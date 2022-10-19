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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Ньюкасл
1:0
Конец матча
Эвертон
0'
7' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик
24' Желтая карточка
Жоэлинтон
1:0
31' Гол
Альмирон Мигель
44' Желтая карточка
Гордон Энтони
44' Желтая карточка
Шёр Фабиан
64' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
89' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
90'+8

Ход матча

7'
 
Калверт-Льюин Доминик
24'
Жоэлинтон
 
31'
Альмирон Мигель
(Гимараэс Бруно)
1:0
44'
 
Гордон Энтони
44'
Шёр Фабиан
 
46'
Уиллок Джо
Жоэлинтон
 
64'
 
Гуэйе Идрисса
72'
Андерсон Эллиот
Мёрфи Джейкоб
 
73'
Фрейзер Райан
Альмирон Мигель
 
73'
 
Мопе Нил
Калверт-Льюин Доминик
73'
 
Гарнер Джеймс
Айуоби Алекс
79'
 
Макнил Дуайт
Грэй Демарай
87'
Вуд Крис
Уилсон Каллум
 
89'
 
Тарковски Джеймс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Ньюкасл 78.2% (97)
X 16.1% (20)
Эвертон 5.6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
23
Мёрфи
Джейкоб
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
10
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
11
Грэй
Демарай
Ньюкасл
4-3-3
Эвертон
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Эвертон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
62.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 5 0.45
Уилсон Каллум 3 0.27
Гимараэс Бруно 2 0.18
Исак Александр 2 (1) 0.18
Сен-Максимен Аллан 1 0.09
Триппьер Киран 1 0.09
Лонгстафф Шон 1 0.09
Шёр Фабиан 1 0.09
Мёрфи Джейкоб 1 0.09
Уиллок Джо 0 0
Жоэлинтон 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.18
Айуоби Алекс 1 0.09
Коди Конор 1 0.09
Мопе Нил 1 0.09
Грэй Демарай 1 0.09
Макнил Дуайт 1 0.09
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 0
Жоэлинтон 4 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Онана Амаду 3 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Коди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
3
43%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм 0:2 Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
10. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
12. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм 0:2 Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
7. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      95'
      Гарнер Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      95'
      Гарнер Джеймс из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Фрейзер Райан пострадал.
    • 94'
      Шёр Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 94'
      Гарнер Джеймс выиграл воздушное противоборство у Лонгстафф Шон.
    • 94'
      Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Коди Конор из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ньюкасл 78.2% (97)
    X 16.1% (20)
    Эвертон 5.6% (7)
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    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Эвертон

    Исход игры
    Ньюкасл
    78.2% (97)
    Ничья
    16.1% (20)
    Эвертон
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    41.1% (51)
    1:0 Ньюкасл
    16.9% (21)
    1:1 Ничья
    13.7% (17)
    2:0 Ньюкасл
    11.3% (14)
    1:2 Эвертон
    4.8% (6)
    3:1 Ньюкасл
    4% (5)
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