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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 29. Стадион: .
Фредрикстад
0:2
Второй тайм: 64'
Бранн
0'
24' Желтая карточка
Riki Alba
0:1
44' Гол
Бломберг Оле-Дидрик
0:2
50' Гол
Нильсен Сиверт

Ход матча

24'
Riki Alba
 
44'
0:1
Бломберг Оле-Дидрик
50'
0:2
Нильсен Сиверт
57'
Nicolay Solberg
Уильямс Ноа
 
57'
Obilor Denzel Okeke
Riki Alba
 
57'
Innocent Kingsley
Лима Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Бранн
9.92
9.92
8.80
Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
2
Хансен
Александер
II
21
Янссон
Оскар
26
Mads
Nielsen
II
4
Stian
Stray
Molde
14
Jakob
Lindstroem
19
Эбю
Олав
24
Уильямс
Ноа
18
Ludvig
Begby
29
Лима
Лукас
11
Riki
Alba
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
2
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
15
Сконес
Каспер
Фредрикстад
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Бранн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

К
6:0
ПД
3:0
ПД
5:1
ПД
1:1
Т
3:4
Т
2:0
КН
0:2
Т
4:2
Т
0:1
ТМС
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
1:0
Т
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolay Solberg 12 (3) 0.41
Riki Alba 7 0.24
Ludvig Begby 4 0.14
Эбю Олав 4 0.14
Уильямс Ноа 3 0.1
Драге Томас 2 (1) 0.07
Лима Лукас 2 0.07
Innocent Kingsley 2 0.07
Obilor Denzel Okeke 1 0.03
Haavard Aasheim 1 0.03
Stian Stray Molde 1 0.03
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.03
Mads Nielsen II 1 0.03
Ayoub Aleesami 1 0.03
Tage Johansen 1 0.03
Янссон Оскар 0 0
Jakob Lindstroem 0 0
Хансен Александер II 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Filip Stensland 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 16 (1) 0.55
Расмуссен Матиас 15 0.52
Селанн-Хеггебе Эуне 14 (1) 0.48
Кастро Никлас 10 (1) 0.34
Хорн Майер 5 0.17
Бломберг Оле-Дидрик 5 0.17
Сконес Каспер 5 0.17
Нильсен Сиверт 4 (1) 0.14
Frederik Boersting 4 0.14
Кнудсен Фредрик 3 0.1
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.1
Кроне Свенн 2 0.07
Моберг Вегар 2 0.07
Сковгор Андреас 1 0.03
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Lindstroem 9 0
Янссон Оскар 5 1
Nicolay Solberg 5 0
Mads Nielsen II 5 0
Хансен Александер II 5 0
Haavard Aasheim 4 0
Хаджич Аднан 4 0
Драге Томас 3 0
Riki Alba 2 0
Эбю Олав 2 0
Ludvig Begby 2 0
Лима Лукас 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Tage Johansen 2 0
Obilor Denzel Okeke 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Ole Langbraten 1 0
Marcus Solhaug Wenneberg 1 0
Filip Stensland 1 0
Innocent Kingsley 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 4 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 3 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кроне Свенн 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Финне Бор 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
42
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
22%
4
10%
1-15
5
22%
5
12%
16-30
2
9%
6
14%
31-45
4
17%
8
19%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
5
22%
13
31%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
13%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90

Забито

21
46
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
3
14%
6
13%
1-15
0
0%
4
9%
16-30
7
33%
8
17%
31-45
1
5%
6
13%
46-60
4
19%
4
9%
61-75
6
29%
18
39%
76-90

Пропущено

24
3
7 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
1
33%
31-45
7
29%
29%
1
33%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
3
13%
1
33%
76-90

Забито

44
88
22 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 55
10 Забивали первыми 21
6 Не забивали 0
8
18%
10
11%
1-15
5
11%
9
10%
16-30
9
20%
14
16%
31-45
5
11%
14
16%
46-60
6
14%
10
11%
61-75
11
25%
31
35%
76-90

