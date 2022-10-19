  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Манчестер Юнайтед
2:0
Второй тайм: 83'
Тоттенхэм
0'
1:0
47' Гол
Фред Сантос
52' Желтая карточка
Каземиро Карлос
2:0
69' Гол
Фернандеш Бруну

Ход матча

47'
Фред Сантос
(Санчо Джедон)
1:0
52'
Каземиро Карлос
 
69'
Фернандеш Бруну
2:0
76'
Мактоминай Скотт
Антони
 
82'
 
Санчес Давинсон
Биссума Ив
82'
 
Сессеньон Райан
Дайер Эрик
82'
 
Лукас Моура
Доэрти Мэтт

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 153
Манчестер Юнайтед 49.7% (76)
X 35.3% (54)
Тоттенхэм 15% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Тоттенхэм
3.50
4.93
3.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
17
Фред
Сантос
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
14
Перишич
Иван
30
Бентанкур
Родриго
38
Биссума
Ив
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хын
Мин
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Тоттенхэм
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

35 матчей

60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.3
Антони 3 0.3
Марсьяль Антони 2 (1) 0.2
Санчо Джедон 2 0.2
Фернандеш Бруну 1 0.1
Роналду Криштиану 1 0.1
Фред Сантос 1 0.1
Эриксен Кристиан 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 9 (2) 0.82
Сон Хын Мин 3 0.27
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.27
Дайер Эрик 2 0.18
Кулушевски Деян 1 0.09
Бентанкур Родриго 1 0.09
Сессеньон Райан 1 0.09
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Фернандеш Бруну 4 0
Далот Диогу 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 3 0
Бентанкур Родриго 3 0
Биссума Ив 3 0
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 0 1
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Пропущено

