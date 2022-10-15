Тур: 12. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
35 матчей
60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.33
|Антони
|3
|0.33
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.22
|Санчо Джедон
|2
|0.22
|Фернандеш Бруну
|1
|0.11
|Роналду Криштиану
|1
|0.11
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.9
|Сон Хын Мин
|3
|0.3
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0.3
|Дайер Эрик
|2
|0.2
|Кулушевски Деян
|1
|0.1
|Бентанкур Родриго
|1
|0.1
|Сессеньон Райан
|1
|0.1
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейн Гарри
|3
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Антонио Конте
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|1
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Пропущено
11
5
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Пропущено
16
12
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|21 - 12
|13
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|10.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|12.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 14
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
62.9% (22)
Ничья
25.7% (9)
Тоттенхэм
11.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
78.79% (26)
Меньше
21.21% (7)
Обе команды забьют
Да
96.97% (32)
Нет
3.03% (1)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
45.7% (16)
1:1 Ничья
17.1% (6)
1:2 Тоттенхэм
8.6% (3)
2:2 Ничья
8.6% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
5.7% (2)
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