Роберт Сков набрал скорость на правом фланге и довёл дело до подачи, которая стала лёгкой добычей для Де Лихта, который выбил мяч в аут.

ОПАСНО! 2 в 1 выбежали хозяева, Жоржиньо Рюттер добежал до линии штрафной и пробил в левый нижний угол, но Свен Ульрайх в прыжке перевёл мяч за лицевую.

И снова корнер в исполнении хозяев ничем опасным не отметился, а потом они получили контратаку, которую остановили, но выносом круглого за лицевую.

Выполнил подачу Киммих с угла поля, и тоже не сумел найти партнёров. Озан Кабак снял верх, выбив игровой снаряд из штрафной площади.

На левом фланге "Бавария" заработала штрафной. Йозуа Киммих закрутил мяч в ворота, но в створ не попал. Рядом с правой "девяткой" прошёл круглый.

Ничего интересного за добавленную минуту команды не успели создать. Со счётом 2-0 в пользу "Баварии" уходим на перерыв.

Бенжамен Павар разогнал атаку правым флангом, а потом сам же её и завершил, выполнив слишком сильную подачу, после которой мяч ушёл в аут.

Через левый фланг хозяева попытались разогнать атаку. Рюттер мяч получил, а потом его накрыли Упамекано и Де Лихт, легко отобрав игровой снаряд.

В контратаку выбежала "Бавария", которую ударом с левого угла вратарской завершил Мусиала, но попал в сетку с внешней стороны.

Кристоф Баумгартнер в грубом подкате сбил Леона Горецку, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета.

Альфонсо Дэвис выполнил мягкой наброс на линию вратарской на Йозуа Киммиха, которого опередил вовремя вышедший из ворот Оливер Бауманн.

Мунас Даббур доставил мяч во вратарскую с левого фланга, но партнёров не нашёл. Свен Ульрайх надёжно сыграл на перехвате.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ЧУПО-МОТИНГ!!! Чупо-Мотинг выполнил передачу на правый фланг на Гнабри, получил пас в ответ и пробил в касание с линии вратарской.

28' Коман увидел рывок Гнабри по правому флангу и выполнил передачу, которую прочитал Нсоки, успешно сыграв на перехвате.

27' На левом фланге хозяева разыграли корнер, после чего Анхелиньо выполнил подачу на правый край штрафной на Рюттера, который нанёс слишком слабый удар, разминка для Ульрайха.

26' ОПАСНО! А вот и "Хоффенхайм" создаёт момент. Рюттер обыграл на левом краю штрафной Упамекано и пробил в ближний угол - Ульрайх ногой отразил игровой снаряд.

25' Ещё один точный удар по воротам хозяев состоялся. Его автором стал Серж Гнабри, но Оливер Бауманн в прыжке вытащил мяч с левого угла.

24' Мунас Даббур подключился к атаке левым флангом и мяч получил, но очень быстро его потерял, не сумев обыграть один в один Дайо Упамекано.

23' Нужно "Хоффенхайму" отодвигать игру от своих ворот, но пока это не удаётся. Как только получается перейти центральную линию, так сразу же следует потеря мяча.

22' Чупо-Мотинг простреливает в центр с правого края штрафной, Горецка бьёт в касание и не переигрывает Бауманна, а потом головой пробивает Мусиала, но уже Акпогума надёжно играет на "ленточке".

21' Свисток арбитра ставит матч на паузу, так как в одном из единоборств пострадал Джамал Мусиала, и вынужден пообщаться с медиками.

19' Хозяева сразу же попытались провести ответную атаку, через центр, но передача Рюттера на Даббура не прошла, Де Лихт сыграл на перехвате.