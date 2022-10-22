Тур: 11. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Зиберт Даниэль
1:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолЛиндстрём Йеспер
16' Желтая карточкаКоне Куадио
18' Желтая карточкаВайгль Юлиан
25' Желтая карточкаКамада Даити
0:2
29' ГолЭбимбе Эрик
31' Желтая карточкаЯкич Кристиян
0:3
45' ГолЛиндстрём Йеспер
47' Желтая карточкаКрамер Кристоф
1:3
72' ГолТюрам Маркус
90'+10
Ход матча
6'
0:1
16'
18'
25'
29'
0:2
31'
45'
47'
71'
72'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Айнтрахт Фр
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|8
|0.73
|Бенсебаини Рами
|4 (1)
|0.36
|Хофманн Йонас
|3
|0.27
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.09
|Штиндль Ларс
|1
|0.09
|Эльведи Нико
|1
|0.09
|Фридрих Марвин
|1
|0.09
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|6 (2)
|0.55
|Линдстрём Йеспер
|5
|0.45
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.27
|Роде Себастьян
|2
|0.18
|Гётце Марио
|2
|0.18
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.09
|Тута
|1
|0.09
|Аларио Лукас
|1
|0.09
|Соу Джибриль
|1
|0.09
|Якич Кристиян
|1
|0.09
|Эбимбе Эрик
|1
|0.09
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|5
|0
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Крамер Кристоф
|2
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Плеа Алассан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Тута
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
5
38%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
33%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
10%
4
16%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
6
30%
5
20%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
4
20%
4
16%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
25%
4
24%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|14.
|Байер Л
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|15.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Прогнозы на матч Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия М
54.8% (68)
Ничья
32.3% (40)
Айнтрахт Фр
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
67.77% (82)
Меньше
32.23% (39)
Обе команды забьют
Да
88.43% (107)
Нет
11.57% (14)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
37.9% (47)
1:1 Ничья
20.2% (25)
2:2 Ничья
12.1% (15)
1:2 Айнтрахт Фр
8.9% (11)
1:0 Боруссия М
6.5% (8)
2:0 Боруссия М
3.2% (4)
3:1 Боруссия М
3.2% (4)
3:2 Боруссия М
1.6% (2)
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