11
5
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Пропущено

16
12
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм 0:2 Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
10. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
12. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм 0:2 Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
7. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Давинсон Санчес, Райан Сессеньон, Лукас Моура выходят на поле вместо Эрика Дайера, Мэтта Доэрти и Ива Биссума.
  • Офсайд
    81'
    Бруну Фернандеш после передачи Рэшфорда выбегает на рандеву с Льорисом, обыгрывает голкипера и поражает цель, однако в этом моменте у португальца определили офсайд!
  • 80'
    Антонио Конте решает, судя по всему, сделать все замены в один слот, оживление на скамейке "Тоттенхэма".
  • 78'
    Уже 28 ударов сегодня нанесли хозяева, причем 19 было еще до перерыва. В створ манкунианцы попали 10 раз, счёт мог быть гораздо крупнее, если бы не Льорис.
  • Замена
    76'
    Скотт Мактоминай появляется на поле вместо Антони. Это первая замена сегодня, почему-то не хочет ничего менять Конте.
  • Угловой
    75'
    Далот после навеса Фернандеша с углового добрался до мяча на ближнем углу вратарской и пробил головой, но снаряд прошел над перекладиной.
  • Опасный момент
    74'
    Фернандеш исполняет проникающий пас на Рэшфорда, тот в штрафной легко обыграл Дайера и пробил в дальний угол, но Льорис отбивает очередной мяч в этой встрече!
  • 73'
    Очередной удар из-за штрафной площади наносят хозяева поля - Бруну Фернандеш направил мяч в руки Льорису.
  • Угловой
    71'
    Сон с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, но Каземиро мяч выбивает. В следующей фазе атаки уже Кейн неточно подает с правого края штрафной.
  • 70'
    Неприятная подача Перишича с левого фланга, мяч полетел по сути в створ ворот, но Де Хеа смахнул его на угловой.
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ!
    Стремительную контратаку проводят хозяева поля, снова активный Фред получает мяч в штрафной, бразилец не смог пробросить его мимо Дайера, однако снаряд отскочил к Фернандешу, который с 15 метров аккуратно направил круглого в дальний угол!
  • Опасный момент
    68'
    Перишис с левого фланга исполняет перевод на дальнюю штангу, Кейн обрабатывает мяч и стреляет в упор, но Де Хеа спасает свои ворота!
  • 66'
    Рэшфорд на скорости врывается в штрафную, но не успевает придумать продолжения и просто выбегает с мячом за лицевую линию.
  • Угловой
    64'
    Очередной угловой на правом фланге манкунианцы предпочли разыграть безо всякой попытки обострения.
  • 62'
    Полчаса остается играть на "Олд Траффорд", по-прежнему "Тоттенхэм" выглядит крайне слабо с одним ударом в створ ворот, но реализация хозяев оставляет гостям определенные шансы.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      60'
      Фернандешу требуется помощь врачей после неприятного контакта с Биссума, который опасно играл прямой ногой.
    • 59'
      Рэшфорд после навеса с правого фланга от Фреда добрался до верхового мяча, однако снаряд взмыл вертикально вверх, а не пошел в сторону ворот.
    • 58'
      Продолжает "Манчестер Юнайтед" контролировать происходящее на поле, по такой игре скорее хозяева закрепят успех, чем что-то сможет сделать "Тоттенхэм".
    • 56'
      Фернандеш исполняет проникающий пас на Рэфшорда, тот опередил Дайера, но оказался на газоне, однако свисток рефери промолчал.
    • 55'
      Теперь Санчо вошел в штрафную с левого края и нанес бесхитростный удар точно в Ромеро.
    • 54'
      Антони получает передачу на ход, убирает мяч под левую и с линии штрафной катит в ближний угол - рядом со штангой.
    • Желтая карточка
      52'
      Каземиро получает желтую карточку за жесткий фол на фланге против Хёйбьерга.
    • Угловой
      51'
      Между прочим, свой первый угловой сегодня исполнили "шпоры", однако с навесом Перишича оборона "МЮ" справилась легко.
    • 50'
      Ответную атаку проводит "Тоттенхэм", Кейн пробивает с радиуса штрафной рядом со штангой, но арбитр назначает угловой, углядев касание кого-то из манкунианцев.
    • Опасный момент
      49'
      Рэшфорд входит в штрафную с правого края, накручивает двоих соперников и пробивает с левой, но Льорис, уже заваливаясь набок, сумел спасти свои ворота!
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФРЕД!
      Фернандеш перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на Антони, тот исполнил перевод на Санчо, Джейдон откатил на набегающего Фреда, бразилец с 20 метров пробил несильно и по центру, однако мяч после рикошета от Дэвиса пошел в угол и застал врасплох Льориса!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Саймон Хупер к основному времени первого тайма. Однако переиграем мы явно больше, так как Далот пока не может подняться с газона.
    • Травма, повреждение
      45'
      Далоту нужна помощь врачей, попадает мяч в голову португальцу после попытки Кейна вернуть снаряд в центр штрафной.
    • 44'
      Контратаку проводит "Тоттенхэм", Кейн получает мяч на правом краю штрафной и с острого угла пробивает в ближний угол - Де Хеа отбивает снаряд кулаками.
    • 42'
      Фернандеш попытался исполнить проникающий пас в штрафную, однако мяч срикошетил от Ромеро и стал легкой добычей Льориса.
    • 41'
      Шоу с левого полуфланга исполняет не самый расчётливый навес, Перишич грудью спокойно скидывает мяч в руки Льорису.
    • 40'
      Поднимается Дайер на ноги, судя по всему, ничего страшного с Эриком не случилось, и в ближайшие секунды он на поле вернется.
    • Травма, повреждение
      39'
