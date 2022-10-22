Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Амаду Онана нанес удар, но тот был заблокирован.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Амаду Онана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Тарковски Джеймс наказан за толчок Тайрик Митчелл

48' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Айуоби Алекс не смог попасть в створ ударом издали

39' Грэй Демарай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Грэй Демарай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Гордон Энтони выиграл воздушное противоборство у Тайрик Митчелл.

38' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Эвертон

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Уорд Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновится спорным мячом

31' Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Коди Конор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Тарковски Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Грэй Демарай из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Андерсен Йоаким нанес удар головой, но Джордан Пикфорд спокойно отбил мяч.

27' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Заха Уилфрид пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

24' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Грэй Демарай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Гордон Энтони пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

22' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

20' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Назначен штрафной. Пострадал Гехи Марк , его свалил Амаду Онана.

13' Удар от ворот произведет Эвертон

13' Миливоевич Лука не смог попасть в створ ударом издали

13' Игрок из команды Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Амаду Онана сделал ключевой пас для гола!

11' Г О О О О Л - Калверт-Льюин Доминик забивает с правой ноги!

11' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Калверт-Льюин Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Грэй Демарай пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

9' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Судья свистит. Амаду Онана атаковал сзади соперника. Это Айю Джордан заработал своей команде штрафной

7' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Миколенко Виталий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола