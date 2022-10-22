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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Фейеноорд
1:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
0:1
9' Гол
Кордоба Иньиго
1:1
46' Гол
Дилросун Джавайро
90' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Кордоба Иньиго
46'
Перейра Данило
Хименес Сантьяго Томас
 
46'
Волемарк Патрик
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
46'
Лопес Маркос
Расмуссен Якоб
 
46'
Дилросун Джавайро
(Тимбер Квинтен)
1:1
61'
 
Вита Реми
Эмбало Умару
68'
 
Ферати Арианит
Кордоба Иньиго
75'
Пайшао Игор
Тимбер Квинтен
 
80'
Науйокс Ноа
Дилросун Джавайро
 
90'
 
Бассетт Коул
Озьякуп Огузхан
90'
 
Гладон Пол
Сёнтьенс Матс
90'
 
Йилмаз Бурак

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
4
Гертрейда
Лютсхарел
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
29
Хименес
Сантьяго
Томас
11
Дилросун
Джавайро
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
15
Озьякуп
Огузхан
10
Сёнтьенс
Матс
21
Эрдоган
Доган
85
Эмбало
Умару
17
Йилмаз
Бурак
7
Кордоба
Иньиго
Фейеноорд
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Фортуна Ситтард

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 7 (1) 0.64
Дилросун Джавайро 4 0.36
Кекчю Оркун 4 (1) 0.36
Шиманьски Себастиан 3 0.27
Тимбер Квинтен 2 0.18
Хименес Сантьяго Томас 2 0.18
Волемарк Патрик 1 0.09
Расмуссен Якоб 1 0.09
Идрисси Уссама 1 0.09
Ганцко Давид 1 0.09
Гертрейда Лютсхарел 1 0.09
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.36
Озьякуп Огузхан 2 0.18
Вита Реми 2 0.18
Кордоба Иньиго 1 0.09
Ферати Арианит 1 0.09
Гладон Пол 1 0.09
Эмбало Умару 1 0.09
Гут Родриго 1 0.09
Tijjani Noslin 1 0.09
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 2 0
Шиманьски Себастиан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Пайшао Игор 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Йилмаз Бурак 4 0
Ферати Арианит 4 0
Эрдоган Доган 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Химо Наварро 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Эмбало Умару 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
2
11%
4
44%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Забито

28
14
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
11%
3
21%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
25%
3
21%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
7
25%
2
14%
61-75
5
18%
6
43%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
2
11%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 11 9 1 1 35 - 9 28
2. ПСВ 10 8 0 2 35 - 14 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 20 - 10 23
5. Твенте 10 6 1 3 18 - 7 19
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 0:1 11 3 5 3 20 - 15 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
10. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
11. Эксельсиор 10 3 1 6 12 - 27 10
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Гронинген 10 2 2 6 10 - 22 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 1:0 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Валвейк 0:1 6 2 2 2 14 - 9 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
15. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 1:0 6 5 0 1 12 - 6 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 0:1 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Аякс Броббей Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Валвейк Гаари Жюрьен 4
Весь список
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