      Далот стреляет из-за пределов штрафной площади, однако мяч прилетает в лицо Дайеру. В нокдауне оказывается защитник "Тоттенхэма", врачи на поле.
    • 38'
      Зато с дистанции Фреду уже пробить никто не мешает, однако мяч пролетает правее створа.
    • 37'
      Дважды в течение нескольких секунд Фред имел шанс для удара из центра штрафной, но в первом случае на пути мяча возник Дэвис, а затем уже из ворот выскочил Льорис.
    • 36'
      Антони прорвался по правому флангу и покатил в штрафную на Рэшфорда, тот завалился на газон в борьбе с Хёйбьергом, но свисток судьи справедливо промолчал.
    • 35'
      Довольно быстро идет время в первой половине встречи, хороший футбол на "Олд Траффорд", которому не хватает только лишь голов.
    • 33'
      Сон выбирается на оперативный простор в центральной зоне и наносит плотный удар метров с 25 - мяч проходит мимо цели.
    • 32'
      Удается "Тоттенхэму" отодвинуть игру от своих ворот, самый страшный отрезок гости, судя по всему, пережили.
    • 31'
      Перишич подключает к атаке Дэвиса, однако прострел валлийца прервал Каземиро. Правда, контратаки у "МЮ" не вышло.
    • 29'
      Даже Каземиро атакует ворота ударом из-за пределов штрафной - мяч прошел рядом со штангой ворот Льориса, который попросту застыл на месте.
    • 28'
      Солидное давление "Манчестер Юнайтед" в последние минут 10, с большим трудом держится команда Антонио Конте.
    • 27'
      Фернандеш получает мяч перед штрафной и с 22 метров наносит плотный удар, однако снаряд пролетает немного выше дальней "девятки".
    • 26'
      Уже 10 ударов нанесли хозяева, четырежды пришлось спасать свои ворота Льорису. У "Тоттенхэма" 3 попытки и ни одного попадания в створ.
    • Угловой
      25'
      После углового в штрафной "Тоттенхэма" также возникла неразбериха, но в итоге от Антони мяч ушел за лицевую - важнейшая пауза для гостей.
    • Опасный момент
      24'
      Далот врывается в штрафную с правого края и переводит мяч на дальний край, откуда Шоу классно палит слёта - снова Льорис демонстрирует чудеса реакции!
    • Угловой
      24'
      Теперь Фернандеш с углового исполняет классическую подачу - Дайер выбивает мяч с ближней штанги.
    • Угловой
      23'
      После розыгрыша углового мяч вновь был доставлен в центральную зону, откуда пробил Рэшфорд - снаряд срикошетил от соперника и перелетел ворота.
    • Опасный момент
      23'
      Бруну Фернандеш пробивает поверх "стенки" под перекладину, немного не докрутив до угла, но Льорис всё равно отбил мяч с большим трудом!
    • Фол, нарушение
      22'
      Ромеро грубовато фолит против Фреда в центральной зоны, отличный штрафной для "МЮ" по центру метрах в 24 от ворот.
    • Опасный момент
      21'
      Фред исполняет классный проникающий пас на Рэфшорда, тот ворвался в штрафную и пробил с 13 метров - Льорис отводит угрозу!
    • 20'
      Фернандеш получает мяч от Шоу в центральной зоне и пытается пробить по воротам, но попадает в одного из соперников.
    • 19'
      Кейн исполнил классную диагональ на правый край штрафной на Доэрти, тот обыгрывает Санчо и с левой наносит удар по воротам, но не попадает в дальний угол.
    • 18'
      Неспешный темп устанавливается в последние минуты встречи, ничего интересного команды придумать не могут.
    • 17'
      Чуть раньше в АПЛ начались еще несколько матчей с участием команд из верхней части таблицы, в лайв-режиме "Тоттенхэм" обходит "Ман Сити" в борьбе за вторую строчку, а "МЮ" пропускает в топ-5 "Ньюкасл".
    • 15'
      Дэвис включается по левому флангу и от лицевой подает в штрафную хозяев, а Бентанкур пробивает головой, но мяч принимает на себя Варан.
    • 14'
      Дебют встречи остался за манкунианцами, однако сейчас постепенно инициатива переходит к "шпорам".
    • 13'
      Шоу блокирует головой подачу с правого фланга, в небольшом нокдауне оказался левый защитник "МЮ", но быстро поднялся на ноги.
    • 12'
      Перишич входит в штрафную с левого края, однако в борьбе с Далотом просто упускает мяч за лицевую линию, не сумев ни пробить, ни прострелить.
    • Штанга
      10'
      Антони сместился с правого фланга к центру и нанес обводящий удар в дальний угол - мяч облизнул штангу и ушел за лицевую линию!
    • 9'
      Перишич с левого фланга исполняет передачу в центр чужой штрафной, но оборона "МЮ" выносит мяч подальше от своих ворот.
    • Угловой
      8'
      Еще один угловой в исполнении "МЮ" завершается ударом головой, который получается не самым точным и, следовательно, не самым опасным.
    • Опасный момент
      7'
      После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, метров с 20 плотно приложился Фред - Льорис перевел снаряд через планку!
    • 5'
      Бентанкур в быстрой атаке "Тоттенхэма" врывается в штрафную с правого края и наносит удар в дальний угол - мяч проходит рядом со штангой.
    • 4'
      Подачу с левого фланга исполняют манкунианцы, но гости мяч из штрафной выносят. В следующей фазе атаки неточно пальнул из-за пределов штрафной Далот.
    • 2'
      Отмечаем, что сегодня остается в запасе Роналду, который выходил против "Ньюкасла" в старте и даже забил спорный гол, который не был засчитан.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    49.7% (76)
    Ничья
    35.3% (54)
    Тоттенхэм
    15% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.83% (73)
    Меньше
    39.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (110)
    Нет
    8.33% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    25.5% (39)
    1:1 Ничья
    24.2% (37)
    1:2 Тоттенхэм
    9.2% (14)
    2:2 Ничья
    7.8% (12)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.2% (8)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    2.6% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     