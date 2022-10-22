Тур: 15. Стадион: Ружомберок.
0:0
Второй тайм: 68'
0'
30' Желтая карточкаBranislav Luptak
34' Желтая карточкаСлавик Адриан
54' Желтая карточкаLukas Migala
66' Желтая карточкаРихтарех Давид
Ход матча
30'
34'
54'
66'
63
Моронг
Адам
3
Масло
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
14
Бобчек
Томаш
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
63 Моронг АдамЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lubos KupcikЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
99 Julius Nota
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.5
|Мадленяк Матей
|2
|0.14
|Герец Штефан
|2
|0.14
|Marko Kelemen
|2
|0.14
|Масло Ян
|2 (2)
|0.14
|Тучны Адам
|1
|0.07
|Мрва Марио
|1
|0.07
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Бобчек Томаш
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robert Polievka
|7
|0.47
|Фашко Михал
|4
|0.27
|Депетрис Давид
|3 (1)
|0.2
|Рымаренко Мартин
|2
|0.13
|Lubomir Willweber
|2
|0.13
|Adam Hanes
|1
|0.07
|Славик Адриан
|0
|0
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Гашпарович Лукаш
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|3
|0
|Marko Kelemen
|3
|0
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|5
|0
|Branislav Luptak
|3
|0
|Фашко Михал
|3
|0
|Robert Polievka
|3
|0
|Lukas Migala
|3
|0
|Славик Адриан
|3
|0
|Депетрис Давид
|2
|0
|Lubos Kupcik
|2
|0
|Рихтарех Давид
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
|Франко Матей
|1
|0
|Adam Hanes
|1
|0
|Jakub Uhrincat
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
63%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
35%
3
14%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
3
18%
9
43%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
3
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2
Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0
Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Спартак Трнава
|1:1
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|3.
|ДАК
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Железярне Подбрезова
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Ружомберок
|0:0
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Жилина
|1:1
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:0
|15
|6
|2
|7
|19 - 24
|20
|8.
|Тренчин
|0:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|9.
|Земплин
|1:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|11.
|Скалица
|15
|2
|6
|7
|11 - 24
|12
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|15
|1
|6
|8
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|ДАК
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Жилина
|1:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Железярне Подбрезова
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Тренчин
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Земплин
|1:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Скалица
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|2.
|Спартак Трнава
|1:1
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|3.
|Ружомберок
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|5.
|Железярне Подбрезова
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|6.
|ДАК
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|Злате Моравце
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|9.
|Тренчин
|0:1
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|10.
|Жилина
|1:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Земплин
|1:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|12.
|Скалица
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|8 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|6
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|ДАК
|Кальмар Жолт
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|5
|Земплин
|Ержабек Михал
|5