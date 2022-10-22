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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Боруссия Д
3:0
Перерыв
Штуттгарт
0'
1:0
2' Гол
Беллингем Джуд
2:0
13' Гол
Зюле Никлас
3:0
44' Гол
Джованни Рейна
45' Желтая карточка
Эзкан Салих
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 3:...
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 2:...
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 1:...

Ход матча

2'
Беллингем Джуд
(Зюле Никлас)
1:0
13'
Зюле Никлас
(Геррейру Рафаэл)
2:0
44'
Джованни Рейна
(Мукоко Юссуфа)
3:0
45'
Эзкан Салих
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 125
Боруссия Д 96% (120)
X 3.2% (4)
Штуттгарт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Штуттгарт
4.60
4.60
67.52
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
13
Геррейру
Рафаэл
22
Беллингем
Джуд
6
Эзкан
Салих
27
Адейеми
Карим
19
Брандт
Юлиан
7
Джованни
Рейна
18
Мукоко
Юссуфа
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
14
Мвумпа
Силас
24
Соса
Борна
8
Мийо
Энцо
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
9
Гирасси
Серу
10
Томаш
Тьягу
Боруссия Д
4-2-3-1
Штуттгарт
3-5-2

История личных встреч

Боруссия Д
Штуттгарт

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 3 0.27
Ройс Марко 2 0.18
Брандт Юлиан 2 0.18
Модест Антони 2 0.18
Зюле Никлас 1 0.09
Геррейру Рафаэл 1 0.09
Вольф Мариус 1 0.09
Беллингем Джуд 1 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.09
Эзкан Салих 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 3 (1) 0.27
Эндо Ватару 2 0.18
Фюрих Крис 2 0.18
Ахамада Науиру 2 0.18
Гирасси Серу 2 (1) 0.18
Мавропанос Константинос 1 0.09
Томаш Тьягу 1 0.09
Калайджич Саша 0 0
Соса Борна 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Адейеми Карим 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Беллингем Джуд 3 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
20%
3
38%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
50%
3
23%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2
Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария 2:0 Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
4. Фрайбург 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
5. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
6. Хоффенхайм 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
7. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
8. Вердер 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 16 16
9. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
10. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
11. Аугсбург 1:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 16 16
12. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
13. Вольфсбург 1:1 Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
14. Байер Л 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Штуттгарт 0:3 Заявка 11 1 5 5 13 - 18 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
5. Бавария 2:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Аугсбург 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
13. Байер Л 1:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
14. Штуттгарт 0:3 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Вердер 0:0 Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
2. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. Бавария 2:0 Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Фрайбург 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
6. Аугсбург 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
10. Боруссия Д 3:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Байер Л 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. Штуттгарт 0:3 Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
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Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Джованни Рейна! Зацепился за мяч в чужой штрафной Мукоко и сбросил поперек на Рейна, который выдержал паузу, после чего отличным обводящим ударом отправил сферу в дальний нижний угол.
  • 44'
    Диагональ исполнял Хуммельс на правый фланг, куда забегал Зюле, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 43'
    Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 42'
    Гирасси перехватил мяч на чужой половине поля и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 41'
    Сместился с левого фланга Геррейро в штрафную и упал на газон в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
  • 40'
    Врывался на скорости в штрафную соперника Адейеми после паса от Зюле, но пробить ему не дал в силовой борьбе Загаду.
  • 39'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Зюле, но здесь никого из партнеров не оказалось. Будет Мюллер исполнять свободный удар.
  • 38'
    Адейеми в штрафную соперника вырезал на ход врывающемуся Беллингему, но мяч оказался в руках вышедшего из ворот Мюллера.
  • 37'
    Тонко отдавал пас в штрафную Эндо на ход Томашу, но перехватил мяч без особых проблем Хуммельс.
  • 36'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Соса на Гирасси, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Хуммельс.
