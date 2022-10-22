Тур: 11. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 26000 Главный судья: Шрёдер Роберт
3:3
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаАндре Силва
22' Желтая карточкаБериша Мергим
1:0
34' ПенальтиБериша Мергим
37' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
2:0
51' ГолДемирович Эрмедин
60' Желтая карточкаГруэсо Карлос
3:0
64' ГолВаргас Рубен
65' Желтая карточкаИаго Лопес
66' Вторая желтая карточкаИаго Лопес
3:1
73' ГолАндре Силва
83' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
3:2
89' ГолНкунку Кристофер
3:3
90' ГолНовоа Уго
90' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
90' Желтая карточкаEnrico Maassen
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
21'
22'
34'
1:0
51'
60'
64'
3:0
65'
66'
73'
3:1
89'
3:2
90'
3:3
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
40
Коубек
Томаш
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Аарон ЗентерЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
48 Мбила ЖозуэНападающий
-
41 Daniel Katic
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
РБ Лейпциг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.45
|Бериша Мергим
|2 (1)
|0.18
|Хан Андре
|2
|0.18
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.09
|Гумни Роберт
|1
|0.09
|Йенсен Фредрик
|1
|0.09
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.09
|Варгас Рубен
|1
|0.09
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|8 (2)
|0.73
|Вернер Тимо
|3
|0.27
|Орбан Вилли
|3
|0.27
|Собослаи Доминик
|1
|0.09
|Форсберг Эмиль
|1
|0.09
|Андре Силва
|1
|0.09
|Диалло Абду
|1
|0.09
|Айдара Амаду
|1
|0.09
|Новоа Уго
|1
|0.09
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|5
|1
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Бауэр Максимилиан
|5
|0
|Иаго Лопес
|3
|1
|Груэсо Карлос
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
6
43%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
1
7%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
21%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
7
33%
76-90
Пропущено
19
17
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
21%
7
41%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
6
32%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3
Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|3:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 17
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|8.
|Боруссия М
|0:3 Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 17
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|14.
|Байер Л
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|0:3 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|3:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|15.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|3:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Боруссия М
|0:3 Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Прогнозы на матч Аугсбург 3:3 РБ Лейпциг
Исход игры
Аугсбург
7.3% (9)
Ничья
20.3% (25)
РБ Лейпциг
72.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
82.35% (98)
Нет
17.65% (21)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.2% (58)
1:1 Ничья
16.3% (20)
0:1 РБ Лейпциг
8.1% (10)
0:2 РБ Лейпциг
6.5% (8)
1:3 РБ Лейпциг
6.5% (8)
2:1 Аугсбург
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.6% (2)
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