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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Легия
1:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
10' Желтая карточка
Енджейчик Артур
22' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
26' Желтая карточка
Леонардо Родригес
1:0
44' Гол
Младенович Филип
1:0
45' Не забитый пенальти
Карлитос Карлос
50' Желтая карточка
Навроцкий Майк
1:1
51' Гол
Бартковски Якуб
67' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
90' Желтая карточка
Кужава Рафал
90'+4
1
Тобиаш
Кацпер
29
Роуз
Линдси
55
Енджейчик
Артур
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
19
Карлитос
Карлос
81
Bartosz
Klebaniuk
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
27
Ковальчик
Себастьян
21
Салес
Жеан
Карлос
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Легия
3-4-1-2
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Погонь Щецин

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

28 матчей

60.7%
10.7%
28.6%
17 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:2
Э
4:2
Э
0:0
ЭГА
1:2
Э
3:1
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
0:0
Э
1:0
ЭГА
0:1
Э
2:1
Э
2:1
КП
3:1
ТМС
4:1
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Младенович Филип 4 0.29
Вшолек Павел 3 (1) 0.21
Мучи Эрнест 2 0.14
Жозуэ Филипе 2 (2) 0.14
Капустка Бартош 1 0.07
Йоханссон Маттиас 1 0.07
Роуз Линдси 1 0.07
Карлитос Карлос 1 0.07
Августиняк Рафал 1 0.07
Росолек Мацей 1 0.07
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 5 0.36
Алмквист Понтус 3 0.21
Бичахчян Ваан 3 0.21
Дабровски Дамьян 2 0.14
Захович Лука 2 0.14
Салес Жеан Карлос 1 0.07
Ковальчик Себастьян 1 0.07
Ленговски Матеуш 1 0.07
Бартковски Якуб 1 0.07
Смолиньски Кацпер 1 0.07
Дрыгас Камил 1 (1) 0.07
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 1
Младенович Филип 5 0
Жозуэ Филипе 5 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Капустка Бартош 3 0
Слиш Бартош 2 0
Баку Макана 2 0
Навроцкий Майк 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Вшолек Павел 1 0
Харатин Игорь 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 5 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Цех Бенедикт 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
40%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
60%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
1
14%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
4
19%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
4
24%
2
10%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
6
32%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
38%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0
Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 12 3 4 5 18 - 22 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
16. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
8. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
12. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      51'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Карлитос Карлос пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Младенович Филип бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Леонардо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Бичахчян Ваан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 1:1 Погонь Щецин онлайн

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