Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рефери не любит споров - именно за это Enrico Maassen сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Йошко Гвардиол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

47' Команда Аугсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Аугсбург

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

42' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оооо... вот это был удар! Демирович Эрмедин должен был забить с этой позиции.

41' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Бериша Мергим из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Демирович Эрмедин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Аугсбург

34' Команда Аугсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Г О О О О О Л - Бериша Мергим из команды Аугсбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янис Бласвич прыгнул не в ту сторону.

33' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Нидерлехнер Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Груэсо Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хорошую попытку сделал Форсберг Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

24' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Бериша Мергим получает желтую карточку за неспортивное поведение

21' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Андре Силва получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Демирович Эрмедин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Нидерлехнер Флориан из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Аугсбург

7' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Груэсо Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Варгас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аугсбург начинает с центра поля