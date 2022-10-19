Фернандеш исполняет проникающий пас на Рэшфорда, тот в штрафной легко обыграл Дайера и пробил в дальний угол, но Льорис отбивает очередной мяч в этой встрече!

Далот после навеса Фернандеша с углового добрался до мяча на ближнем углу вратарской и пробил головой, но снаряд прошел над перекладиной.

Скотт Мактоминай появляется на поле вместо Антони. Это первая замена сегодня, почему-то не хочет ничего менять Конте.

Уже 28 ударов сегодня нанесли хозяева, причем 19 было еще до перерыва. В створ манкунианцы попали 10 раз, счёт мог быть гораздо крупнее, если бы не Льорис.

Антонио Конте решает, судя по всему, сделать все замены в один слот, оживление на скамейке "Тоттенхэма".

Бруну Фернандеш после передачи Рэшфорда выбегает на рандеву с Льорисом, обыгрывает голкипера и поражает цель, однако в этом моменте у португальца определили офсайд!

Давинсон Санчес, Райан Сессеньон, Лукас Моура выходят на поле вместо Эрика Дайера, Мэтта Доэрти и Ива Биссума.

Полчаса остается играть на "Олд Траффорд", по-прежнему "Тоттенхэм" выглядит крайне слабо с одним ударом в створ ворот, но реализация хозяев оставляет гостям определенные шансы.

Рэшфорд на скорости врывается в штрафную, но не успевает придумать продолжения и просто выбегает с мячом за лицевую линию.

Перишис с левого фланга исполняет перевод на дальнюю штангу, Кейн обрабатывает мяч и стреляет в упор, но Де Хеа спасает свои ворота!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ! Стремительную контратаку проводят хозяева поля, снова активный Фред получает мяч в штрафной, бразилец не смог пробросить его мимо Дайера, однако снаряд отскочил к Фернандешу, который с 15 метров аккуратно направил круглого в дальний угол!

Неприятная подача Перишича с левого фланга, мяч полетел по сути в створ ворот, но Де Хеа смахнул его на угловой.

Сон с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, но Каземиро мяч выбивает. В следующей фазе атаки уже Кейн неточно подает с правого края штрафной.

Рэшфорд входит в штрафную с правого края, накручивает двоих соперников и пробивает с левой, но Льорис, уже заваливаясь набок, сумел спасти свои ворота!

Ответную атаку проводит "Тоттенхэм", Кейн пробивает с радиуса штрафной рядом со штангой, но арбитр назначает угловой, углядев касание кого-то из манкунианцев.

Между прочим, свой первый угловой сегодня исполнили "шпоры", однако с навесом Перишича оборона "МЮ" справилась легко.

Каземиро получает желтую карточку за жесткий фол на фланге против Хёйбьерга.

Антони получает передачу на ход, убирает мяч под левую и с линии штрафной катит в ближний угол - рядом со штангой.

Теперь Санчо вошел в штрафную с левого края и нанес бесхитростный удар точно в Ромеро.

Фернандеш исполняет проникающий пас на Рэфшорда, тот опередил Дайера, но оказался на газоне, однако свисток рефери промолчал.

Продолжает "Манчестер Юнайтед" контролировать происходящее на поле, по такой игре скорее хозяева закрепят успех, чем что-то сможет сделать "Тоттенхэм".

Рэшфорд после навеса с правого фланга от Фреда добрался до верхового мяча, однако снаряд взмыл вертикально вверх, а не пошел в сторону ворот.

Фернандешу требуется помощь врачей после неприятного контакта с Биссума, который опасно играл прямой ногой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФРЕД! Фернандеш перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на Антони, тот исполнил перевод на Санчо, Джейдон откатил на набегающего Фреда, бразилец с 20 метров пробил несильно и по центру, однако мяч после рикошета от Дэвиса пошел в угол и застал врасплох Льориса!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' 2 минуты добавляет Саймон Хупер к основному времени первого тайма. Однако переиграем мы явно больше, так как Далот пока не может подняться с газона.

45' Далоту нужна помощь врачей, попадает мяч в голову португальцу после попытки Кейна вернуть снаряд в центр штрафной.

44' Контратаку проводит "Тоттенхэм", Кейн получает мяч на правом краю штрафной и с острого угла пробивает в ближний угол - Де Хеа отбивает снаряд кулаками.

42' Фернандеш попытался исполнить проникающий пас в штрафную, однако мяч срикошетил от Ромеро и стал легкой добычей Льориса.

41' Шоу с левого полуфланга исполняет не самый расчётливый навес, Перишич грудью спокойно скидывает мяч в руки Льорису.

40' Поднимается Дайер на ноги, судя по всему, ничего страшного с Эриком не случилось, и в ближайшие секунды он на поле вернется.

39' Далот стреляет из-за пределов штрафной площади, однако мяч прилетает в лицо Дайеру. В нокдауне оказывается защитник "Тоттенхэма", врачи на поле.

