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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Челси
0:0
Перерыв
Манчестер Юнайтед
0'
32' Желтая карточка
Антони

Ход матча

32'
 
Антони
36'
Ковачич Матео
Кукурелья Марк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 184
Челси 57.6% (106)
X 27.7% (51)
Манчестер Юнайтед 14.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.85
3.69
3.62
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
32
Кукурелья
Марк
28
Аспиликуэта
Сесар
21
Чилуэлл
Бен
5
Жоржиньо
II
12
Лофтус-Чик
Рубен
19
Маунт
Мэйсон
17
Стерлинг
Рахим
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
Челси
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Манчестер Юнайтед

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

42 матча

35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.27
Маунт Мэйсон 2 0.18
Хаверц Кай 2 0.18
Чилуэлл Бен 1 0.09
Пулишич Кристиан 1 0.09
Джеймс Рис II 1 0.09
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.09
Кулибали Калиду 1 0.09
Галлахер Конор 1 0.09
Броя Армандо 1 0.09
Жоржиньо II 1 (1) 0.09
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.27
Антони 3 0.27
Марсьяль Антони 2 (1) 0.18
Фернандеш Бруну 2 0.18
Санчо Джедон 2 0.18
Роналду Криштиану 1 0.09
Фред Сантос 1 0.09
Эриксен Кристиан 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 2 1
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Фернандеш Бруну 4 0
Далот Диогу 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Антони 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
18%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0
Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси 0:0 Заявка 11 6 3 2 15 - 10 21
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
8. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
15. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
20. Лестер Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 11 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
15. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
16. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все. Эттуэлл отправляет команды на перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Супер момент! Контрвыпад "красных дьяволов", Бруну отдал отличный пас на Антони, форвард оторвался от защитника и сильно пробил мимо цели! На трансляции уже казалось, что гол. 
  • Опасный момент
    44'
    Обамеянг! "Манчестер" потерял мяч на своей половине, Стерлинг ворвался в штрафную, мяч отскочил к Обамеянгу, который не успел толком на этот рикошет среагировать и обработать мяч. Позиция была бы убойная. 
  • 43'
    Ковачич с Стерлингом здорово проходят центр поля, затем Лофтус-Чик бьет в створ. Ну это совсем просто для Де Хеа. 
  • 42'
    А тут заброс на Обамеянга, который в прыжке пытался дотянуться до этого высокого мяча, не удался удар, там может и офсайд был бы, но этого мы не узнаем. 
  • 41'
    Эриксен решил, что можно и пробить отсюда, метров с 27 получился удар, мимо створа, да и Кепа вроде как все видел. 
  • 40'
    Удалось хозяевам отодвинуть игру от своих ворот, Ковачич сразу включился в игру и уже два неплохих касания он показал. Очень любопытная, конечно, получилась замена. 
  • Опасный момент
    39'
    Момент у "синих"! Быстрый розыгрыш штрафного в центре поля, пас на Ковачича, хорват продлил на Стерлинга, дальше Обамеянг, который покатил в угол, в сантиметрах от стойки прошел мяч!
  • 38'
    А тут разгораются страсти, Маунт и Мартинес что-то не поделили, Эттуэлл сразу же прибежал к месту и разобрался с ситуацией. Без карточек. 
  • Замена
    37'
    Первая перестановка у "Челси" уже в первом тайме. Ковачич выходит вместо Кукурельи. Это такая тактическая замена от Грэма Поттера? Вот это да, очень интересно, сработает ли. 
  • 36'
    Кепа выбил вперед, Маунт сумел зацепиться за мяч и подать в штрафную, не откликается никто из его партнеров, а там, между тем, замена готовится, вот это да!
  • 35'
    И еще хороший удар по воротам "Челси", теперь уже с позиции подальше, вновь Кепа тут как тут, даже намертво он берет этот "выстрел". 
  • Опасный момент
    34'
    Контратака "дьяволов", Рэшфорд не отыгрывает с рядом бегущим Антони, а бьет сам, в створ попадает, но там Кепа! Тащит Аррисабалага. 
  • 33'
    Вбрасывание Чилуэлла из-за боковой, отыгрывает с Обамеянгом и Кукурельей, а затем вновь до защиты доходит мяч. Не хочет спешить команда Грэма Поттера. 
  • Желтая карточка
    32'
    Кепе приходится выбить мяч, дабы выйти из-под прессинга, в целом удалось. Антони фолит в центре на Жоржиньо и резко реагирует на свисток. Арбитр показывает карточку. 
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    • 31'
      Антони красиво пропустил мяч после паса Варана, Фернандеш подобрал владение, вернул Антони и офсайд. Нужно "Челси" менять рисунок игры, иначе пропущенного гола до перерыва им не миновать. 
    • Судья
      30'
      А здесь Люк Шоу руками мешал Аспиликуэте быстро ввести мяч из-за боковой, за такое можно и желтую получить, но арбитр пока обошелся беседой. 
    • Опасный момент
      29'
