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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 26000 Главный судья: Шрёдер Роберт
Аугсбург
3:3
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
21' Желтая карточка
Андре Силва
22' Желтая карточка
Бериша Мергим
1:0
34' Пенальти
Бериша Мергим
37' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
2:0
51' Гол
Демирович Эрмедин
60' Желтая карточка
Груэсо Карлос
3:0
64' Гол
Варгас Рубен
65' Желтая карточка
Иаго Лопес
66' Вторая желтая карточка
Иаго Лопес
3:1
73' Гол
Андре Силва
83' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
3:2
89' Гол
Нкунку Кристофер
3:3
90' Гол
Новоа Уго
90' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
90' Желтая карточка
Enrico Maassen
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
3:3. Гол Уго Новоа (видео). Чемп...
3:2. Гол Кристофера Нкунку (виде...
3:1. Гол Андре Силвы (видео). Че...
3:0. Гол Рубена Варгаса (видео)....
2:0. Гол Эрмедина Демировича (ви...
1:0. Гол с пенальти Мергима Бери...

Ход матча

21'
 
Андре Силва
22'
Бериша Мергим
 
34'
Бериша Мергим
1:0
37'
Демирович Эрмедин
 
51'
Демирович Эрмедин
(Бериша Мергим)
2:0
59'
 
Айдара Амаду
Кампль Кевин
59'
 
Нкунку Кристофер
Поульсен Юссуф
60'
Груэсо Карлос
 
64'
Варгас Рубен
(Бериша Мергим)
3:0
65'
Иаго Лопес
 
66'
Иаго Лопес
 
73'
3:1
Андре Силва
(Собослаи Доминик)
73'
 
Новоа Уго
Хенрихс Бенджамин
74'
Фрамбергер Рафаэль
Бериша Мергим
 
78'
Калиджиури Даниэль
Педерсен Мадс
 
80'
 
Ольмо Дани
Форсберг Эмиль
83'
Гоувелеув Джеффри
 
87'
Майер Арне
Нидерлехнер Флориан
 
89'
3:2
Нкунку Кристофер
90'
3:3
Новоа Уго
90'
Реджбекай Элвис
 
90'
Enrico Maassen
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аугсбург 7.3% (9)
X 20.3% (25)
РБ Лейпциг 72.4% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Бериша
Мергим
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
19
Андре
Силва
Аугсбург
4-4-2
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Аугсбург
РБ Лейпциг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.45
Бериша Мергим 2 (1) 0.18
Хан Андре 2 0.18
Нидерлехнер Флориан 1 0.09
Гумни Роберт 1 0.09
Йенсен Фредрик 1 0.09
Калиджиури Даниэль 1 0.09
Варгас Рубен 1 0.09
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 8 (2) 0.73
Вернер Тимо 3 0.27
Орбан Вилли 3 0.27
Собослаи Доминик 1 0.09
Форсберг Эмиль 1 0.09
Андре Силва 1 0.09
Диалло Абду 1 0.09
Айдара Амаду 1 0.09
Новоа Уго 1 0.09
Ольмо Дани 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 5 1
Гоувелеув Джеффри 6 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Иаго Лопес 3 1
Груэсо Карлос 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Гумни Роберт 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 4 0
Кампль Кевин 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Айдара Амаду 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
6
43%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
1
7%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
21%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
7
33%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
21%
7
41%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
6
32%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3
Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр 3:0 Заявка 11 6 2 3 24 - 17 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
8. Боруссия М 0:3 Заявка 11 4 4 3 18 - 17 16
9. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
10. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
11. Вердер Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
14. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М 0:3 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр 3:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
11. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
13. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
15. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
18. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр 3:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
13. Боруссия М 0:3 Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
14. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    95'
    Рефери не любит споров - именно за это Enrico Maassen сейчас получил желтую
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Бериша Мергим из команды Аугсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Контроль мяча: Аугсбург: 38%, РБ Лейпциг: 62%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 93'
    Собослаи Доминик бьет со штрафного в створ, но Томаш Коубек держит все под контролем
  • Желтая карточка
    93'
    Рефери не любит споров - именно за это Реджбекай Элвис сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Реджбекай Элвис из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Собослаи Доминик
  • 92'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 92'
    Ольмо Дани из команды РБ Лейпциг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 92'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Айдара Амаду из команды РБ Лейпциг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 91'
      Бауэр Максимилиан успешно блокирует удар.
    • 91'
      Андре Силва нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О Л - Новоа Уго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Андре Силва. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Раум Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Контроль мяча: Аугсбург: 39%, РБ Лейпциг: 61%.
    • 89'
      Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аугсбург 7.3% (9)
    X 20.3% (25)
    РБ Лейпциг 72.4% (89)
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    Где смотреть матч Аугсбург 3:3 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Аугсбург 3:3 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Аугсбург
    7.3% (9)
    Ничья
    20.3% (25)
    РБ Лейпциг
    72.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.55% (78)
    Меньше
    34.45% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (98)
    Нет
    17.65% (21)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    47.2% (58)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    0:1 РБ Лейпциг
    8.1% (10)
    0:2 РБ Лейпциг
    6.5% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    6.5% (8)
    2:1 Аугсбург
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
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