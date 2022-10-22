Тур: 11. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Данкерт Бастиан
Ход матча
14'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
32
Фридль
Марко
26
Бьюкенен
Ли
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Вердер
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
25 матчей
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
8%
52%
40%
2 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|4
|0.36
|Грифо Винченцо
|3
|0.27
|Гинтер Маттиас
|2
|0.18
|Доан Рицу
|2
|0.18
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.18
|Шаде Кевин
|1
|0.09
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|8 (3)
|0.73
|Дукш Марвин
|2
|0.18
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.18
|Бёрк Оливер
|2
|0.18
|Вайзер Митчелл
|1
|0.09
|Юнг Антони
|1
|0.09
|Велькович Милош
|1
|0.09
|Шмидт Никлас
|1
|0.09
|Бьюкенен Ли
|1
|0.09
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|5
|0
|Фридль Марко
|2
|1
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Фуллкруг Никлас
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
7
70%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
5
56%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
14%
5
26%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
9
47%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
7
41%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2
Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4
Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1
Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Боруссия Д
|3:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|5.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|6.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|8.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 16
|16
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 16
|16
|12.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|14.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Штуттгарт
|0:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 18
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Боруссия Д
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|5.
|Бавария
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|8.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|13.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|14.
|Штуттгарт
|0:3 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|2.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Бавария
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|10.
|Боруссия Д
|3:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|15.
|Штуттгарт
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Вердер
Исход игры
Фрайбург
72.7% (88)
Ничья
19.8% (24)
Вердер
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (79)
Меньше
33.61% (40)
Обе команды забьют
Да
82.35% (98)
Нет
17.65% (21)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
52.1% (63)
1:1 Ничья
17.4% (21)
1:0 Фрайбург
9.9% (12)
1:2 Вердер
5.8% (7)
2:0 Фрайбург
4.1% (5)
3:1 Фрайбург
2.5% (3)
3:0 Фрайбург
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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