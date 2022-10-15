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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 35
Манчестер Юнайтед 62.9% (22)
X 25.7% (9)
Тоттенхэм 11.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Тоттенхэм
3.60
3.68
3.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

35 матчей

60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.33
Антони 3 0.33
Марсьяль Антони 2 (1) 0.22
Санчо Джедон 2 0.22
Фернандеш Бруну 1 0.11
Роналду Криштиану 1 0.11
Эриксен Кристиан 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 9 (2) 0.9
Сон Хын Мин 3 0.3
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.3
Дайер Эрик 2 0.2
Кулушевски Деян 1 0.1
Бентанкур Родриго 1 0.1
Сессеньон Райан 1 0.1
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Фернандеш Бруну 4 0
Далот Диогу 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 3 0
Бентанкур Родриго 3 0
Биссума Ив 3 0
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 0 1
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Пропущено

11
5
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Пропущено

16
12
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси Заявка 9 6 1 2 15 - 10 19
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Ливерпуль Заявка 9 3 4 2 21 - 12 13
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
11. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
12. Вест Хэм Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
16. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 5 3 2 0 16 - 5 11
5. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
11. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
12. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Манчестер Юнайтед 62.9% (22)
    X 25.7% (9)
    Тоттенхэм 11.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.60
    3.68
    3.04
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    62.9% (22)
    Ничья
    25.7% (9)
    Тоттенхэм
    11.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.79% (26)
    Меньше
    21.21% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    96.97% (32)
    Нет
    3.03% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    45.7% (16)
    1:1 Ничья
    17.1% (6)
    1:2 Тоттенхэм
    8.6% (3)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    5.7% (2)
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