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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Байер Л
1:1
Перерыв
Вольфсбург
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Диаби Мусса
1:0
17' Гол
Диаби Мусса
1:1
28' Гол в свои ворота
Андрих Роберт
1:1. Автогол Роберта Андриха (ви...
1:0. Гол Муссы Диаби (видео). Че...

Ход матча

10'
Диаби Мусса
0:0
17'
Диаби Мусса
(Гложек Адам)
1:0
28'
1:1
Андрих Роберт

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 120
Байер Л 67.5% (81)
X 25.8% (31)
Вольфсбург 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Вольфсбург
3.85
4.50
5.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
40
Паредес
Кевин
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
33
Мармуш
Омар
Байер Л
3-4-3
Вольфсбург
4-5-1

История личных встреч

Байер Л
Вольфсбург

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 4 0.36
Демирбай Керем 3 0.27
Диаби Мусса 2 0.18
Шик Патрик 2 0.18
Арангис Чарлес 1 0.09
Паулиньо Жозе 1 0.09
Паласиос Эксекиэль 1 0.09
Инкапье Пьеро 1 0.09
Андрих Роберт 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Гложек Адам 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.27
Герхардт Янник 3 0.27
Мармуш Омар 2 0.18
Гилавоги Жошуа 1 0.09
Арнольд Максимилиан 1 0.09
Лакруа Максанс 1 0.09
Отавио Пауло 0 0
Сванберг Маттиас 0 0
Брекало Йосип 0 0
Баку Ридле 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 4 2
Баккер Митчел 2 1
Та Джонатан 3 0
Андрих Роберт 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Отавио Пауло 4 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Баку Ридле 2 0
Виммер Патрик 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Нико Ковач 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Герхардт Янник 1 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
19%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0
Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2
Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария 2:0 Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
4. Фрайбург 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
5. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
6. Хоффенхайм 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
7. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
8. Вердер 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 16 16
9. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
10. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
11. Аугсбург 1:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 16 16
12. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
13. Вольфсбург 1:1 Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
14. Байер Л 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Штуттгарт 0:3 Заявка 11 1 5 5 13 - 18 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
5. Бавария 2:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Аугсбург 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
13. Байер Л 1:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
14. Штуттгарт 0:3 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Вердер 0:0 Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
2. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. Бавария 2:0 Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Фрайбург 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
6. Аугсбург 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
10. Боруссия Д 3:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Байер Л 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. Штуттгарт 0:3 Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    46'
    Игрок команды Байер Л наказывается за толчок соперника
  • 46'
    Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Байер Л: 52%, Вольфсбург: 48%.
  • 45'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Байер Л 67.5% (81)
    X 25.8% (31)
    Вольфсбург 6.7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Вольфсбург
    3.85
    4.50
    5.05
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Байер Л
    66.9% (83)
    Ничья
    26.6% (33)
    Вольфсбург
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    81.51% (97)
    Нет
    18.49% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    40.3% (50)
    1:1 Ничья
    21% (26)
    1:0 Байер Л
    12.9% (16)
    2:0 Байер Л
    4.8% (6)
    1:2 Вольфсбург
    4.8% (6)
    3:1 Байер Л
    4% (5)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:2 Байер Л
    2.4% (3)
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    Байер Л
    Вольфсбург
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