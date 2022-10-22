Тур: 11. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Ван Букель Пол
1:1
Конец матча
Ход матча
9'
0:1
46'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 1
-
12 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
27 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Вита РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
История личных встреч
Фейеноорд
Фортуна Ситтард
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|7 (1)
|0.64
|Дилросун Джавайро
|4
|0.36
|Кекчю Оркун
|4 (1)
|0.36
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.27
|Тимбер Квинтен
|2
|0.18
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.18
|Волемарк Патрик
|1
|0.09
|Расмуссен Якоб
|1
|0.09
|Идрисси Уссама
|1
|0.09
|Ганцко Давид
|1
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.09
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.36
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.18
|Вита Реми
|2
|0.18
|Кордоба Иньиго
|1
|0.09
|Ферати Арианит
|1
|0.09
|Гладон Пол
|1
|0.09
|Эмбало Умару
|1
|0.09
|Гут Родриго
|1
|0.09
|Tijjani Noslin
|1
|0.09
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|2
|0
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|Ферати Арианит
|4
|0
|Эрдоган Доган
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Химо Наварро
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
2
11%
4
44%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
5
45%
76-90
Забито
28
14
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
11%
3
21%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
25%
3
21%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
7
25%
2
14%
61-75
5
18%
6
43%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
2
11%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
18%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|11
|9
|1
|1
|35 - 9
|28
|2.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|35 - 14
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|5.
|Твенте
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|0:1
|11
|3
|5
|3
|20 - 15
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Эксельсиор
|10
|3
|1
|6
|12 - 27
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Витесс
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Гронинген
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|1:0
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Валвейк
|0:1
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|1:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 6
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Аякс
|Броббей Брайан
|6 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|4