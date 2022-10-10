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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Штуттгарт

История личных встреч

Боруссия Д
Штуттгарт

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 3 0.3
Ройс Марко 2 0.2
Брандт Юлиан 2 0.2
Модест Антони 2 0.2
Вольф Мариус 1 0.1
Геррейру Рафаэл 1 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.1
Эзкан Салих 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Беллингем Джуд 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 3 (1) 0.3
Эндо Ватару 2 0.2
Фюрих Крис 2 0.2
Ахамада Науиру 2 0.2
Гирасси Серу 2 (1) 0.2
Мавропанос Константинос 1 0.1
Томаш Тьягу 1 0.1
Калайджич Саша 0 0
Соса Борна 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Адейеми Карим 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Беллингем Джуд 3 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
20%
3
38%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
50%
3
23%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2
Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария Заявка 10 5 4 1 30 - 8 19
3. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
4. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
6. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
7. Кёльн Заявка 10 4 4 2 19 - 17 16
8. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
9. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
10. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
11. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
12. Аугсбург Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
5. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
8. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Штуттгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 39
    Боруссия Д 94.9% (37)
    X 2.6% (1)
    Штуттгарт 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Штуттгарт
    4.50
    4.84
    6.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Штуттгарт

    Исход игры
    Боруссия Д
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    Штуттгарт
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    35% (14)
    2:0 Боруссия Д
    27.5% (11)
    3:1 Боруссия Д
    15% (6)
    1:0 Боруссия Д
    7.5% (3)
    3:2 Боруссия Д
    5% (2)
    4:1 Боруссия Д
    5% (2)
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    Боруссия Д
    Штуттгарт
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