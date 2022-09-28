Тур: 11. Стадион: Презеро Арена.
Позже
История личных встреч
Хоффенхайм
Бавария
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
30 матчей
13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|4
|0.4
|Крамарич Андрей
|3
|0.3
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.3
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.2
|Гайгер Деннис
|1
|0.1
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.1
|Прёмель Гриша
|1
|0.1
|Кабак Озан
|1
|0.1
|Кадержабек Павел
|1
|0.1
|Руди Себастьян
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|5
|0.5
|Сане Лерой
|5
|0.5
|Мане Садио
|5 (1)
|0.5
|Гнабри Серж
|3
|0.3
|Мюллер Томас
|2
|0.2
|Киммих Йозуа
|2
|0.2
|Коман Кингсли
|1
|0.1
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.1
|Забитцер Марсель
|1
|0.1
|Горецка Леон
|1
|0.1
|Павар Бенжамен
|1
|0.1
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.1
|Тель Матис
|1
|0.1
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|5
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Кабак Озан
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Гайгер Деннис
|2
|0
|Прёмель Гриша
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
4
27%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
17
29
10 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
6
21%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
4
24%
10
34%
31-45
2
12%
5
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
17%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4
Бавария
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2
Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|30 - 8
|19
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 17
|16
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|11.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Бавария
Исход игры
Хоффенхайм
5% (2)
Ничья
12.5% (5)
Бавария
82.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
1:2 Бавария
35% (14)
1:3 Бавария
22.5% (9)
0:2 Бавария
10% (4)
2:2 Ничья
7.5% (3)
2:3 Бавария
5% (2)
1:1 Ничья
5% (2)
1:4 Бавария
5% (2)
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