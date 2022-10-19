Тур: 12. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Харрингтон Тони
0'
7' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
24' Желтая карточкаЖоэлинтон
1:0
31' ГолАльмирон Мигель
44' Желтая карточкаГордон Энтони
44' Желтая карточкаШёр Фабиан
64' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
89' Желтая карточкаТарковски Джеймс
90'+8
Ход матча
24'
31'
44'
44'
46'
64'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
30
Коди
Конор
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Коди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Эвертон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
112.5%
62.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|5
|0.45
|Уилсон Каллум
|3
|0.27
|Гимараэс Бруно
|2
|0.18
|Исак Александр
|2 (1)
|0.18
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.09
|Триппьер Киран
|1
|0.09
|Лонгстафф Шон
|1
|0.09
|Шёр Фабиан
|1
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.09
|Уиллок Джо
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|2
|0.18
|Айуоби Алекс
|1
|0.09
|Коди Конор
|1
|0.09
|Мопе Нил
|1
|0.09
|Грэй Демарай
|1
|0.09
|Макнил Дуайт
|1
|0.09
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
3
43%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Эвертон
Исход игры
Ньюкасл
78.2% (97)
Ничья
16.1% (20)
Эвертон
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
68.91% (82)
Нет
31.09% (37)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
41.1% (51)
1:0 Ньюкасл
16.9% (21)
1:1 Ничья
13.7% (17)
2:0 Ньюкасл
11.3% (14)
1:2 Эвертон
4.8% (6)
3:1 Ньюкасл
4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!