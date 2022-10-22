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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид Главный судья: Хупер Саймон
Эвертон
1:0
Первый тайм: 20'
Кристал Пэлас

Ход матча

11'
Калверт-Льюин Доминик
(Айуоби Алекс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 121
Эвертон 61.2% (74)
X 33.1% (40)
Кристал Пэлас 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Кристал Пэлас
2.70
3.20
3.16
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
10
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
11
Грэй
Демарай
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
7
Олисе
Майкл
4
Миливоевич
Лука
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
Эвертон
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.17
Айуоби Алекс 1 0.08
Коди Конор 1 0.08
Мопе Нил 1 0.08
Грэй Демарай 1 0.08
Макнил Дуайт 1 0.08
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 5 0.45
Эдуар Одсонн 2 0.18
Эзе Эберечи 2 0.18
Андерсен Йоаким 1 0.09
Матета Жан-Филипп 1 0.09
Олисе Майкл 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Онана Амаду 3 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Коди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 3 0
Гехи Марк 3 0
Андерсен Йоаким 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Олисе Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
38%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 11 7 3 1 33 - 10 24
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Брайтон 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Эвертон 1:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 12 13
12. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
15. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
20. Лестер Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 5 1 0 24 - 5 16
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон 1:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Гуаита Висенте из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    23'
    Грэй Демарай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 23'
    Гордон Энтони пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем
  • 22'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Эвертон 61.2% (74)
    X 33.1% (40)
    Кристал Пэлас 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.70
    3.20
    3.16
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    61% (75)
    Ничья
    32.5% (40)
    Кристал Пэлас
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.29% (44)
    Меньше
    62.71% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    66.95% (79)
    Нет
    33.05% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.5% (35)
    2:1 Эвертон
    28.5% (35)
    1:0 Эвертон
    25.2% (31)
    1:2 Кристал Пэлас
    5.7% (7)
    2:0 Эвертон
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Эвертон
    Кристал Пэлас
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