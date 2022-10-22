Тур: 29. Стадион: Фредрикстад.
0:2
Второй тайм: 64'
Ход матча
24'
44'
50'
0:2
21
Янссон
Оскар
19
Эбю
Олав
24
Уильямс
Ноа
18
Ludvig
Begby
29
Лима
Лукас
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Янссон ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
-
18 Ludvig BegbyНападающий
-
29 Лима ЛукасНападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Joakim Klaeboe
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Фредрикстад
Бранн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolay Solberg
|12 (3)
|0.41
|Riki Alba
|7
|0.24
|Ludvig Begby
|4
|0.14
|Эбю Олав
|4
|0.14
|Уильямс Ноа
|3
|0.1
|Драге Томас
|2 (1)
|0.07
|Лима Лукас
|2
|0.07
|Innocent Kingsley
|2
|0.07
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0.03
|Haavard Aasheim
|1
|0.03
|Stian Stray Molde
|1
|0.03
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.03
|Mads Nielsen II
|1
|0.03
|Ayoub Aleesami
|1
|0.03
|Tage Johansen
|1
|0.03
|Янссон Оскар
|0
|0
|Jakob Lindstroem
|0
|0
|Хансен Александер II
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
|Filip Stensland
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|16 (1)
|0.55
|Расмуссен Матиас
|15
|0.52
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (1)
|0.48
|Кастро Никлас
|10 (1)
|0.34
|Хорн Майер
|5
|0.17
|Бломберг Оле-Дидрик
|5
|0.17
|Сконес Каспер
|5
|0.17
|Нильсен Сиверт
|4 (1)
|0.14
|Frederik Boersting
|4
|0.14
|Кнудсен Фредрик
|3
|0.1
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.1
|Кроне Свенн
|2
|0.07
|Моберг Вегар
|2
|0.07
|Сковгор Андреас
|1
|0.03
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Lindstroem
|9
|0
|Янссон Оскар
|5
|1
|Nicolay Solberg
|5
|0
|Mads Nielsen II
|5
|0
|Хансен Александер II
|5
|0
|Haavard Aasheim
|4
|0
|Хаджич Аднан
|4
|0
|Драге Томас
|3
|0
|Riki Alba
|2
|0
|Эбю Олав
|2
|0
|Ludvig Begby
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Obilor Denzel Okeke
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Ole Langbraten
|1
|0
|Marcus Solhaug Wenneberg
|1
|0
|Filip Stensland
|1
|0
|Innocent Kingsley
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|4
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Frederik Boersting
|3
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кроне Свенн
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
42
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
22%
4
10%
1-15
5
22%
5
12%
16-30
2
9%
6
14%
31-45
4
17%
8
19%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
5
22%
13
31%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
13%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90
Забито
21
46
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
3
14%
6
13%
1-15
0
0%
4
9%
16-30
7
33%
8
17%
31-45
1
5%
6
13%
46-60
4
19%
4
9%
61-75
6
29%
18
39%
76-90
Пропущено
24
3
7 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
1
33%
31-45
7
29%
29%
1
33%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
3
13%
1
33%
76-90
Забито
44
88
22 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 55
10 Забивали первыми 21
6 Не забивали 0
8
18%
10
11%
1-15
5
11%
9
10%
16-30
9
20%
14
16%
31-45
5
11%
14
16%
46-60
6
14%
10
11%
61-75
11
25%
31
35%
76-90
Пропущено
48
14
19 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 7
16 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 11
6
13%
2
14%
1-15
6
13%
1
7%
16-30
7
15%
4
29%
31-45
10
21%
4
29%
46-60
11
23%
1
7%
61-75
8
17%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3
Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Ранхейм 1:1 Осане - Фредрикстад 4:3 Фредрикстад - Стабек 2:4 Старт - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0
Бранн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3
Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|29
|25
|3
|1
|90 - 14
|78
|2.
|Стабек
|1:2
|29
|15
|9
|5
|59 - 28
|54
|3.
|КФУМ
|2:1
|29
|15
|7
|7
|59 - 44
|52
|4.
|Старт
|2:0
|29
|15
|6
|8
|61 - 36
|51
|5.
|Санднес
|2:1
|29
|14
|4
|11
|52 - 51
|46
|6.
|Конгсвингер
|0:1
|29
|13
|7
|9
|43 - 33
|46
|7.
|Ранхейм
|2:1
|29
|12
|7
|10
|47 - 49
|43
|8.
|Мьёндален
|1:0
|29
|13
|3
|13
|37 - 45
|42
|9.
|Согндаль
|0:2
|29
|11
|7
|11
|51 - 53
|40
|10.
|Брюне
|1:0
|29
|9
|8
|12
|41 - 49
|35
|11.
|Рёуфосс
|1:2
|29
|9
|8
|12
|34 - 50
|35
|12.
|Осане
|0:1
|29
|8
|8
|13
|40 - 63
|32
|13.
|Фредрикстад
|0:2
|29
|8
|8
|13
|44 - 50
|32
|14.
|Скейд
|1:0
|29
|8
|4
|17
|36 - 53
|28
|15.
|Гроруд
|0:1
|29
|3
|8
|18
|31 - 66
|17
|16.
|Стйордалс Блинк
|1:2
|29
|3
|5
|21
|29 - 70
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|14
|11
|3
|0
|45 - 4
|36
|2.
|Мьёндален
|1:0
|15
|9
|2
|4
|23 - 18
|29
|3.
|Старт
|2:0
|14
|8
|3
|3
|34 - 15
|27
|4.
|Конгсвингер
|0:1
|14
|7
|5
|2
|28 - 16
|26
|5.
|КФУМ
|2:1
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|6.
|Стабек
|1:2
|14
|7
|5
|2
|27 - 12
|26
|7.
|Согндаль
|0:2
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|8.
|Ранхейм
|2:1
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|9.
|Санднес
|2:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 29
|21
|10.
|Скейд
|1:0
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|11.
|Осане
|0:1
|15
|6
|2
|7
|21 - 30
|20
|12.
|Брюне
|1:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|13.
|Рёуфосс
|1:2
|14
|5
|4
|5
|14 - 22
|19
|14.
|Фредрикстад
|0:2
|15
|5
|4
|6
|23 - 26
|19
|15.
|Гроруд
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|16.
|Стйордалс Блинк
|1:2
|14
|2
|0
|12
|14 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|15
|14
|0
|1
|45 - 10
|42
|2.
|Стабек
|1:2
|15
|8
|4
|3
|32 - 16
|28
|3.
|КФУМ
|2:1
|14
|8
|2
|4
|32 - 22
|26
|4.
|Санднес
|2:1
|14
|8
|1
|5
|21 - 22
|25
|5.
|Старт
|2:0
|15
|7
|3
|5
|27 - 21
|24
|6.
|Конгсвингер
|0:1
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|7.
|Ранхейм
|2:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|8.
|Брюне
|1:0
|15
|4
|4
|7
|21 - 28
|16
|9.
|Рёуфосс
|1:2
|15
|4
|4
|7
|20 - 28
|16
|10.
|Согндаль
|0:2
|14
|3
|6
|5
|23 - 32
|15
|11.
|Мьёндален
|1:0
|14
|4
|1
|9
|14 - 27
|13
|12.
|Фредрикстад
|0:2
|14
|3
|4
|7
|21 - 24
|13
|13.
|Осане
|0:1
|14
|2
|6
|6
|19 - 33
|12
|14.
|Скейд
|1:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 24
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|1:2
|15
|1
|5
|9
|15 - 38
|8
|16.
|Гроруд
|0:1
|15
|1
|4
|10
|17 - 39
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Стабек
|Gift Orban
|15 (6)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|15 (2)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 9
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|9
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8