Тур: 13. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
История личных встреч
Челси
Манчестер Юнайтед
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
42 матча
35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.3
|Маунт Мэйсон
|2
|0.2
|Хаверц Кай
|2
|0.2
|Чилуэлл Бен
|1
|0.1
|Пулишич Кристиан
|1
|0.1
|Джеймс Рис II
|1
|0.1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.1
|Кулибали Калиду
|1
|0.1
|Галлахер Конор
|1
|0.1
|Броя Армандо
|1
|0.1
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.1
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.3
|Антони
|3
|0.3
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.2
|Фернандеш Бруну
|2
|0.2
|Санчо Джедон
|2
|0.2
|Роналду Криштиану
|1
|0.1
|Фред Сантос
|1
|0.1
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
18%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0
Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Челси
66.7% (28)
Ничья
31% (13)
Манчестер Юнайтед
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
2:1 Челси
38.1% (16)
2:2 Ничья
21.4% (9)
1:0 Челси
11.9% (5)
3:1 Челси
9.5% (4)
1:1 Ничья
7.1% (3)
3:2 Челси
4.8% (2)
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