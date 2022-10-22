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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Боруссия М
1:3
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
6' Гол
Линдстрём Йеспер
16' Желтая карточка
Коне Куадио
18' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
25' Желтая карточка
Камада Даити
0:2
29' Гол
Эбимбе Эрик
31' Желтая карточка
Якич Кристиян
0:3
45' Гол
Линдстрём Йеспер
47' Желтая карточка
Крамер Кристоф
1:3
72' Гол
Тюрам Маркус
90'+10

Ход матча

6'
0:1
Линдстрём Йеспер
16'
Коне Куадио
 
18'
Вайгль Юлиан
 
25'
 
Камада Даити
29'
0:2
Эбимбе Эрик
(Ленц Кристофер)
31'
 
Якич Кристиян
45'
0:3
Линдстрём Йеспер
(Коло-Муани Рандаль)
47'
Крамер Кристоф
 
53'
 
Роде Себастьян
Камада Даити
70'
Нгуму Натан
Штиндль Ларс
 
71'
Нец Лука
Коне Куадио
 
72'
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
1:3
83'
 
Борре Рафаэль
Коло-Муани Рандаль
83'
 
Алиду Фариде
Линдстрём Йеспер
90'
Херрманн Патрик
Скалли Джозеф
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Боруссия М 54.8% (68)
X 32.3% (40)
Айнтрахт Фр 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Зиппель
Тобиас
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
6
Крамер
Кристоф
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Боруссия М
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Айнтрахт Фр

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 8 0.73
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.36
Хофманн Йонас 3 0.27
Плеа Алассан 1 (1) 0.09
Штиндль Ларс 1 0.09
Эльведи Нико 1 0.09
Фридрих Марвин 1 0.09
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 6 (2) 0.55
Линдстрём Йеспер 5 0.45
Коло-Муани Рандаль 3 0.27
Роде Себастьян 2 0.18
Гётце Марио 2 0.18
Борре Рафаэль 1 (1) 0.09
Тута 1 0.09
Аларио Лукас 1 0.09
Соу Джибриль 1 0.09
Якич Кристиян 1 0.09
Эбимбе Эрик 1 0.09
Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Крамер Кристоф 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Итакура Ко 0 1
Плеа Алассан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Камада Даити 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
5
38%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
33%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
10%
4
16%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
6
30%
5
20%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
4
20%
4
16%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
25%
4
24%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
9. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
10. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
11. Вердер Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
14. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
11. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
13. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
15. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
18. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
13. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
14. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
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    Прогнозы 124
    Боруссия М 54.8% (68)
    X 32.3% (40)
    Айнтрахт Фр 12.9% (16)
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    Прогнозы на матч Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Боруссия М
    54.8% (68)
    Ничья
    32.3% (40)
    Айнтрахт Фр
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.77% (82)
    Меньше
    32.23% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    88.43% (107)
    Нет
    11.57% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    37.9% (47)
    1:1 Ничья
    20.2% (25)
    2:2 Ничья
    12.1% (15)
    1:2 Айнтрахт Фр
    8.9% (11)
    1:0 Боруссия М
    6.5% (8)
    2:0 Боруссия М
    3.2% (4)
    3:1 Боруссия М
    3.2% (4)
    3:2 Боруссия М
    1.6% (2)
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