Тур: 12. Стадион: Энфилд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
История личных встреч
Ливерпуль
Вест Хэм
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
30 матчей
60%
16.7%
23.3%
18 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|6
|0.67
|Салах Мохамед
|3
|0.33
|Диас Луис
|3
|0.33
|Нуньес Дарвин
|2
|0.22
|Карвалью Фабиу
|2
|0.22
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.11
|Эллиотт Харви
|1
|0.11
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.2
|Скамакка Джанлука
|2
|0.2
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.2
|Райс Деклан
|1
|0.1
|Соучек Томаш
|1
|0.1
|Форнальс Пабло
|1
|0.1
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Юрген Клопп
|0
|1
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
100%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
21%
4
40%
61-75
6
32%
1
10%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|21 - 12
|13
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|10.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|12.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 14
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм
Исход игры
Ливерпуль
97.1% (33)
Ничья
0% (0)
Вест Хэм
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
61.76% (21)
Нет
38.24% (13)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
35.3% (12)
2:1 Ливерпуль
29.4% (10)
3:1 Ливерпуль
23.5% (8)
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