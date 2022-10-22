Тур: 29. Стадион: Фоссхауган Кампус.
Ход матча
49'
0:1
63'
0:2
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Согндаль
Старт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|10 (1)
|0.34
|Erik Groenner
|8 (1)
|0.28
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.24
|Alejandro Diaz II
|5 (2)
|0.17
|Anders Johannessen Nord
|3
|0.1
|Ховен Андреас
|2
|0.07
|Andreas van der Spa
|2
|0.07
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.07
|Тум Исаак
|2
|0.07
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.07
|Kristoffer Hoven
|2 (1)
|0.07
|Матисен Ульрик
|1
|0.03
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.03
|Axel Kryger
|1
|0.03
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.03
|Mathias Blaarud
|1
|0.03
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.03
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Endre Kupen
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|12
|0.41
|Шульц Эрик
|10
|0.34
|Joacim Holtan
|6
|0.21
|Mathias Grundetjern
|5
|0.17
|Peter Reinhardsen
|5 (2)
|0.17
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.1
|Фаллениус Оскар
|3
|0.1
|Zakaria Sawo
|3
|0.1
|Антонссон Бьярни
|3 (1)
|0.1
|Страннегорд Том
|2
|0.07
|Alagie Sanyang
|2
|0.07
|Шеквист Сандер Хансен
|2
|0.07
|Нчамаа Базилио
|1
|0.03
|Cameron Ian Cresswell
|1
|0.03
|Дервискадич Эмир
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Salim Nkubiri
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|9
|1
|Тум Исаак
|4
|1
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Erik Groenner
|3
|0
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Hoven
|2
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Eirik Lereng
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонссон Бьярни
|7
|0
|Вормгор Вито
|4
|0
|Нчамаа Базилио
|4
|0
|Шульц Эрик
|3
|0
|Тённесен Кристоффер
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Zakaria Sawo
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Joacim Holtan
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
25
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
3
10%
3
12%
1-15
6
20%
2
8%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
5
17%
6
24%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90
Забито
23
33
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
9%
5
15%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
5
22%
8
24%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
6
26%
6
18%
61-75
4
17%
7
21%
76-90
Пропущено
32
16
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
13%
3
19%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
8
25%
3
19%
76-90
Забито
53
58
25 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
5
9%
8
14%
1-15
9
17%
5
9%
16-30
11
21%
12
21%
31-45
8
15%
9
16%
46-60
11
21%
11
19%
61-75
9
17%
13
22%
76-90
Пропущено
49
37
22 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
7
14%
5
14%
1-15
7
14%
2
5%
16-30
8
16%
7
19%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
7
14%
6
16%
61-75
13
27%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0
Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4
Старт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2
Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5 Старт - Гроруд 5:0 Стабек - Старт 5:0 Конгсвингер - Старт 2:2 Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|29
|25
|3
|1
|90 - 14
|78
|2.
|Стабек
|1:2
|29
|15
|9
|5
|59 - 28
|54
|3.
|КФУМ
|2:1
|29
|15
|7
|7
|59 - 44
|52
|4.
|Старт
|2:0
|29
|15
|6
|8
|61 - 36
|51
|5.
|Санднес
|2:1
|29
|14
|4
|11
|52 - 51
|46
|6.
|Конгсвингер
|0:1
|29
|13
|7
|9
|43 - 33
|46
|7.
|Ранхейм
|2:1
|29
|12
|7
|10
|47 - 49
|43
|8.
|Мьёндален
|1:0
|29
|13
|3
|13
|37 - 45
|42
|9.
|Согндаль
|0:2
|29
|11
|7
|11
|51 - 53
|40
|10.
|Брюне
|1:0
|29
|9
|8
|12
|41 - 49
|35
|11.
|Рёуфосс
|1:2
|29
|9
|8
|12
|34 - 50
|35
|12.
|Осане
|0:1
|29
|8
|8
|13
|40 - 63
|32
|13.
|Фредрикстад
|0:2
|29
|8
|8
|13
|44 - 50
|32
|14.
|Скейд
|1:0
|29
|8
|4
|17
|36 - 53
|28
|15.
|Гроруд
|0:1
|29
|3
|8
|18
|31 - 66
|17
|16.
|Стйордалс Блинк
|1:2
|29
|3
|5
|21
|29 - 70
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|14
|11
|3
|0
|45 - 4
|36
|2.
|Мьёндален
|1:0
|15
|9
|2
|4
|23 - 18
|29
|3.
|Старт
|2:0
|14
|8
|3
|3
|34 - 15
|27
|4.
|Конгсвингер
|0:1
|14
|7
|5
|2
|28 - 16
|26
|5.
|КФУМ
|2:1
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|6.
|Стабек
|1:2
|14
|7
|5
|2
|27 - 12
|26
|7.
|Согндаль
|0:2
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|8.
|Ранхейм
|2:1
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|9.
|Санднес
|2:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 29
|21
|10.
|Скейд
|1:0
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|11.
|Осане
|0:1
|15
|6
|2
|7
|21 - 30
|20
|12.
|Брюне
|1:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|13.
|Рёуфосс
|1:2
|14
|5
|4
|5
|14 - 22
|19
|14.
|Фредрикстад
|0:2
|15
|5
|4
|6
|23 - 26
|19
|15.
|Гроруд
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|16.
|Стйордалс Блинк
|1:2
|14
|2
|0
|12
|14 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|15
|14
|0
|1
|45 - 10
|42
|2.
|Стабек
|1:2
|15
|8
|4
|3
|32 - 16
|28
|3.
|КФУМ
|2:1
|14
|8
|2
|4
|32 - 22
|26
|4.
|Санднес
|2:1
|14
|8
|1
|5
|21 - 22
|25
|5.
|Старт
|2:0
|15
|7
|3
|5
|27 - 21
|24
|6.
|Конгсвингер
|0:1
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|7.
|Ранхейм
|2:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|8.
|Брюне
|1:0
|15
|4
|4
|7
|21 - 28
|16
|9.
|Рёуфосс
|1:2
|15
|4
|4
|7
|20 - 28
|16
|10.
|Согндаль
|0:2
|14
|3
|6
|5
|23 - 32
|15
|11.
|Мьёндален
|1:0
|14
|4
|1
|9
|14 - 27
|13
|12.
|Фредрикстад
|0:2
|14
|3
|4
|7
|21 - 24
|13
|13.
|Осане
|0:1
|14
|2
|6
|6
|19 - 33
|12
|14.
|Скейд
|1:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 24
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|1:2
|15
|1
|5
|9
|15 - 38
|8
|16.
|Гроруд
|0:1
|15
|1
|4
|10
|17 - 39
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Стабек
|Gift Orban
|15 (6)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|15 (2)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 9
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|9
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8