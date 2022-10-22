Врывался на скорости в штрафную соперника Адейеми после паса от Зюле, но пробить ему не дал в силовой борьбе Загаду.

Сместился с левого фланга Геррейро в штрафную и упал на газон в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

Гирасси перехватил мяч на чужой половине поля и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Диагональ исполнял Хуммельс на правый фланг, куда забегал Зюле, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Джованни Рейна! Зацепился за мяч в чужой штрафной Мукоко и сбросил поперек на Рейна, который выдержал паузу, после чего отличным обводящим ударом отправил сферу в дальний нижний угол.

В центре поля получил по ногам Томаш в борьбе против Эзкана. Штрафной удар назначил судья в пользу "Штуттгарта".

Со штрафного Эндо забросил на линию вратарской, но здесь после серии рикошетов мяч оказался в руках голкипера.

Прорывался на скорости к штрафной соперника Ахамада и отдал поперек на Гирасси, но того опередил Хуммельс и вынес мяч в аут.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Адейеми и пробил в ближний угол, но особых проблем для голкипера этот выстрел не принес.

С левого фланга навесил в центр штрафной Соса на Гирасси, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Хуммельс.

Тонко отдавал пас в штрафную Эндо на ход Томашу, но перехватил мяч без особых проблем Хуммельс.

Адейеми в штрафную соперника вырезал на ход врывающемуся Беллингему, но мяч оказался в руках вышедшего из ворот Мюллера.

С правого фланга навесил на дальнюю штангу Зюле, но здесь никого из партнеров не оказалось. Будет Мюллер исполнять свободный удар.

Выиграл подбор на линии чужой штрафной Адейеми и пробил с ходу, но мяч застрял в гуще защитников на линии вратарской.

С левого фланга навесил на дальнюю штангу Томаш, но здесь не дотянулся в падении до мяча Ахамада в борьбе с защитником.

Врывался в штрафную соперника Томаш на скорости после паса от Эндо, но его удар в подкате заблокировал Хуммельс.

С правого фланга в штрафную соперника подавал Маумпа, но вышел Кобель из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.

Сместился с правого фланга в штрафную соперника Ахамада и пробил в ближний угол, но мяч угодил в спину Шлоттербеку.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Гирасси и скинул головой на ход Томашу, но тот оказался в положении "вне игры".

Прорвался к штрафной соперника по центру Беллингем и скинул поперек на Мукоко, но перехватил мяч в силовой борьбе Мавропанос.

Сместился Зюле с правого фланга в центр и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Мюллера.

Забросил в штрафную соперника Эндо на ход Томашу, но того опередил Брандт и вынес мяч головой за пределы поля.

С углового навес исполнял в штрафную соперника Брандт, но мяч спокойно головой вынес за боковую линию Загаду.

21' С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Беллингем, но мяч полетел намного выше перекладины.

20' Со штрафного забросил Брандт на ближнюю штангу, но здесь мяч головой вынес подальше от ворот Мавропанос.

19' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Шлоттербек. Потребуется ему помощь медиков.

18' В штрафную соперника тонко вырезал Брандт на ход Беллингему, но перехватил мяч в последний момент Антон в подкате.

17' Мог убегать на ворота соперника Томаш после заброса от Эндо, но вовремя вернулся в оборону Зюле и отобрал мяч.

16' С углового навесил на ближнюю штангу Брандт, но выиграл здесь верх Загаду и головой вынес мяч далеко в центр поля.

15' Ушел от соперника на скорости Геррейро в центр штрафной, но мяч здесь спокойно вынес подальше Мавропанос.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Никлас Зюле! Со штрафного навесил Геррейро на линию вратарской, где оторвался от защитников Зюле и в одно касание вколотил снаряд точно под перекладину.

13' В подкате на фланге Маумпа заехал по ногам Геррейро. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Боруссии".

12' Забросил Брандт в штрафную соперника на ход Мукоко, но тому добраться до мяча не позволил вышедший из ворот Мюллер.

11' В верховой борьбе против Зюле подтолкнул в спину соперника на фланге Эндо. Штрафной удар будут исполнять дортмундцы.

10' Ворвался Томаш в штрафную соперника после паса от Мийо и пробил в ближний угол, но Кобель ногой отбил мяч в сторону.

9' С угла поля прострелил низом на ближнюю штангу Соса, но мяч спокойно в центр поля вынес в борьбе с соперником Эзкан.

8' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мийо, но здесь спокойно головой Зюле вынес снаряд на угловой.

7' На фланге Мавропанаса в подкате снес Рейна. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.

6' Ушел от соперника по флангу финтом Брандт и навесил на дальнюю штангу. но здесь до мяча не дотянулся головой Беллингем.

5' Зацепился за мяч в чужой штрафной Мавропанос и в падении пробил в ближний угол, но точности ему не хватило.

4' На чужой половине поля грамотно подставился Томаш и заработал для своей команды перспективный стандарт.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Джуд Беллингем! Быстрый гол удалось провести хозяевам. Подключился к атаке своей команды по флангу Зюле и в касание прострелил в центр штрафной, где был совсем один Беллингем, который вколотил мяч в дальний нижний угол.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах гости выбрали себе бело-красный комплект формы.