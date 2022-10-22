Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Хорошую попытку сделал Ленц Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

78' Игра остановлена из-за технических проблем.

76' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

73' Забив гол, Боруссия М сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

73' Якич Кристиян плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

72' Г О О О О Л - Тюрам Маркус забивает с правой ноги!

72' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Тактическая замена. Коне Куадио уходит с поля и его заменяет Лука Нец

69' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Роде Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

64' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе

60' Штиндль Ларс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Штиндль Ларс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Роде Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе

55' Роде Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Роде Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Крамер Кристоф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля