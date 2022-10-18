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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Манчестер Сити
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 41
Манчестер Сити 100% (41)
X 0% (0)
Брайтон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Брайтон
1.22
7.36
17.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Брайтон

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 15 (1) 1.5
Фоден Фил 6 0.6
Силва Бернарду 2 0.2
Гюндоган Илкай 2 0.2
Канселу Жоау 2 0.2
Альварес Хулиан 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Марез Рияд 1 0.1
Грилиш Джек 1 0.1
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Гомес Серхио 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 5 0.5
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.4
Гросс Паскаль 3 0.3
Кайседо Мойсес 1 0.1
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
7
29%
29%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
6
25%
3
27%
61-75
2
8%
1
9%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

33
16
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
15%
2
13%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
8
24%
1
6%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
9
27%
6
38%
61-75
2
6%
2
13%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
10. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
12. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
7. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Манчестер Сити 100% (41)
    X 0% (0)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Брайтон
    1.22
    7.36
    17.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (15)
    Нет
    64.29% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    31% (13)
    3:0 Манчестер Сити
    21.4% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    14.3% (6)
    2:1 Манчестер Сити
    9.5% (4)
    4:1 Манчестер Сити
    7.1% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    4.8% (2)
    5:0 Манчестер Сити
    4.8% (2)
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    Манчестер Сити
    Брайтон
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