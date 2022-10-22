Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Демирович Эрмедин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Аугсбург

34' Команда Аугсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Г О О О О О Л - Бериша Мергим из команды Аугсбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янис Бласвич прыгнул не в ту сторону.

33' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Нидерлехнер Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Груэсо Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хорошую попытку сделал Форсберг Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

24' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Бериша Мергим получает желтую карточку за неспортивное поведение

21' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Андре Силва получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Демирович Эрмедин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Нидерлехнер Флориан из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Аугсбург

7' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Груэсо Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Варгас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аугсбург начинает с центра поля