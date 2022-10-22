Тур: 13. Стадион: Свисспорарена.
0'
48' Желтая карточкаБурч Марко
52' Желтая карточкаAllan Arigoni
0:1
62' ГолUran Bislimi
62' Желтая карточкаUran Bislimi
1:1
66' ПенальтиМайер Макс
2:1
69' ГолДрэгер Мохамед
74' Желтая карточкаДапрела Фабио
Ход матча
48'
52'
62'
0:1
62'
66'
1:1
69'
2:1
70'
74'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
20
Думбия
Усман
25
Uran
Bislimi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Люцерн
Лугано
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
35 матчей
42.9%
17.1%
40%
15 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (2)
|0.42
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.25
|Бурч Марко
|2
|0.17
|Соргич Деян
|2
|0.17
|Дорн Пиус
|1
|0.08
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.08
|Гентнер Кристиан
|1
|0.08
|Белоко Стефан
|1
|0.08
|Шадер Софьян
|1
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|Кадак Якуб
|1
|0.08
|Яшари Ардон
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5 (3)
|0.38
|Циглер Рето
|2
|0.15
|Саббатини Хонатан
|2
|0.15
|Бабич Борис
|2
|0.15
|Боттани Маттиа
|1
|0.08
|Штеффен Ренато
|1
|0.08
|Маю Хишам
|1
|0.08
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.08
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.08
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.08
|Uran Bislimi
|1
|0.08
|Махмуд Хадж
|1
|0.08
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|3
|1
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|1
|Белоко Стефан
|4
|0
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Майер Макс
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Allan Arigoni
|5
|0
|Дапрела Фабио
|3
|1
|Целар Жан
|3
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Uran Bislimi
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
4
50%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
17%
2
11%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
11%
7
37%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
20%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2
Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2
Лугано
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0
Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|29 - 8
|28
|2.
|Серветт
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Сьон
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|23 - 19
|17
|5.
|Люцерн
|2:1
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|6.
|Лугано
|1:2
|13
|5
|1
|7
|19 - 22
|16
|7.
|Базель
|11
|3
|5
|3
|15 - 12
|14
|8.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|9.
|Винтертур
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|10.
|Цюрих
|12
|0
|6
|6
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|5.
|Базель
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Люцерн
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|9.
|Лугано
|1:2
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|3.
|Лугано
|1:2
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|4.
|Серветт
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|5.
|Люцерн
|2:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|8.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|9.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (2)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Лугано
|Allan Arigoni
|5