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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 21'
Брайтон
0'

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 130
Манчестер Сити 99.2% (129)
X 0.8% (1)
Брайтон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Брайтон
1.26
7.30
51.79
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Холанн
Эрлинг
10
Грилиш
Джек
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
7
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
13
Гросс
Паскаль
25
Кайседо
Мойсес
10
Макаллистер
Алексис
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
Манчестер Сити
4-3-3
Брайтон
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Брайтон

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 15 (1) 1.36
Фоден Фил 6 0.55
Силва Бернарду 2 0.18
Гюндоган Илкай 2 0.18
Канселу Жоау 2 0.18
Альварес Хулиан 2 0.18
Де Брёйне Кевин 1 0.09
Марез Рияд 1 0.09
Грилиш Джек 1 0.09
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Гомес Серхио 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 5 0.45
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.36
Гросс Паскаль 3 0.27
Кайседо Мойсес 1 0.09
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
7
29%
29%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
6
25%
3
27%
61-75
2
8%
1
9%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

33
16
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
15%
2
13%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
8
24%
1
6%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
9
27%
6
38%
61-75
2
6%
2
13%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 11 7 3 1 33 - 10 24
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Брайтон 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Эвертон 1:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 12 13
12. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
15. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
20. Лестер Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 5 1 0 24 - 5 16
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон 1:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 1:0!
    Заказывали гол? Получайте! От своих ворот Эдерсон выполнил передачу к воротам. Холанн продавил двух защитников в борьбе, после чего переправил сферу в сетку рамки противника! 16-й гол этой голевой машины!
  • 21'
    Макаллистер сейчас снес Де Брёйне на газон. Уж тут рефери дал свисток, определив нарушение. Но и мяч был в районе центрального круга.
  • Видеоповтор
    20'
    ОПАСНО! Роберт Санчес сейчас попадает в ногу Холанну шипами в ногу. Просит норвежец назначить 11-метровый, а его нет. Неужели система "ВАР" не увидела фола тоже? 
  • Судья
    19'
    Манчестерцы активно мячом владеют на половине поля соперника. Де Брёйне предъявляет претензии арбитру за то, что тот не свистнул в эпизоде с его падением, но можно играть.
  • Фол, нарушение
    17'
    Грилиша снова снесли на газон соперники. Получил Джек болезненный удар, но смог подняться с газона довольно быстро. Как ни в чем ни бывало побежал он вдоль левой бровки.
  • 16'
    Второй навес был уже не столь опасным в исполнении манчестерской команды, однако мяч следом получил на углу штрафной Де Брёйне, который хлестко пробил в дальний угол, и только чудом не направил сферу в сетку.
  • Угловой
    15'
    Где есть первый угловой, там и второй появляется. Силва снова с левого края простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику. Будет повторная подача.
  • Угловой
    14'
    На контратаке "Сити" едва не поймал соперника. Силва после передачи от Холанна выполнил навес в центр штрафной, но защитник успел добраться до мяча. Будет первый угловой.
  • Фол, нарушение
    13'
    Де Брёйне сейчас сфолил против соперника. Уронил он на газон Троссара, после чего рефери дал свисток, определив нарушение правил.
  • 12'
    Эдерсон решил какой-то цирковой трюк исполнить? Уэлбек получил передачу от вратаря "Сити", и просто не смог попасть в пустые ворота. Доиграется голкипер манчестерцев, ой, доиграется.
  • Фол, нарушение
    11'
    Канселу сейчас зацепил сзади по ноге соперника. Едва ли не первый фол в матче совершили футболисты "Манчестер Сити".
  • 9'
    Уэлбек в сопровождении врачей покидает пределы поля, и очень долго это делает. Наша игра итак получается слишком пассивной, а такие моменты еще больше ее тормозят.
  • Травма, повреждение
    8'
    Уэлбек испытывает определенные проблемы со здоровьем. Присел он на газон, получив удар по лицу от соперника. Дело было в штрафной "Сити", но столкновение было, скорее, случайным.
  • 7'
    Троссар получил мяч на правом фланге, откуда выполнил подачу в центр штрафной, но там были только игроки соперника, выбившие сферу за пределы поля.
  • 6'
    Лапорт под прессингом был вынужден сыграть на Эдерсона, который выскочил далеко из ворот и выбил мяч подальше от своей рамки. "Брайтон" не наглеет, но действует смело.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      На первых минутах встречи довольно пассивно смотрится "Манчестер Сити", честно говоря. А ведь в прошлом туре команда потеряла очки. Сегодня нужно срочно нагонять.
    • Фол, нарушение
      3'
      Грилиш в отборе сейчас играл, но в жесткой форме он срубил на газон соперника, заработав для своего соперника штрафной удар.
    • 2'
      Футболисты "Манчестер Сити" сегодня предстали на поле в своих традиционных бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Брайтона" предстали в чисто оранжевом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    99.2% (129)
    Ничья
    0.8% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.39% (79)
    Меньше
    33.61% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    36.13% (43)
    Нет
    63.87% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    27.7% (36)
    3:0 Манчестер Сити
    21.5% (28)
    3:1 Манчестер Сити
    18.5% (24)
    4:1 Манчестер Сити
    6.2% (8)
    2:1 Манчестер Сити
    6.2% (8)
    4:0 Манчестер Сити
    4.6% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    3.1% (4)
    5:0 Манчестер Сити
    1.5% (2)
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    Манчестер Сити
    Брайтон
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