Тур: 13. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0:0
Перерыв
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
14
Чалоба
Трево
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
21
Антони
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Манчестер Юнайтед
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
42 матча
35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.27
|Маунт Мэйсон
|2
|0.18
|Хаверц Кай
|2
|0.18
|Чилуэлл Бен
|1
|0.09
|Пулишич Кристиан
|1
|0.09
|Джеймс Рис II
|1
|0.09
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.09
|Кулибали Калиду
|1
|0.09
|Галлахер Конор
|1
|0.09
|Броя Армандо
|1
|0.09
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.09
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.27
|Антони
|3
|0.27
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.18
|Фернандеш Бруну
|2
|0.18
|Санчо Джедон
|2
|0.18
|Роналду Криштиану
|1
|0.09
|Фред Сантос
|1
|0.09
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Антони
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
18%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0
Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 10
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|20.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|17 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Челси
57.6% (106)
Ничья
27.7% (51)
Манчестер Юнайтед
14.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
65.29% (79)
Меньше
34.71% (42)
Обе команды забьют
Да
84.3% (102)
Нет
15.7% (19)
Популярный счёт
2:1 Челси
29.3% (54)
1:1 Ничья
12.5% (23)
1:0 Челси
8.7% (16)
2:2 Ничья
7.6% (14)
3:2 Челси
2.2% (4)
3:1 Челси
2.2% (4)
2:0 Челси
1.1% (2)
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