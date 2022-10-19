Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Эллиот Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

92' Фрейзер Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Тарковски Джеймс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Удар от ворот произведет Ньюкасл

87' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Эвертон

86' Эллиот Андерсон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Удар от ворот произведет Эвертон

84' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Гарнер Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Шёр Фабиан нанес удар головой, но Джордан Пикфорд спокойно отбил мяч.

82' Ботман Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Эвертон

77' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

75' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Эвертон

74' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Мёрфи Джейкоб уходит с поля и его заменяет Эллиот Андерсон

71' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Амаду Онана из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Триппьер Киран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Эвертон

64' Гуэйе Идрисса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Грэй Демарай из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Коди Конор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Грэй Демарай из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Альмирон Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Альмирон Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Эвертон

55' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

54' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

52' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Грэй Демарай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Амаду Онана ослабляет давление, выбив мяч.

46' Альмирон Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.