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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Хоффенхайм
0:2
Перерыв
Бавария
0'
0:1
18' Гол
Мусиала Джамал
33' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
0:2
38' Гол
Чупо-Мотинг Эрик
0:2. Гол Эрика Чупо-Мотинга (вид...
0:1. Гол Джамала Мусиала (видео)...

Ход матча

18'
0:1
Мусиала Джамал
(Горецка Леон)
33'
Баумгартнер Кристоф
 
38'
0:2
Чупо-Мотинг Эрик
(Гнабри Серж)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 133
Хоффенхайм 3% (4)
X 8.3% (11)
Бавария 88.7% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Бавария
6.00
7.56
1.64
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
5
Кабак
Озан
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
10
Даббур
Мунас
26
Ульрайх
Свен
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
13
Чупо-Мотинг
Эрик
Хоффенхайм
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Бавария

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

30 матчей

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.36
Крамарич Андрей 3 0.27
Сков Роберт 3 (2) 0.27
Баумгартнер Кристоф 2 0.18
Гайгер Деннис 1 0.09
Рюттер Жоржиньо 1 0.09
Прёмель Гриша 1 0.09
Кабак Озан 1 0.09
Кадержабек Павел 1 0.09
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 6 0.55
Сане Лерой 5 0.45
Мане Садио 5 (1) 0.45
Гнабри Серж 3 0.27
Мюллер Томас 2 0.18
Киммих Йозуа 2 0.18
Коман Кингсли 1 0.09
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.09
Горецка Леон 1 0.09
Забитцер Марсель 1 0.09
Павар Бенжамен 1 0.09
Де Лихт Маттайс 1 0.09
Тель Матис 1 0.09
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 3 0
Кабак Озан 3 0
Пош Штефан 1 1
Гайгер Деннис 2 0
Прёмель Гриша 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
4
27%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

