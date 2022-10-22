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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид Главный судья: Хупер Саймон
Эвертон
3:0
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
1:0
11' Гол
Калверт-Льюин Доминик
2:0
63' Гол
Гордон Энтони
68' Желтая карточка
Заха Уилфрид
68' Желтая карточка
Гехи Марк
68' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
68' Желтая карточка
Шлупп Джеффри
70' Желтая карточка
Грэй Демарай
80' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп
3:0
84' Гол
Макнил Дуайт
90' Желтая карточка
Гарнер Джеймс
90'+4

Ход матча

11'
Калверт-Льюин Доминик
(Айуоби Алекс)
1:0
62'
 
Матета Жан-Филипп
Олисе Майкл
62'
 
Шлупп Джеффри
Миливоевич Лука
63'
Гордон Энтони
2:0
68'
 
Заха Уилфрид
68'
 
Гехи Марк
68'
Тарковски Джеймс
 
68'
 
Шлупп Джеффри
70'
Грэй Демарай
 
73'
Макнил Дуайт
Грэй Демарай
 
75'
 
Эбиовей Малколм
Айю Джордан
78'
Гарнер Джеймс
Онана Амаду
 
78'
Мопе Нил
Калверт-Льюин Доминик
 
80'
 
Матета Жан-Филипп
84'
Макнил Дуайт
(Айуоби Алекс)
3:0
86'
Дукуре Абдулай
Гордон Энтони
 
86'
Дэвис Том
Гуэйе Идрисса
 
90'
Гарнер Джеймс
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Эвертон 60.5% (75)
X 33.1% (41)
Кристал Пэлас 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
10
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
11
Грэй
Демарай
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
7
Олисе
Майкл
4
Миливоевич
Лука
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
Эвертон
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.25
Макнил Дуайт 2 0.17
Айуоби Алекс 1 0.08
Коди Конор 1 0.08
Мопе Нил 1 0.08
Грэй Демарай 1 0.08
Калверт-Льюин Доминик 1 0.08
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 5 0.45
Эдуар Одсонн 2 0.18
Эзе Эберечи 2 0.18
Андерсен Йоаким 1 0.09
Матета Жан-Филипп 1 0.09
Олисе Майкл 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Онана Амаду 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Коди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 5 0
Гехи Марк 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Заха Уилфрид 2 0
Шлупп Джеффри 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Олисе Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
38%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси 0:0 Заявка 11 6 3 2 15 - 10 21
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
8. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
15. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
20. Лестер Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 11 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
15. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
16. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
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    Прогнозы 124
    Эвертон 60.5% (75)
    X 33.1% (41)
    Кристал Пэлас 6.5% (8)
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    Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    60.5% (75)
    Ничья
    33.1% (41)
    Кристал Пэлас
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    67.23% (80)
    Нет
    32.77% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29% (36)
    2:1 Эвертон
    28.2% (35)
    1:0 Эвертон
    25% (31)
    1:2 Кристал Пэлас
    5.6% (7)
    2:0 Эвертон
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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