Тур: 13. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Брайтон
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|15 (1)
|1.5
|Фоден Фил
|6
|0.6
|Силва Бернарду
|2
|0.2
|Гюндоган Илкай
|2
|0.2
|Канселу Жоау
|2
|0.2
|Альварес Хулиан
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Марез Рияд
|1
|0.1
|Грилиш Джек
|1
|0.1
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|5
|0.5
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.4
|Гросс Паскаль
|3
|0.3
|Кайседо Мойсес
|1
|0.1
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
7
29%
29%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
6
25%
3
27%
61-75
2
8%
1
9%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
33
16
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
15%
2
13%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
8
24%
1
6%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
9
27%
6
38%
61-75
2
6%
2
13%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон
Исход игры
Манчестер Сити
100% (42)
Ничья
0% (0)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
35.71% (15)
Нет
64.29% (27)
Популярный счёт
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31% (13)
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1:0 Манчестер Сити
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5:0 Манчестер Сити
4.8% (2)
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