      А это уже моментище!!! Шикарный проникающий пас Каземиро в штрафную, Рэшфорд выходит один на один, но не успевает переиграть Кепу, который быстро сократил дистанцию и выручил!
    • 28'
      Ну что же, пока "Манчестер" смотрится получше, хотя и на самую капельку, что называется. Выигрывают они по владению и по ударам, один из которых был очень даже опасный. 
    • Угловой
      27'
      Вновь розыгрыш через пас с угла поля, Санчо отыгрывает в стенку, врывается в штрафную, удара не следует, оборонцы разряжают обстановку. 
    • Угловой
      26'
      На коротке разыграли гости, мяч на секунду упустили, быстро вернули и вот уже следует мягкий заброс в штрафную площадь, Кепа здесь очень неловко обращается с игровым снарядом и привозит своей команде угловой. 
    • 25'
      Санчо на дриблинге хотел пройти Чалобу, но не дался защитник, будет корнер для МЮ. 
    • 24'
      Эриксен и Рэшфорд у мяча, Маркус решается на удар, Жоржиньо выставляет ногу и останавливает полет мяча. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Не стал Эриксен отсюда подавать, хотя я уверен, что мог бы. Зато теперь фол на Антони, уже поближе к штрафной, получше эта позиция и для подачи, и для удара. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Мэйсон Маунт сбивает Каземиро в борьбе, неплохой стандарт ожидает игроков "красных дьяволов". 
    • 21'
      Ошибаются лондонцы в центре поля, Антони задумал пас на Санчо, передача прошла, но чуть сильно вышло, Джейден не догнал. 
    • 20'
      "Ман Юнайтед" широко атакует, левым флангом вновь через Санчо и Бруну, на этот раз Фернандеш отдал неточный пас, мяч у Кепы. 
    • 19'
      Слишком сильной получилась передача от Сильвы на Аспиликуэту, капитан, конечно, не медленный у лондонцев, но здесь уж слишком неточно получилось. 
    • 18'
      Кукрелья из глубины хотел вывести Лофтус-Чика на пространство, но Рубен неудачно обработал мяч, хотя и быстро вернул владение. 
    • Офсайд
      17'
      Бруну Фернандеш здорово нашел Санчо передачей между защитников, Джейден вернул мяч, замельчили маникуанцы, а затем арбитр поднял флажок, офсайд. 
    • 16'
      Чилуэлл докинул до штрафной, мяч оттуда вылетел, подбор за Чалобой, далее направо, не удается Аспиликуэте пробиться обратно, потеря.  
    • 15'
      Контратака "Челси", классная подача Маунта на забегающего Аубу, совсем один перед Де Хеа мог остаться Обамеянг, но Варан здорово подчистил. 
    • Опасный момент
      14'
      Опасно! Удар из-за штрафной от МЮ, из толпы мяч вылетел почти в самый угол, Кепа "в струнку" вытянулся и потащил!
    • 13'
      А вот и статистика Стерлинга против "Манчестер Юнайтеда", интересно, что у Рахима 0 голов против маникуанцев, при том, что игр довольно много было. 
    • 12'
      Сам поднялся капитан "Челси", "синие" упустили мяч на чужой половине, Антони справа против Кукурельи, подключает партнера, но далее передача только назад. 
    • Травма, повреждение
      11'
      На газоне Аспиликуэта, столкнулся он с Санчо и оказался на газоне, получив по лицу. Небольшая пауза. 
    • 10'
      А вот и первый неплохой удар, Люк Шоу взял на себя смелость пробить издали, удар из-под Чалоба прошел рядом со штангой. 
    • 9'
      Де Хеа чуть не отдал мяч на ровном месте, выдав неточный пас из своей штрафной, защита подстраховала. 
    • 8'
      Обамеянг в контратаке вошел в штрафную площадь и практически с её угла подал, слишком неточно получилось. 
    • 7'
      Санчо с мячом на левом фланге, не удалось ему обыграть Чалобу, а затем Маунт отработал в обороне и отобрал мяч. 
    • 6'
      Неспешно идет игра, впрочем пока начало матча, команды не готовы рисковать в игре такого уровня. Напомню, что команды находятся очень близко в таблице, так что победа сегодня крайне важна. 
    • 5'
      Высокий прессинг демонстрируют хозяева поля, Кукурелье удается отобрать мяч у соперника, целая серия аутов из-за левой бровки в исполнении "Челси". 
    • Фол, нарушение
      4'
      Первый фол в матче. Бена Чилуэлла сбили в центре поля. Штрафной для "Челси" будет разыгрывать Кукурелья.
    • Офсайд
      3'
      Удачный рикошет на Стерлинга, который уже выискивал партнера в штрафной для обостряющей передачи, но арбитр заметил офсайд. На тоненького там, но все же было "вне игры". 
    • 2'
      Кепа сразу получает обратную передачу и выбивает вперед, игрок МЮ сыграл головой, но неточно, аут для "синих". 
    • Первый тайм начался
      Матч начался. 
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    Прогнозы на матч Челси 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Челси
    57.6% (106)
    Ничья
    27.7% (51)
    Манчестер Юнайтед
    14.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.29% (79)
    Меньше
    34.71% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    84.3% (102)
    Нет
    15.7% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    29.3% (54)
    1:1 Ничья
    12.5% (23)
    1:0 Челси
    8.7% (16)
    2:2 Ничья
    7.6% (14)
    3:2 Челси
    2.2% (4)
    3:1 Челси
    2.2% (4)
    2:0 Челси
    1.1% (2)
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