  • 35'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Адейеми и пробил в ближний угол, но особых проблем для голкипера этот выстрел не принес.
  • 34'
    Прорывался на скорости к штрафной соперника Ахамада и отдал поперек на Гирасси, но того опередил Хуммельс и вынес мяч в аут.
  • 33'
    Со штрафного Эндо забросил на линию вратарской, но здесь после серии рикошетов мяч оказался в руках голкипера.
  • 32'
    В центре поля получил по ногам Томаш в борьбе против Эзкана. Штрафной удар назначил судья в пользу "Штуттгарта".
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    • 31'
      С углового навес исполнял в штрафную соперника Брандт, но мяч спокойно головой вынес за боковую линию Загаду.
    • 30'
      Забросил в штрафную соперника Эндо на ход Томашу, но того опередил Брандт и вынес мяч головой за пределы поля.
    • 29'
      Сместился Зюле с правого фланга в центр и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Мюллера.
    • 28'
      Прорвался к штрафной соперника по центру Беллингем и скинул поперек на Мукоко, но перехватил мяч в силовой борьбе Мавропанос.
    • Офсайд
      27'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Гирасси и скинул головой на ход Томашу, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 26'
      Сместился с правого фланга в штрафную соперника Ахамада и пробил в ближний угол, но мяч угодил в спину Шлоттербеку.
    • 25'
      С правого фланга в штрафную соперника подавал Маумпа, но вышел Кобель из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 24'
      Врывался в штрафную соперника Томаш на скорости после паса от Эндо, но его удар в подкате заблокировал Хуммельс.
    • 23'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Томаш, но здесь не дотянулся в падении до мяча Ахамада в борьбе с защитником.
    • 22'
      Выиграл подбор на линии чужой штрафной Адейеми и пробил с ходу, но мяч застрял в гуще защитников на линии вратарской. 
    • 21'
      С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Беллингем, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 20'
      Со штрафного забросил Брандт на ближнюю штангу, но здесь мяч головой вынес подальше от ворот Мавропанос.
    • 19'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Шлоттербек. Потребуется ему помощь медиков.
    • 18'
      В штрафную соперника тонко вырезал Брандт на ход Беллингему, но перехватил мяч в последний момент Антон в подкате.
    • 17'
      Мог убегать на ворота соперника Томаш после заброса от Эндо, но вовремя вернулся в оборону Зюле и отобрал мяч.
    • 16'
      С углового навесил на ближнюю штангу Брандт, но выиграл здесь верх Загаду и головой вынес мяч далеко в центр поля.
    • 15'
      Ушел от соперника на скорости Геррейро в центр штрафной, но мяч здесь спокойно вынес подальше Мавропанос.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Никлас Зюле! Со штрафного навесил Геррейро на линию вратарской, где оторвался от защитников Зюле и в одно касание вколотил снаряд точно под перекладину.
    • 13'
      В подкате на фланге Маумпа заехал по ногам Геррейро. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Боруссии".
    • 12'
      Забросил Брандт в штрафную соперника на ход Мукоко, но тому добраться до мяча не позволил вышедший из ворот Мюллер.
    • 11'
      В верховой борьбе против Зюле подтолкнул в спину соперника на фланге Эндо. Штрафной удар будут исполнять дортмундцы.
    • 10'
      Ворвался Томаш в штрафную соперника после паса от Мийо и пробил в ближний угол, но Кобель ногой отбил мяч в сторону.
    • 9'
      С угла поля прострелил низом на ближнюю штангу Соса, но мяч спокойно в центр поля вынес в борьбе с соперником Эзкан.
    • Угловой
      8'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мийо, но здесь спокойно головой Зюле вынес снаряд на угловой. 
    • 7'
      На фланге Мавропанаса в подкате снес Рейна. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу финтом Брандт и навесил на дальнюю штангу. но здесь до мяча не дотянулся головой Беллингем.
    • 5'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Мавропанос и в падении пробил в ближний угол, но точности ему не хватило.
    • 4'
      На чужой половине поля грамотно подставился Томаш и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • Описание гола
      3'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Джуд Беллингем! Быстрый гол удалось провести хозяевам. Подключился к атаке своей команды по флангу Зюле и в касание прострелил в центр штрафной, где был совсем один Беллингем, который вколотил мяч в дальний нижний угол.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Штуттгарта"!
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    Прогнозы на матч Боруссия Д 3:0 Штуттгарт

    Исход игры
    Боруссия Д
    96.1% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Штуттгарт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.07% (81)
    Меньше
    31.93% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    35.9% (46)
    2:0 Боруссия Д
    20.3% (26)
    3:1 Боруссия Д
    19.5% (25)
    1:0 Боруссия Д
    7% (9)
    3:2 Боруссия Д
    3.1% (4)
    4:1 Боруссия Д
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Штуттгарт
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