Тур: 11. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Штуттгарт
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.3
|Ройс Марко
|2
|0.2
|Брандт Юлиан
|2
|0.2
|Модест Антони
|2
|0.2
|Вольф Мариус
|1
|0.1
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.1
|Эзкан Салих
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мвумпа Силас
|3 (1)
|0.3
|Эндо Ватару
|2
|0.2
|Фюрих Крис
|2
|0.2
|Ахамада Науиру
|2
|0.2
|Гирасси Серу
|2 (1)
|0.2
|Мавропанос Константинос
|1
|0.1
|Томаш Тьягу
|1
|0.1
|Калайджич Саша
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Беллингем Джуд
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Пфайффер Лука
|0
|1
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
20%
3
38%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
50%
3
23%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2
Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|30 - 8
|19
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 17
|16
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|11.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Штуттгарт
Исход игры
Боруссия Д
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
Штуттгарт
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
35% (14)
2:0 Боруссия Д
27.5% (11)
3:1 Боруссия Д
15% (6)
1:0 Боруссия Д
7.5% (3)
3:2 Боруссия Д
5% (2)
4:1 Боруссия Д
5% (2)
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