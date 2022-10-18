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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Челси
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 41
Челси 68.3% (28)
X 31.7% (13)
Манчестер Юнайтед 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.16
3.86
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Манчестер Юнайтед

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

42 матча

35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.3
Маунт Мэйсон 2 0.2
Хаверц Кай 2 0.2
Чилуэлл Бен 1 0.1
Пулишич Кристиан 1 0.1
Джеймс Рис II 1 0.1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.1
Кулибали Калиду 1 0.1
Галлахер Конор 1 0.1
Броя Армандо 1 0.1
Жоржиньо II 1 (1) 0.1
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.3
Антони 3 0.3
Марсьяль Антони 2 (1) 0.2
Фернандеш Бруну 2 0.2
Санчо Джедон 2 0.2
Роналду Криштиану 1 0.1
Фред Сантос 1 0.1
Эриксен Кристиан 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 2 1
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Фернандеш Бруну 4 0
Далот Диогу 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
18%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0
Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
10. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
12. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
7. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Челси 68.3% (28)
    X 31.7% (13)
    Манчестер Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.16
    3.86
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Челси
    66.7% (28)
    Ничья
    31% (13)
    Манчестер Юнайтед
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    38.1% (16)
    2:2 Ничья
    21.4% (9)
    1:0 Челси
    11.9% (5)
    3:1 Челси
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    3:2 Челси
    4.8% (2)
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    Челси
    Манчестер Юнайтед
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