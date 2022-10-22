Удалось хозяевам отодвинуть игру от своих ворот, Ковачич сразу включился в игру и уже два неплохих касания он показал. Очень любопытная, конечно, получилась замена.

Эриксен решил, что можно и пробить отсюда, метров с 27 получился удар, мимо створа, да и Кепа вроде как все видел.

А тут заброс на Обамеянга, который в прыжке пытался дотянуться до этого высокого мяча, не удался удар, там может и офсайд был бы, но этого мы не узнаем.

Ковачич с Стерлингом здорово проходят центр поля, затем Лофтус-Чик бьет в створ. Ну это совсем просто для Де Хеа.

Обамеянг! "Манчестер" потерял мяч на своей половине, Стерлинг ворвался в штрафную, мяч отскочил к Обамеянгу, который не успел толком на этот рикошет среагировать и обработать мяч. Позиция была бы убойная.

Супер момент! Контрвыпад "красных дьяволов", Бруну отдал отличный пас на Антони, форвард оторвался от защитника и сильно пробил мимо цели! На трансляции уже казалось, что гол.

Кепе приходится выбить мяч, дабы выйти из-под прессинга, в целом удалось. Антони фолит в центре на Жоржиньо и резко реагирует на свисток. Арбитр показывает карточку.

Вбрасывание Чилуэлла из-за боковой, отыгрывает с Обамеянгом и Кукурельей, а затем вновь до защиты доходит мяч. Не хочет спешить команда Грэма Поттера.

Контратака "дьяволов", Рэшфорд не отыгрывает с рядом бегущим Антони, а бьет сам, в створ попадает, но там Кепа! Тащит Аррисабалага.

И еще хороший удар по воротам "Челси", теперь уже с позиции подальше, вновь Кепа тут как тут, даже намертво он берет этот "выстрел".

Кепа выбил вперед, Маунт сумел зацепиться за мяч и подать в штрафную, не откликается никто из его партнеров, а там, между тем, замена готовится, вот это да!

Первая перестановка у "Челси" уже в первом тайме. Ковачич выходит вместо Кукурельи. Это такая тактическая замена от Грэма Поттера? Вот это да, очень интересно, сработает ли.

А тут разгораются страсти, Маунт и Мартинес что-то не поделили, Эттуэлл сразу же прибежал к месту и разобрался с ситуацией. Без карточек.

Момент у "синих"! Быстрый розыгрыш штрафного в центре поля, пас на Ковачича, хорват продлил на Стерлинга, дальше Обамеянг, который покатил в угол, в сантиметрах от стойки прошел мяч!

Не стал Эриксен отсюда подавать, хотя я уверен, что мог бы. Зато теперь фол на Антони, уже поближе к штрафной, получше эта позиция и для подачи, и для удара.

Эриксен и Рэшфорд у мяча, Маркус решается на удар, Жоржиньо выставляет ногу и останавливает полет мяча.

Санчо на дриблинге хотел пройти Чалобу, но не дался защитник, будет корнер для МЮ.

На коротке разыграли гости, мяч на секунду упустили, быстро вернули и вот уже следует мягкий заброс в штрафную площадь, Кепа здесь очень неловко обращается с игровым снарядом и привозит своей команде угловой.

Вновь розыгрыш через пас с угла поля, Санчо отыгрывает в стенку, врывается в штрафную, удара не следует, оборонцы разряжают обстановку.

Ну что же, пока "Манчестер" смотрится получше, хотя и на самую капельку, что называется. Выигрывают они по владению и по ударам, один из которых был очень даже опасный.

А это уже моментище!!! Шикарный проникающий пас Каземиро в штрафную, Рэшфорд выходит один на один, но не успевает переиграть Кепу, который быстро сократил дистанцию и выручил!

А здесь Люк Шоу руками мешал Аспиликуэте быстро ввести мяч из-за боковой, за такое можно и желтую получить, но арбитр пока обошелся беседой.

Антони красиво пропустил мяч после паса Варана, Фернандеш подобрал владение, вернул Антони и офсайд. Нужно "Челси" менять рисунок игры, иначе пропущенного гола до перерыва им не миновать.

21' Ошибаются лондонцы в центре поля, Антони задумал пас на Санчо, передача прошла, но чуть сильно вышло, Джейден не догнал.

20' "Ман Юнайтед" широко атакует, левым флангом вновь через Санчо и Бруну, на этот раз Фернандеш отдал неточный пас, мяч у Кепы.

19' Слишком сильной получилась передача от Сильвы на Аспиликуэту, капитан, конечно, не медленный у лондонцев, но здесь уж слишком неточно получилось.

18' Кукрелья из глубины хотел вывести Лофтус-Чика на пространство, но Рубен неудачно обработал мяч, хотя и быстро вернул владение.

17' Бруну Фернандеш здорово нашел Санчо передачей между защитников, Джейден вернул мяч, замельчили маникуанцы, а затем арбитр поднял флажок, офсайд.

16' Чилуэлл докинул до штрафной, мяч оттуда вылетел, подбор за Чалобой, далее направо, не удается Аспиликуэте пробиться обратно, потеря.

15' Контратака "Челси", классная подача Маунта на забегающего Аубу, совсем один перед Де Хеа мог остаться Обамеянг, но Варан здорово подчистил.

14' Опасно! Удар из-за штрафной от МЮ, из толпы мяч вылетел почти в самый угол, Кепа "в струнку" вытянулся и потащил!

13' А вот и статистика Стерлинга против "Манчестер Юнайтеда", интересно, что у Рахима 0 голов против маникуанцев, при том, что игр довольно много было.

12' Сам поднялся капитан "Челси", "синие" упустили мяч на чужой половине, Антони справа против Кукурельи, подключает партнера, но далее передача только назад.

11' На газоне Аспиликуэта, столкнулся он с Санчо и оказался на газоне, получив по лицу. Небольшая пауза.

10' А вот и первый неплохой удар, Люк Шоу взял на себя смелость пробить издали, удар из-под Чалоба прошел рядом со штангой.

9' Де Хеа чуть не отдал мяч на ровном месте, выдав неточный пас из своей штрафной, защита подстраховала.

8' Обамеянг в контратаке вошел в штрафную площадь и практически с её угла подал, слишком неточно получилось.

7' Санчо с мячом на левом фланге, не удалось ему обыграть Чалобу, а затем Маунт отработал в обороне и отобрал мяч.

6' Неспешно идет игра, впрочем пока начало матча, команды не готовы рисковать в игре такого уровня. Напомню, что команды находятся очень близко в таблице, так что победа сегодня крайне важна.

5' Высокий прессинг демонстрируют хозяева поля, Кукурелье удается отобрать мяч у соперника, целая серия аутов из-за левой бровки в исполнении "Челси".

4' Первый фол в матче. Бена Чилуэлла сбили в центре поля. Штрафной для "Челси" будет разыгрывать Кукурелья.

3' Удачный рикошет на Стерлинга, который уже выискивал партнера в штрафной для обостряющей передачи, но арбитр заметил офсайд. На тоненького там, но все же было "вне игры".

2' Кепа сразу получает обратную передачу и выбивает вперед, игрок МЮ сыграл головой, но неточно, аут для "синих".