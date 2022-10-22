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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Аугсбург
1:0
Перерыв
РБ Лейпциг
0'
21' Желтая карточка
Андре Силва
23' Желтая карточка
Бериша Мергим
1:0
34' Пенальти
Бериша Мергим
37' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
1:0. Гол с пенальти Мергима Бери...

Ход матча

21'
 
Андре Силва
23'
Бериша Мергим
 
34'
Бериша Мергим
1:0
37'
Демирович Эрмедин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 122
Аугсбург 6.6% (8)
X 20.5% (25)
РБ Лейпциг 73% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
РБ Лейпциг
5.70
5.00
2.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Бериша
Мергим
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
19
Андре
Силва
Аугсбург
4-4-2
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Аугсбург
РБ Лейпциг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 4 0.36
Бериша Мергим 2 (1) 0.18
Хан Андре 2 0.18
Нидерлехнер Флориан 1 0.09
Гумни Роберт 1 0.09
Йенсен Фредрик 1 0.09
Калиджиури Даниэль 1 0.09
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 (2) 0.64
Вернер Тимо 3 0.27
Орбан Вилли 3 0.27
Собослаи Доминик 1 0.09
Форсберг Эмиль 1 0.09
Диалло Абду 1 0.09
Айдара Амаду 1 0.09
Ольмо Дани 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 5 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Груэсо Карлос 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Иаго Лопес 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Гумни Роберт 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 4 0
Кампль Кевин 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Айдара Амаду 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
27%
4
22%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
6
43%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3
Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария 2:0 Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
4. Фрайбург 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
5. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
6. Хоффенхайм 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
7. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
8. Вердер 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 16 16
9. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
10. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
11. Аугсбург 1:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 16 16
12. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
13. Вольфсбург 1:1 Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
14. Байер Л 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Штуттгарт 0:3 Заявка 11 1 5 5 13 - 18 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Боруссия Д 3:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
5. Бавария 2:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Аугсбург 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
13. Байер Л 1:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
14. Штуттгарт 0:3 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Вердер 0:0 Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
2. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. Бавария 2:0 Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Фрайбург 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
6. Аугсбург 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Хоффенхайм 0:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
10. Боруссия Д 3:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Байер Л 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. Штуттгарт 0:3 Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Весь список
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    Прогнозы 122
    Аугсбург 6.6% (8)
    X 20.5% (25)
    РБ Лейпциг 73% (89)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.70
    5.00
    2.13
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Аугсбург
    7.3% (9)
    Ничья
    20.3% (25)
    РБ Лейпциг
    72.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.55% (78)
    Меньше
    34.45% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (98)
    Нет
    17.65% (21)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    47.2% (58)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    0:1 РБ Лейпциг
    8.1% (10)
    0:2 РБ Лейпциг
    6.5% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    6.5% (8)
    2:1 Аугсбург
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
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    Аугсбург
    РБ Лейпциг
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