17
29
10 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
6
21%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
4
24%
10
34%
31-45
2
12%
5
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4
Бавария
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2
Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария 2:0 Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
4. Фрайбург 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
5. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
6. Хоффенхайм 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
7. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
8. Вердер 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 16 16
9. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
10. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
11. Аугсбург 1:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 16 16
12. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
13. Вольфсбург 1:1 Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
14. Байер Л 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Штуттгарт 0:3 Заявка 11 1 5 5 13 - 18 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
5. Бавария 2:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Аугсбург 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
13. Байер Л 1:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
14. Штуттгарт 0:3 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Вердер 0:0 Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
2. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. Бавария 2:0 Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Фрайбург 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
6. Аугсбург 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
10. Боруссия Д 3:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Байер Л 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. Штуттгарт 0:3 Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
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Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного за добавленную минуту команды не успели создать. Со счётом 2-0 в пользу "Баварии" уходим на перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    44'
    На левом фланге "Бавария" заработала штрафной. Йозуа Киммих закрутил мяч в ворота, но в створ не попал. Рядом с правой "девяткой" прошёл круглый. 
  • Угловой
    43'
    Выполнил подачу Киммих с угла поля, и тоже не сумел найти партнёров. Озан Кабак снял верх, выбив игровой снаряд из штрафной площади. 
  • Угловой
    42'
    И снова корнер в исполнении хозяев ничем опасным не отметился, а потом они получили контратаку, которую остановили, но выносом круглого за лицевую. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! 2 в 1 выбежали хозяева, Жоржиньо Рюттер добежал до линии штрафной и пробил в левый нижний угол, но Свен Ульрайх в прыжке перевёл мяч за лицевую. 
  • 39'
    Роберт Сков набрал скорость на правом фланге и довёл дело до подачи, которая стала лёгкой добычей для Де Лихта, который выбил мяч в аут. 
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ЧУПО-МОТИНГ!!! Чупо-Мотинг выполнил передачу на правый фланг на Гнабри, получил пас в ответ и пробил в касание с линии вратарской. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Чупо-Мотинг проиграл позицию Баумгартнеру, а потом нарушил правила, зацепив ноги оппонента. 
  • 36'
    Мунас Даббур доставил мяч во вратарскую с левого фланга, но партнёров не нашёл. Свен Ульрайх надёжно сыграл на перехвате. 
  • 35'
    Альфонсо Дэвис выполнил мягкой наброс на линию вратарской на Йозуа Киммиха, которого опередил вовремя вышедший из ворот Оливер Бауманн. 
  • Желтая карточка
    33'
    Кристоф Баумгартнер в грубом подкате сбил Леона Горецку, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • Опасный момент
    32'
    В контратаку выбежала "Бавария", которую ударом с левого угла вратарской завершил Мусиала, но попал в сетку с внешней стороны. 
  • 31'
    Через левый фланг хозяева попытались разогнать атаку. Рюттер мяч получил, а потом его накрыли Упамекано и Де Лихт, легко отобрав игровой снаряд. 
  • 30'
    Бенжамен Павар разогнал атаку правым флангом, а потом сам же её и завершил, выполнив слишком сильную подачу, после которой мяч ушёл в аут. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Коман увидел рывок Гнабри по правому флангу и выполнил передачу, которую прочитал Нсоки, успешно сыграв на перехвате. 
    • Угловой
      27'
      На левом фланге хозяева разыграли корнер, после чего Анхелиньо выполнил подачу на правый край штрафной на Рюттера, который нанёс слишком слабый удар, разминка для Ульрайха. 
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! А вот и "Хоффенхайм" создаёт момент. Рюттер обыграл на левом краю штрафной Упамекано и пробил в ближний угол - Ульрайх ногой отразил игровой снаряд. 
    • Опасный момент
      25'
      Ещё один точный удар по воротам хозяев состоялся. Его автором стал Серж Гнабри, но Оливер Бауманн в прыжке вытащил мяч с левого угла. 
    • 24'
      Мунас Даббур подключился к атаке левым флангом и мяч получил, но очень быстро его потерял, не сумев обыграть один в один Дайо Упамекано. 
    • 23'
      Нужно "Хоффенхайму" отодвигать игру от своих ворот, но пока это не удаётся. Как только получается перейти центральную линию, так сразу же следует потеря мяча. 
    • Опасный момент
      22'
      Чупо-Мотинг простреливает в центр с правого края штрафной, Горецка бьёт в касание и не переигрывает Бауманна, а потом головой пробивает Мусиала, но уже Акпогума надёжно играет на "ленточке". 
    • Травма, повреждение
      21'
      Свисток арбитра ставит матч на паузу, так как в одном из единоборств пострадал Джамал Мусиала, и вынужден пообщаться с медиками. 
    • 19'
      Хозяева сразу же попытались провести ответную атаку, через центр, но передача Рюттера на Даббура не прошла, Де Лихт сыграл на перехвате. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МУСИАЛА!!! Киммих выполнил подачу с углового, Горецка выиграл воздух и скинул на левый угол вратарской, где оказался Мусиала, и вторым касанием пробил в правый верхний угол. 
    • 17'
      Кингсли Коман прошёл по левому флангу и выполнил подачу, но довести мяч до партнёров не удалось. Пока надёжны в обороне хозяева. 
    • Угловой
      16'
      "Хоффенхайм" заработал корнер, на правом фланге, но ничего опасного не придумал. Маттайс Де Лихт выиграл воздух и выбил мяч в аут. 
    • Судья
      15'
      Нсоки перехватил мяч на своей половине поля и добежал до штрафной, а потом упал после контакта с Упамекано, но арбитр фола не заметил. 
    • Опасный момент
      14'
      Мусиала вошёл в штрафную площадку с правого фланга и отдал на линию вратарской на Гнабри, который попытался пробить в касание, но не попал как следует по мячу. 
    • 13'
      После стартовой активности "Хоффенхайм" всё реже и реже встречается с игровым снарядом, отходя на свою половину поля и уделяя внимание обороне. 
    • 12'
      Эрик Чупо-Мотинг нашёл возможность для удара с правого края штрафной, который получился точным, но Оливер Бауманн справился. 
    • 10'
      Альфонсо Дэвис поддержал атаку левым флангом и выполнил прострел с лицевой линии, который прервал Кевин Акпогума. 
    • Фол, нарушение
      9'
      А теперь уже "Хоффенхайм" заработал штрафной на правом фланге, но после подачи проиграл воздух, да ещё и правила на Свене Ульрайхе были нарушены. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Гриша Прёмель отобрал мяч у Леона Горецки около центрального круга, но перед этим нарушил правила, уронив оппонента на газон. 
    • 7'
      Увлеклись гости перепасовкой на своей половине поля, в результате чего ошиблись, отправив мяч за боковую линию. Но после ввода круглого из аута хозяева ничего опасного не создали. 
    • 6'
      Йозуа Киммих подобрал мяч перед штрафной площадкой и тоже решил пробить, но до створа круглый не дошёл, встретившись с ногой Стенли Нсоки. 
    • Опасный момент
      5'
      Серж Гнабри ворвался в штрафную площадку правым краем и нанёс удар, с которым Оливер Бауманн справился, совершив первый сэйв. 
    • 4'
      Нет, всё-таки разыграли угловой хозяева, но снова не смогли довести дело до удара, поэтому игровой снаряд ещё раз дошёл до Оливера Бауманна. 
    • Угловой
      3'
      Активно действует на первых минутах "Хоффенхайм", благодаря чему зарабатывает первый корнер. С левого фланга состоится подача. 
    • 2'
      За счёт высокого прессинга хозяева отобрали игровой снаряд, но обострять не стали, а решили отойти на свою половину поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Свен Яблонски даёт свисток - начинаем! 
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 Бавария

    Исход игры
    Хоффенхайм
    3% (4)
    Ничья
    8.2% (11)
    Бавария
    88.8% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.03% (100)
    Меньше
    15.97% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.03% (100)
    Нет
    15.97% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    34.3% (46)
    1:3 Бавария
    25.4% (34)
    0:2 Бавария
    9% (12)
    2:3 Бавария
    4.5% (6)
    1:4 Бавария
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    0:1 Бавария
    2.2% (3)
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