38' Зато с дистанции Фреду уже пробить никто не мешает, однако мяч пролетает правее створа.

37' Дважды в течение нескольких секунд Фред имел шанс для удара из центра штрафной, но в первом случае на пути мяча возник Дэвис, а затем уже из ворот выскочил Льорис.

36' Антони прорвался по правому флангу и покатил в штрафную на Рэшфорда, тот завалился на газон в борьбе с Хёйбьергом, но свисток судьи справедливо промолчал.

35' Довольно быстро идет время в первой половине встречи, хороший футбол на "Олд Траффорд", которому не хватает только лишь голов.

33' Сон выбирается на оперативный простор в центральной зоне и наносит плотный удар метров с 25 - мяч проходит мимо цели.

32' Удается "Тоттенхэму" отодвинуть игру от своих ворот, самый страшный отрезок гости, судя по всему, пережили.

31' Перишич подключает к атаке Дэвиса, однако прострел валлийца прервал Каземиро. Правда, контратаки у "МЮ" не вышло.

29' Даже Каземиро атакует ворота ударом из-за пределов штрафной - мяч прошел рядом со штангой ворот Льориса, который попросту застыл на месте.

28' Солидное давление "Манчестер Юнайтед" в последние минут 10, с большим трудом держится команда Антонио Конте.

27' Фернандеш получает мяч перед штрафной и с 22 метров наносит плотный удар, однако снаряд пролетает немного выше дальней "девятки".

26' Уже 10 ударов нанесли хозяева, четырежды пришлось спасать свои ворота Льорису. У "Тоттенхэма" 3 попытки и ни одного попадания в створ.

25' После углового в штрафной "Тоттенхэма" также возникла неразбериха, но в итоге от Антони мяч ушел за лицевую - важнейшая пауза для гостей.

24' Далот врывается в штрафную с правого края и переводит мяч на дальний край, откуда Шоу классно палит слёта - снова Льорис демонстрирует чудеса реакции!

24' Теперь Фернандеш с углового исполняет классическую подачу - Дайер выбивает мяч с ближней штанги.

23' После розыгрыша углового мяч вновь был доставлен в центральную зону, откуда пробил Рэшфорд - снаряд срикошетил от соперника и перелетел ворота.

23' Бруну Фернандеш пробивает поверх "стенки" под перекладину, немного не докрутив до угла, но Льорис всё равно отбил мяч с большим трудом!

22' Ромеро грубовато фолит против Фреда в центральной зоны, отличный штрафной для "МЮ" по центру метрах в 24 от ворот.

21' Фред исполняет классный проникающий пас на Рэфшорда, тот ворвался в штрафную и пробил с 13 метров - Льорис отводит угрозу!

20' Фернандеш получает мяч от Шоу в центральной зоне и пытается пробить по воротам, но попадает в одного из соперников.

19' Кейн исполнил классную диагональ на правый край штрафной на Доэрти, тот обыгрывает Санчо и с левой наносит удар по воротам, но не попадает в дальний угол.

18' Неспешный темп устанавливается в последние минуты встречи, ничего интересного команды придумать не могут.

17' Чуть раньше в АПЛ начались еще несколько матчей с участием команд из верхней части таблицы, в лайв-режиме "Тоттенхэм" обходит "Ман Сити" в борьбе за вторую строчку, а "МЮ" пропускает в топ-5 "Ньюкасл".

15' Дэвис включается по левому флангу и от лицевой подает в штрафную хозяев, а Бентанкур пробивает головой, но мяч принимает на себя Варан.

14' Дебют встречи остался за манкунианцами, однако сейчас постепенно инициатива переходит к "шпорам".

13' Шоу блокирует головой подачу с правого фланга, в небольшом нокдауне оказался левый защитник "МЮ", но быстро поднялся на ноги.

12' Перишич входит в штрафную с левого края, однако в борьбе с Далотом просто упускает мяч за лицевую линию, не сумев ни пробить, ни прострелить.

10' Антони сместился с правого фланга к центру и нанес обводящий удар в дальний угол - мяч облизнул штангу и ушел за лицевую линию!

9' Перишич с левого фланга исполняет передачу в центр чужой штрафной, но оборона "МЮ" выносит мяч подальше от своих ворот.

8' Еще один угловой в исполнении "МЮ" завершается ударом головой, который получается не самым точным и, следовательно, не самым опасным.

7' После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, метров с 20 плотно приложился Фред - Льорис перевел снаряд через планку!

5' Бентанкур в быстрой атаке "Тоттенхэма" врывается в штрафную с правого края и наносит удар в дальний угол - мяч проходит рядом со штангой.

4' Подачу с левого фланга исполняют манкунианцы, но гости мяч из штрафной выносят. В следующей фазе атаки неточно пальнул из-за пределов штрафной Далот.

2' Отмечаем, что сегодня остается в запасе Роналду, который выходил против "Ньюкасла" в старте и даже забил спорный гол, который не был засчитан.