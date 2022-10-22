Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Patrik Waalemark выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

Оооо... вот это был удар! Igor Paixao должен был забить с этой позиции.

Хорошую попытку сделал Igor Paixao. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Команда Фортуна Ситтард имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Фейеноорд

44' Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Озьякуп Огузхан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Дилросун Джавайро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Дилросун Джавайро из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гут Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Сёнтьенс Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Гертрейда Лютсхарел пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

24' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Йилмаз Бурак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сёнтьенс Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Йилмаз Бурак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Кордоба Иньиго забивает ударом с правой ноги!

9' Озьякуп Огузхан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Шиманьски Себастиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Кекчю Оркун . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Химо Наварро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.