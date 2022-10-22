Первый тайм

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 1:0!

Заказывали гол? Получайте! От своих ворот Эдерсон выполнил передачу к воротам. Холанн продавил двух защитников в борьбе, после чего переправил сферу в сетку рамки противника! 16-й гол этой голевой машины!

21' Макаллистер сейчас снес Де Брёйне на газон. Уж тут рефери дал свисток, определив нарушение. Но и мяч был в районе центрального круга.

20' ОПАСНО! Роберт Санчес сейчас попадает в ногу Холанну шипами в ногу. Просит норвежец назначить 11-метровый, а его нет. Неужели система "ВАР" не увидела фола тоже?

19' Манчестерцы активно мячом владеют на половине поля соперника. Де Брёйне предъявляет претензии арбитру за то, что тот не свистнул в эпизоде с его падением, но можно играть.

17' Грилиша снова снесли на газон соперники. Получил Джек болезненный удар, но смог подняться с газона довольно быстро. Как ни в чем ни бывало побежал он вдоль левой бровки.

16' Второй навес был уже не столь опасным в исполнении манчестерской команды, однако мяч следом получил на углу штрафной Де Брёйне, который хлестко пробил в дальний угол, и только чудом не направил сферу в сетку.