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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Сталь Мелец
1:0
Второй тайм: 66'
Висла Плоцк
0'
13' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
1:0
19' Пенальти
Piotr Wlazlo
33' Желтая карточка
Швох Матеуш

Ход матча

13'
 
Кривоцюк Антон
19'
Piotr Wlazlo
1:0
33'
 
Швох Матеуш
54'
 
Альварес Давид
Гоно Мирослав
54'
 
Валло Кристиан
Igor Drapinski
54'
 
Секульски Лукаш
Левандовски Матеуш
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Висла Плоцк
3.20
3.69
9.67
Все Коэффициенты
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
16
Жира
Павел
7
Доманьски
Мацей
24
Вольски
Мацей
77
Ратайчик
Адам
99
Said
Hamulic
1
Каминьски
Кжиштоф
5
Кривоцюк
Антон
4
Хжановски
Адам
3
Капюади
Стив
21
Igor
Drapinski
8
Фурман
Доминик
89
Павляк
Александр
14
Швох
Матеуш
22
Гоно
Мирослав
10
Вольски
Рафал
17
Левандовски
Матеуш
II
Сталь Мелец
3-4-2-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Висла Плоцк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 7 0.5
Доманьски Мацей 4 (1) 0.29
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.21
Матрас Матеуш 1 0.07
Касперкевич Аркадиуш 1 0.07
Ратайчик Адам 1 0.07
Гербовски Фридерик 1 0.07
Fabian Hiszpanski 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Флис Марцин 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 8 (1) 0.57
Вольски Рафал 5 (1) 0.36
Колар Марко 3 0.21
Валло Кристиан 2 0.14
Секульски Лукаш 2 0.14
Левандовски Матеуш II 2 0.14
Кривоцюк Антон 1 0.07
Коцыля Давид 1 0.07
Павляк Александр 1 0.07
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 1
Касперкевич Аркадиуш 2 1
Fabian Hiszpanski 3 0
Piotr Wlazlo 2 0
Крук Камиль 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
David Poreba 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Швох Матеуш 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Жезничак Якуб 1 0
Секульски Лукаш 1 0
Лесняк Филип 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

18
26
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
3
17%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
6
33%
6
23%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
2
11%
8
31%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
5
24%
6
46%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Сталь Мелец 1:0 14 8 1 5 21 - 19 25
4. Висла Плоцк 0:1 14 7 3 4 25 - 15 24
5. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
6. Погонь Щецин 13 6 4 3 21 - 17 22
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 12 3 4 5 18 - 22 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 0:1 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Сталь Мелец 1:0 7 4 1 2 10 - 7 13
8. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
16. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 1:0 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Висла Плоцк 0:1 8 2 2 4 12 - 11 8
10. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
11. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Медзь Santiago Naveda 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Сталь Мелец забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Кривоцюк Антон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Висла Плоцк
3.20
3.69
9.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:0 Висла Плоцк онлайн

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