Тур: 13. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Кут Дэвид Главный судья: Хупер Саймон
3:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолКалверт-Льюин Доминик
2:0
63' ГолГордон Энтони
68' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
68' Желтая карточкаГехи Марк
68' Желтая карточкаТарковски Джеймс
68' Желтая карточкаШлупп Джеффри
70' Желтая карточкаГрэй Демарай
80' Желтая карточкаМатета Жан-Филипп
3:0
84' ГолМакнил Дуайт
90' Желтая карточкаГарнер Джеймс
90'+4
Ход матча
11'
63'
2:0
68'
68'
68'
68'
70'
84'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
30
Коди
Конор
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Коди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
-
43 Балмер КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эвертон
Кристал Пэлас
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.25
|Макнил Дуайт
|2
|0.17
|Айуоби Алекс
|1
|0.08
|Коди Конор
|1
|0.08
|Мопе Нил
|1
|0.08
|Грэй Демарай
|1
|0.08
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.08
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|5
|0.45
|Эдуар Одсонн
|2
|0.18
|Эзе Эберечи
|2
|0.18
|Андерсен Йоаким
|1
|0.09
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.09
|Олисе Майкл
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
38%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 10
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|20.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|17 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Эвертон
60.5% (75)
Ничья
33.1% (41)
Кристал Пэлас
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
67.23% (80)
Нет
32.77% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (36)
2:1 Эвертон
28.2% (35)
1:0 Эвертон
25% (31)
1:2 Кристал Пэлас
5.6% (7)
2:0 Эвертон
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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