Пропущено

48
14
19 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 7
16 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 11
6
13%
2
14%
1-15
6
13%
1
7%
16-30
7
15%
4
29%
31-45
10
21%
4
29%
46-60
11
23%
1
7%
61-75
8
17%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3
Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Ранхейм 1:1 Осане - Фредрикстад 4:3 Фредрикстад - Стабек 2:4 Старт - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0
Бранн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3
Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 29 25 3 1 90 - 14 78
2. Стабек 1:2 29 15 9 5 59 - 28 54
3. КФУМ 2:1 29 15 7 7 59 - 44 52
4. Старт 2:0 29 15 6 8 61 - 36 51
5. Санднес 2:1 29 14 4 11 52 - 51 46
6. Конгсвингер 0:1 29 13 7 9 43 - 33 46
7. Ранхейм 2:1 29 12 7 10 47 - 49 43
8. Мьёндален 1:0 29 13 3 13 37 - 45 42
9. Согндаль 0:2 29 11 7 11 51 - 53 40
10. Брюне 1:0 29 9 8 12 41 - 49 35
11. Рёуфосс 1:2 29 9 8 12 34 - 50 35
12. Осане 0:1 29 8 8 13 40 - 63 32
13. Фредрикстад 0:2 29 8 8 13 44 - 50 32
14. Скейд 1:0 29 8 4 17 36 - 53 28
15. Гроруд 0:1 29 3 8 18 31 - 66 17
16. Стйордалс Блинк 1:2 29 3 5 21 29 - 70 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 14 11 3 0 45 - 4 36
2. Мьёндален 1:0 15 9 2 4 23 - 18 29
3. Старт 2:0 14 8 3 3 34 - 15 27
4. Конгсвингер 0:1 14 7 5 2 28 - 16 26
5. КФУМ 2:1 15 7 5 3 27 - 22 26
6. Стабек 1:2 14 7 5 2 27 - 12 26
7. Согндаль 0:2 15 8 1 6 28 - 21 25
8. Ранхейм 2:1 15 7 4 4 29 - 25 25
9. Санднес 2:1 15 6 3 6 31 - 29 21
10. Скейд 1:0 15 6 2 7 27 - 29 20
11. Осане 0:1 15 6 2 7 21 - 30 20
12. Брюне 1:0 14 5 4 5 20 - 21 19
13. Рёуфосс 1:2 14 5 4 5 14 - 22 19
14. Фредрикстад 0:2 15 5 4 6 23 - 26 19
15. Гроруд 0:1 14 2 4 8 14 - 27 10
16. Стйордалс Блинк 1:2 14 2 0 12 14 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 15 14 0 1 45 - 10 42
2. Стабек 1:2 15 8 4 3 32 - 16 28
3. КФУМ 2:1 14 8 2 4 32 - 22 26
4. Санднес 2:1 14 8 1 5 21 - 22 25
5. Старт 2:0 15 7 3 5 27 - 21 24
6. Конгсвингер 0:1 15 6 2 7 15 - 17 20
7. Ранхейм 2:1 14 5 3 6 18 - 24 18
8. Брюне 1:0 15 4 4 7 21 - 28 16
9. Рёуфосс 1:2 15 4 4 7 20 - 28 16
10. Согндаль 0:2 14 3 6 5 23 - 32 15
11. Мьёндален 1:0 14 4 1 9 14 - 27 13
12. Фредрикстад 0:2 14 3 4 7 21 - 24 13
13. Осане 0:1 14 2 6 6 19 - 33 12
14. Скейд 1:0 14 2 2 10 9 - 24 8
15. Стйордалс Блинк 1:2 15 1 5 9 15 - 38 8
16. Гроруд 0:1 15 1 4 10 17 - 39 7
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 15 (6)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 9
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ole Blomberg бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Riki Alba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Бранн
9.92
9.92
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фредрикстад 0:2 Бранн онлайн

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