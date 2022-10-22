Тур: 14. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Ласык Петр
1:1
Второй тайм: 90'
0'
10' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
22' Желтая карточкаБичахчян Ваан
26' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
1:0
45' ГолМладенович Филип
1:0
45' Не забитый пенальтиКарлитос Карлос
50' Желтая карточкаНавроцкий Майк
1:1
52' ГолБартковски Якуб
67' Желтая карточкаЛенговски Матеуш
Ход матча
10'
22'
45'
1:0
45'
1:0
50'
52'
67'
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Легия
Погонь Щецин
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
28 матчей
60.7%
10.7%
28.6%
17 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|4
|0.29
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.21
|Мучи Эрнест
|2
|0.14
|Жозуэ Филипе
|2 (2)
|0.14
|Капустка Бартош
|1
|0.07
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.07
|Роуз Линдси
|1
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.07
|Августиняк Рафал
|1
|0.07
|Росолек Мацей
|1
|0.07
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|5
|0.36
|Алмквист Понтус
|3
|0.21
|Бичахчян Ваан
|3
|0.21
|Дабровски Дамьян
|2
|0.14
|Захович Лука
|2
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.07
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.07
|Ленговски Матеуш
|1
|0.07
|Бартковски Якуб
|1
|0.07
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.07
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.07
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|1
|Младенович Филип
|5
|0
|Жозуэ Филипе
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Навроцкий Майк
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
2
50%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
60%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
1
14%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
4
20%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0
Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|1:1
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|6.
|Погонь Щецин
|1:1
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|7.
|Лех
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|8.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Легия
|1:1
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|8.
|Погонь Щецин
|1:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Легия
|1:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Медзь
|Santiago Naveda
|2 2