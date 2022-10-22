Тур: 11. Стадион: БайАрена. Главный судья: Брых Феликс
1:1
Перерыв
0'
0:0
10' Не забитый пенальтиДиаби Мусса
1:0
17' ГолДиаби Мусса
1:1
28' Гол в свои воротаАндрих Роберт
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
0:0
17'
1:0
28'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
33
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
-
11 Амири НадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
История личных встреч
Байер Л
Вольфсбург
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|4
|0.36
|Демирбай Керем
|3
|0.27
|Диаби Мусса
|2
|0.18
|Шик Патрик
|2
|0.18
|Арангис Чарлес
|1
|0.09
|Паулиньо Жозе
|1
|0.09
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.09
|Инкапье Пьеро
|1
|0.09
|Андрих Роберт
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
|Адли Амин
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.27
|Герхардт Янник
|3
|0.27
|Мармуш Омар
|2
|0.18
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.09
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.09
|Лакруа Максанс
|1
|0.09
|Отавио Пауло
|0
|0
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Баку Ридле
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|4
|2
|Баккер Митчел
|2
|1
|Та Джонатан
|3
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Отавио Пауло
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Виммер Патрик
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
19%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0
Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2
Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Боруссия Д
|3:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|5.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|6.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|8.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 16
|16
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 16
|16
|12.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|14.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Штуттгарт
|0:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 18
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Боруссия Д
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|5.
|Бавария
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|8.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|13.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|14.
|Штуттгарт
|0:3 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|2.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Бавария
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|10.
|Боруссия Д
|3:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|15.
|Штуттгарт
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Вольфсбург
Исход игры
Байер Л
66.9% (83)
Ничья
26.6% (33)
Вольфсбург
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.66% (71)
Меньше
40.34% (48)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
40.3% (50)
1:1 Ничья
21% (26)
1:0 Байер Л
12.9% (16)
2:0 Байер Л
4.8% (6)
1:2 Вольфсбург
4.8% (6)
3:1 Байер Л
4% (5)
2:2 Ничья
4% (5)
3:2 Байер Л
2.4% (3)
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