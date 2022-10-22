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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 29. Стадион: .
Согндаль
0:2
Второй тайм: 64'
Старт
0'
0:1
49' Гол
Шульц Эрик
0:2
63' Гол

Ход матча

49'
0:1
Шульц Эрик
63'
0:2
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Старт
32.74
4.11
2.50
Все Коэффициенты
35
Daniel
Gjerde
Saetren
11
Ховен
Андреас
2
Andreas
van
der
Spa
22
Слёрдаль
Филип
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Матисен
Ульрик
7
Йоунссон
Йоунатан
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
99
Alejandro
Diaz
II
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
1
Jasper
Silva
Torkildsen
4
Вормгор
Вито
22
Тённесен
Кристоффер
23
Mathias
Grundetjern
14
Марес
Люк
30
Нчамаа
Базилио
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
11
Шульц
Эрик
9
Zakaria
Sawo
88
Joacim
Holtan
Согндаль
4-4-2
Старт
5-3-2

История личных встреч

Согндаль
Старт

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:2
Т
2:1
ТМС
2:1
Т
2:0
Т
1:1
ТМС
2:1
Т
2:0
Т
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 10 (1) 0.34
Erik Groenner 8 (1) 0.28
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.24
Alejandro Diaz II 5 (2) 0.17
Anders Johannessen Nord 3 0.1
Ховен Андреас 2 0.07
Andreas van der Spa 2 0.07
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.07
Тум Исаак 2 0.07
Михаэль Петер 2 (1) 0.07
Kristoffer Hoven 2 (1) 0.07
Матисен Ульрик 1 0.03
Kristoffer Nessoe 1 0.03
Axel Kryger 1 0.03
Sondre Oerjasaeter 1 0.03
Mathias Blaarud 1 0.03
Росет Мартин-Уве 1 0.03
Фло Пер-Эгиль 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0
Фей Рензе 0 0
Endre Kupen 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 12 0.41
Шульц Эрик 10 0.34
Joacim Holtan 6 0.21
Mathias Grundetjern 5 0.17
Peter Reinhardsen 5 (2) 0.17
Тённесен Кристоффер 3 0.1
Фаллениус Оскар 3 0.1
Zakaria Sawo 3 0.1
Антонссон Бьярни 3 (1) 0.1
Страннегорд Том 2 0.07
Alagie Sanyang 2 0.07
Шеквист Сандер Хансен 2 0.07
Нчамаа Базилио 1 0.03
Cameron Ian Cresswell 1 0.03
Дервискадич Эмир 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Марес Люк 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Salim Nkubiri 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 9 1
Тум Исаак 4 1
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0
Mathias Blaarud 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Kristoffer Hoven 2 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0
Ховен Андреас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Eirik Lereng 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 7 0
Вормгор Вито 4 0
Нчамаа Базилио 4 0
Шульц Эрик 3 0
Тённесен Кристоффер 3 0
Марес Люк 3 0
Фаллениус Оскар 3 0
Робстад Хенрик 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Alagie Sanyang 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Zakaria Sawo 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Joacim Holtan 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
25
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
3
10%
3
12%
1-15
6
20%
2
8%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
5
17%
6
24%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90

Забито

23
33
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
9%
5
15%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
5
22%
8
24%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
6
26%
6
18%
61-75
4
17%
7
21%
76-90

Пропущено

32
16
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
13%
3
19%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
8
25%
3
19%
76-90

Забито

53
58
25 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
5
9%
8
14%
1-15
9
17%
5
9%
16-30
11
21%
12
21%
31-45
8
15%
9
16%
46-60
11
21%
11
19%
61-75
9
17%
13
22%
76-90

Пропущено

49
37
22 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
7
14%
5
14%
1-15
7
14%
2
5%
16-30
8
16%
7
19%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
7
14%
6
16%
61-75
13
27%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0
Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4
Старт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2
Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5 Старт - Гроруд 5:0 Стабек - Старт 5:0 Конгсвингер - Старт 2:2 Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 29 25 3 1 90 - 14 78
2. Стабек 1:2 29 15 9 5 59 - 28 54
3. КФУМ 2:1 29 15 7 7 59 - 44 52
4. Старт 2:0 29 15 6 8 61 - 36 51
5. Санднес 2:1 29 14 4 11 52 - 51 46
6. Конгсвингер 0:1 29 13 7 9 43 - 33 46
7. Ранхейм 2:1 29 12 7 10 47 - 49 43
8. Мьёндален 1:0 29 13 3 13 37 - 45 42
9. Согндаль 0:2 29 11 7 11 51 - 53 40
10. Брюне 1:0 29 9 8 12 41 - 49 35
11. Рёуфосс 1:2 29 9 8 12 34 - 50 35
12. Осане 0:1 29 8 8 13 40 - 63 32
13. Фредрикстад 0:2 29 8 8 13 44 - 50 32
14. Скейд 1:0 29 8 4 17 36 - 53 28
15. Гроруд 0:1 29 3 8 18 31 - 66 17
16. Стйордалс Блинк 1:2 29 3 5 21 29 - 70 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 14 11 3 0 45 - 4 36
2. Мьёндален 1:0 15 9 2 4 23 - 18 29
3. Старт 2:0 14 8 3 3 34 - 15 27
4. Конгсвингер 0:1 14 7 5 2 28 - 16 26
5. КФУМ 2:1 15 7 5 3 27 - 22 26
6. Стабек 1:2 14 7 5 2 27 - 12 26
7. Согндаль 0:2 15 8 1 6 28 - 21 25
8. Ранхейм 2:1 15 7 4 4 29 - 25 25
9. Санднес 2:1 15 6 3 6 31 - 29 21
10. Скейд 1:0 15 6 2 7 27 - 29 20
11. Осане 0:1 15 6 2 7 21 - 30 20
12. Брюне 1:0 14 5 4 5 20 - 21 19
13. Рёуфосс 1:2 14 5 4 5 14 - 22 19
14. Фредрикстад 0:2 15 5 4 6 23 - 26 19
15. Гроруд 0:1 14 2 4 8 14 - 27 10
16. Стйордалс Блинк 1:2 14 2 0 12 14 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 15 14 0 1 45 - 10 42
2. Стабек 1:2 15 8 4 3 32 - 16 28
3. КФУМ 2:1 14 8 2 4 32 - 22 26
4. Санднес 2:1 14 8 1 5 21 - 22 25
5. Старт 2:0 15 7 3 5 27 - 21 24
6. Конгсвингер 0:1 15 6 2 7 15 - 17 20
7. Ранхейм 2:1 14 5 3 6 18 - 24 18
8. Брюне 1:0 15 4 4 7 21 - 28 16
9. Рёуфосс 1:2 15 4 4 7 20 - 28 16
10. Согндаль 0:2 14 3 6 5 23 - 32 15
11. Мьёндален 1:0 14 4 1 9 14 - 27 13
12. Фредрикстад 0:2 14 3 4 7 21 - 24 13
13. Осане 0:1 14 2 6 6 19 - 33 12
14. Скейд 1:0 14 2 2 10 9 - 24 8
15. Стйордалс Блинк 1:2 15 1 5 9 15 - 38 8
16. Гроруд 0:1 15 1 4 10 17 - 39 7
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 15 (6)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 9
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Старт
32.74
4.11
2.50
Все Коэффициенты
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