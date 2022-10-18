  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ноттингем Форест
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 43
Ноттингем Форест 2.3% (1)
X 0% (0)
Ливерпуль 97.7% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Ливерпуль
13.50
6.75
1.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ноттингем Форест
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 2 0.18
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.18
Куйяте Шейку 1 0.09
Деннис Эммануэль 1 0.09
О'Брайен Льюис 1 0.09
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Йейтс Райан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 6 0.6
Салах Мохамед 3 0.3
Диас Луис 3 0.3
Нуньес Дарвин 3 0.3
Карвалью Фабиу 2 0.2
Ван Дейк Виргил 1 0.1
Александер-Арнольд Трент 1 0.1
Эллиотт Харви 1 0.1
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Лингард Джесси 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Йейтс Райан 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

1
15
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
100%
4
27%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

7
20
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 1
2
29%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
43%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
29%
6
30%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
9%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
2
9%
4
29%
31-45
7
30%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0
Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2
Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
10. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
12. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
7. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 6 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ноттингем Форест 2.3% (1)
    X 0% (0)
    Ливерпуль 97.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Ливерпуль
    13.50
    6.75
    1.28
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ливерпуль

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    2.3% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Ливерпуль
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    29.5% (13)
    1:3 Ливерпуль
    27.3% (12)
    1:2 Ливерпуль
    18.2% (8)
    0:4 Ливерпуль
    4.5% (2)
    0:3 Ливерпуль
    4.5% (2)
    2:3 Ливерпуль
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ноттингем Форест
    Ливерпуль
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     