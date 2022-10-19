Тур: 12. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Хупер Саймон
2:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
47'
1:0
52'
69'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
21
Антони
25
Санчо
Джедон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
14
Перишич
Иван
38
Биссума
Ив
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
- Полузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Спенс ДжедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
35 матчей
60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.3
|Антони
|3
|0.3
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.2
|Санчо Джедон
|2
|0.2
|Фернандеш Бруну
|1
|0.1
|Роналду Криштиану
|1
|0.1
|Фред Сантос
|1
|0.1
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.82
|Сон Хын Мин
|3
|0.27
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0.27
|Дайер Эрик
|2
|0.18
|Кулушевски Деян
|1
|0.09
|Бентанкур Родриго
|1
|0.09
|Сессеньон Райан
|1
|0.09
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейн Гарри
|3
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Антонио Конте
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|1
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Пропущено
11
5
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Пропущено
16
12
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
49.7% (76)
Ничья
35.3% (54)
Тоттенхэм
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
60.83% (73)
Меньше
39.17% (47)
Обе команды забьют
Да
91.67% (110)
Нет
8.33% (10)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
25.5% (39)
1:1 Ничья
24.2% (37)
1:2 Тоттенхэм
9.2% (14)
2:2 Ничья
7.8% (12)
1:0 Манчестер Юнайтед
5.2% (8)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
1:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
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