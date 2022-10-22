Тур: 13. Стадион: Стад де Суиз.
0'
23' Желтая карточкаNathanael Saintini
48' Желтая карточкаИттен Седрик
0:1
52' ПенальтиБалотелли Марио
Ход матча
48'
52'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Lewin
Blum
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сио ЖованниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Янг Бойз
Сьон
49 матчей
89.8%
10.2%
3.5527136788005E-15%
44 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.9%
32.7%
22.4%
22 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.3%
26.5%
8.2%
32 победы 13 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед
63 матча
69.8%
14.3%
15.9%
44 победы 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.9%
42.9%
22.2%
22 победы 27 ничьих 14 побед
Второй тайм
50.8%
41.3%
7.9%
32 победы 26 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|7
|0.54
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.46
|Элиа Мешак
|3
|0.23
|Канга Вилфрид
|3
|0.23
|Ридер Фабиан
|2
|0.15
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.08
|Угриниц Филип
|1
|0.08
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Нгамалё Николас
|1
|0.08
|Зесигер Седрик
|1
|0.08
|Имери Кастриот
|1
|0.08
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.38
|Балотелли Марио
|3 (1)
|0.23
|Итаитинга
|2
|0.15
|Сио Жованни
|2
|0.15
|Араз Муса
|1
|0.08
|Поа Денис
|1
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.08
|Кавар Димитри
|1
|0.08
|Шуареф Ильяс
|1
|0.08
|Шмид Йоэль
|1
|0.08
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|1
|Иттен Седрик
|2
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Николас
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|5
|0
|Лаванши Нума
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Nathanael Saintini
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Араз Муса
|2
|0
|Поа Денис
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
9
33%
5
28%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
5
25%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
1
13%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3
Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1
|13
|8
|3
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Серветт
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Сьон
|1:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|23 - 19
|17
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|6.
|Базель
|11
|3
|5
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|8.
|Люцерн
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Винтертур
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|10.
|Цюрих
|12
|0
|6
|6
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|5.
|Базель
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Сьон
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|8.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|1:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Серветт
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|5.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|8.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|9.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (2)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Сьон
|Бальтазар
|5