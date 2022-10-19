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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.