36 - 31
|39
|9.
|Мьельбю
|26
|8
|10
|8
|25 - 29
|34
|10.
|Вернаму
|1:1
|27
|8
|9
|10
|31 - 42
|33
|11.
|Норрчёпинг
|1:0
|27
|8
|8
|11
|35 - 37
|32
|12.
|Сириус
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|13.
|Варберг БоИС
|0:2
|27
|7
|7
|13
|25 - 45
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|27
|4
|5
|18
|21 - 44
|17
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|27
|4
|3
|20
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|0:1
|14
|8
|4
|2
|20 - 9
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|1:0
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|2:0
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|1:1
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|11.
|Норрчёпинг
|1:0
|14
|5
|4
|5
|23 - 19
|19
|12.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|13.
|Варберг БоИС
|0:2
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|14.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|15.
|Сундсвалль
|1:1
|14
|4
|1
|9
|18 - 34
|13
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|14
|8
|6
|0
|26 - 15
|30
|2.
|Хаммарбю
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|АИК
|0:1
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|4.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|5.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|6.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Эльфсборг
|2:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 16
|17
|8.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|9.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Норрчёпинг
|1:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|1:1
|14
|3
|4
|7
|16 - 29
|13
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|0:2
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|0:1
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8