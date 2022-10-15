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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ливерпуль
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 34
Ливерпуль 97.1% (33)
X 0% (0)
Вест Хэм 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вест Хэм
1.48
5.15
7.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Вест Хэм

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

30 матчей

60%
16.7%
23.3%
18 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 6 0.67
Салах Мохамед 3 0.33
Диас Луис 3 0.33
Нуньес Дарвин 2 0.22
Карвалью Фабиу 2 0.22
Ван Дейк Виргил 1 0.11
Александер-Арнольд Трент 1 0.11
Эллиотт Харви 1 0.11
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.2
Скамакка Джанлука 2 0.2
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.2
Райс Деклан 1 0.1
Соучек Томаш 1 0.1
Форнальс Пабло 1 0.1
Бенрахма Саид 0 0
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
100%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
21%
4
40%
61-75
6
32%
1
10%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси Заявка 9 6 1 2 15 - 10 19
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Ливерпуль Заявка 9 3 4 2 21 - 12 13
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
11. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
12. Вест Хэм Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
16. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 5 3 2 0 16 - 5 11
5. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
11. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
12. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Ливерпуль 97.1% (33)
    X 0% (0)
    Вест Хэм 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вест Хэм
    1.48
    5.15
    7.10
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.1% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Вест Хэм
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (21)
    Нет
    38.24% (13)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    35.3% (12)
    2:1 Ливерпуль
    29.4% (10)
    3:1 Ливерпуль
    23.5% (8)
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    Вест Хэм
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