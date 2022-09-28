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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Хоффенхайм
 
Позже
Бавария
Прогнозы 39
Хоффенхайм 5.1% (2)
X 12.8% (5)
Бавария 82.1% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Бавария
6.45
6.10
1.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Хоффенхайм
Бавария

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

30 матчей

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.4
Крамарич Андрей 3 0.3
Сков Роберт 3 (2) 0.3
Баумгартнер Кристоф 2 0.2
Гайгер Деннис 1 0.1
Рюттер Жоржиньо 1 0.1
Прёмель Гриша 1 0.1
Кабак Озан 1 0.1
Кадержабек Павел 1 0.1
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 5 0.5
Сане Лерой 5 0.5
Мане Садио 5 (1) 0.5
Гнабри Серж 3 0.3
Мюллер Томас 2 0.2
Киммих Йозуа 2 0.2
Коман Кингсли 1 0.1
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.1
Забитцер Марсель 1 0.1
Горецка Леон 1 0.1
Павар Бенжамен 1 0.1
Де Лихт Маттайс 1 0.1
Тель Матис 1 0.1
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 3 0
Кабак Озан 3 0
Пош Штефан 1 1
Гайгер Деннис 2 0
Прёмель Гриша 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
4
27%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

17
29
10 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
6
21%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
4
24%
10
34%
31-45
2
12%
5
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4
Бавария
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2
Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария Заявка 10 5 4 1 30 - 8 19
3. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
4. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
6. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
7. Кёльн Заявка 10 4 4 2 19 - 17 16
8. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
9. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
10. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
11. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
12. Аугсбург Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
5. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
8. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Хоффенхайм 5.1% (2)
    X 12.8% (5)
    Бавария 82.1% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Бавария
    6.45
    6.10
    1.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хоффенхайм - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Хоффенхайм - Бавария

    Исход игры
    Хоффенхайм
    5% (2)
    Ничья
    12.5% (5)
    Бавария
    82.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    35% (14)
    1:3 Бавария
    22.5% (9)
    0:2 Бавария
    10% (4)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
    2:3 Бавария
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
    1:4 Бавария
    5% (2)
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    Хоффенхайм
    Бавария
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