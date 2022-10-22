Тур: 14. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Франковски Бартож
1:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
13'
19'
1:0
33'
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
16
Жира
Павел
99
Said
Hamulic
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 David Poreba
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Сталь Мелец
Висла Плоцк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|7
|0.5
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.29
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.21
|Матрас Матеуш
|1
|0.07
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.07
|Ратайчик Адам
|1
|0.07
|Гербовски Фридерик
|1
|0.07
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Флис Марцин
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|8 (1)
|0.57
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.36
|Колар Марко
|3
|0.21
|Валло Кристиан
|2
|0.14
|Секульски Лукаш
|2
|0.14
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.14
|Кривоцюк Антон
|1
|0.07
|Коцыля Давид
|1
|0.07
|Павляк Александр
|1
|0.07
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|2
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|1
|Fabian Hiszpanski
|3
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Швох Матеуш
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Жезничак Якуб
|1
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
18
26
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
3
17%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
6
33%
6
23%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
2
11%
8
31%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
5
24%
6
46%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Сталь Мелец
|1:0
|14
|8
|1
|5
|21 - 19
|25
|4.
|Висла Плоцк
|0:1
|14
|7
|3
|4
|25 - 15
|24
|5.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|6.
|Погонь Щецин
|13
|6
|4
|3
|21 - 17
|22
|7.
|Лех
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|8.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|0:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Сталь Мелец
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|1:0
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Висла Плоцк
|0:1
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|10.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Медзь
|Santiago Naveda
|2 2