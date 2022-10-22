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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Янг Бойз
0:1
Второй тайм: 60'
Сьон
0'
23' Желтая карточка
Nathanael Saintini
48' Желтая карточка
Иттен Седрик
0:1
52' Пенальти
Балотелли Марио

Ход матча

23'
 
Nathanael Saintini
48'
Иттен Седрик
 
52'
0:1
Балотелли Марио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Сьон
4.90
6.20
5.75
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
8
Сьерро
Венсан
16
Фасснахт
Кристиан
29
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
10
Сиприен
Вилан
76
Итаитинга
45
Балотелли
Марио
9
Шуареф
Ильяс
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Сьон
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Сьон

49 матчей

89.8%
10.2%
3.5527136788005E-15%
44 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.9%
32.7%
22.4%
22 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.3%
26.5%
8.2%
32 победы 13 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед

63 матча

69.8%
14.3%
15.9%
44 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.9%
42.9%
22.2%
22 победы 27 ничьих 14 побед

Второй тайм

50.8%
41.3%
7.9%
32 победы 26 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:3
С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 7 0.54
Иттен Седрик 6 (1) 0.46
Элиа Мешак 3 0.23
Канга Вилфрид 3 0.23
Ридер Фабиан 2 0.15
Фасснахт Кристиан 1 0.08
Угриниц Филип 1 0.08
Гарсия Улиссес 1 0.08
Нгамалё Николас 1 0.08
Зесигер Седрик 1 0.08
Имери Кастриот 1 0.08
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.38
Балотелли Марио 3 (1) 0.23
Итаитинга 2 0.15
Сио Жованни 2 0.15
Араз Муса 1 0.08
Поа Денис 1 0.08
Дзуффи Лука 1 0.08
Кавар Димитри 1 0.08
Шуареф Ильяс 1 0.08
Шмид Йоэль 1 0.08
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Ниассе Шейх 4 0
Гарсия Улиссес 1 1
Иттен Седрик 2 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Lewin Blum 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 0
Лаванши Нума 4 0
Кавар Димитри 2 1
Стожилкович Филип 3 0
Nathanael Saintini 3 0
Балотелли Марио 2 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
9
33%
5
28%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
5
25%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
1
13%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3
Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 13 8 3 2 28 - 8 27
2. Серветт 12 6 4 2 15 - 11 22
3. Сьон 1:0 13 6 3 4 20 - 19 21
4. Санкт-Галлен 12 5 2 5 23 - 19 17
5. Лугано 12 5 1 6 18 - 20 16
6. Базель 11 3 5 3 15 - 12 14
7. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 24 14
8. Люцерн 11 3 4 4 17 - 16 13
9. Винтертур 12 3 3 6 9 - 24 12
10. Цюрих 12 0 6 6 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 0:1 6 4 1 1 13 - 3 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 11 11
5. Базель 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Сьон 1:0 6 2 2 2 7 - 9 8
7. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
8. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
9. Люцерн 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 1:0 7 4 1 2 13 - 10 13
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Серветт 6 2 2 2 6 - 7 8
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
8. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
9. Цюрих 6 0 3 3 4 - 11 3
10. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 7 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (2)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Сьон Бальтазар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Nathanael Saintini получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Сьон
4.90
6.20
5.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Сьон онлайн

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