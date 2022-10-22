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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Ружомберок
0:0
Второй тайм: 68'
Дукла Банска-Бистрица
0'
30' Желтая карточка
Branislav Luptak
34' Желтая карточка
Славик Адриан
54' Желтая карточка
Lukas Migala
66' Желтая карточка
Рихтарех Давид

Ход матча

30'
 
Branislav Luptak
34'
 
Славик Адриан
54'
 
Lukas Migala
63'
Лихи Филип
Хриен Мартин
 
63'
Герец Штефан
Бобчек Томаш
 
66'
 
Рихтарех Давид
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
1.74
3.85
5.03
Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
63
Моронг
Адам
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
4
Лютеран
Оливер
17
Тучны
Адам
14
Бобчек
Томаш
9
Регали
Мартин
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
41
Lubomir
Willweber
7
Jakub
Uhrincat
31
Рымаренко
Мартин
27
Славик
Адриан
6
Рихтарех
Давид
23
Фашко
Михал
10
Branislav
Luptak
9
Франко
Матей
17
Robert
Polievka
Ружомберок
4-3-3
Дукла Банска-Бистрица
3-5-2

История личных встреч

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.5
Мадленяк Матей 2 0.14
Герец Штефан 2 0.14
Marko Kelemen 2 0.14
Масло Ян 2 (2) 0.14
Тучны Адам 1 0.07
Мрва Марио 1 0.07
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robert Polievka 7 0.47
Фашко Михал 4 0.27
Депетрис Давид 3 (1) 0.2
Рымаренко Мартин 2 0.13
Lubomir Willweber 2 0.13
Adam Hanes 1 0.07
Славик Адриан 0 0
Загуменски Тимотей 0 0
Lukas Migala 0 0
Гашпарович Лукаш 0 0
Рихтарех Давид 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 3 0
Marko Kelemen 3 0
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Лихи Филип 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 5 0
Branislav Luptak 3 0
Фашко Михал 3 0
Robert Polievka 3 0
Lukas Migala 3 0
Славик Адриан 3 0
Депетрис Давид 2 0
Lubos Kupcik 2 0
Рихтарех Давид 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Мазань Петер 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Франко Матей 1 0
Adam Hanes 1 0
Jakub Uhrincat 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
63%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
35%
3
14%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
3
18%
9
43%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2
Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0
Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 10 2 2 31 - 13 32
2. Спартак Трнава 1:1 15 7 5 3 26 - 14 26
3. ДАК 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Железярне Подбрезова 14 6 5 3 21 - 15 23
5. Ружомберок 0:0 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Жилина 1:1 15 5 5 5 22 - 20 20
7. Дукла Банска-Бистрица 0:0 15 6 2 7 19 - 24 20
8. Тренчин 0:1 15 5 3 7 15 - 19 18
9. Земплин 1:0 15 5 2 8 15 - 23 17
10. Злате Моравце 0:0 14 2 6 6 12 - 21 12
11. Скалица 15 2 6 7 11 - 24 12
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 15 1 6 8 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
2. ДАК 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Жилина 1:1 8 4 3 1 14 - 7 15
4. Железярне Подбрезова 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Тренчин 0:1 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Земплин 1:0 8 4 1 3 9 - 9 13
7. Спартак Трнава 1:1 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 0:0 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Дукла Банска-Бистрица 0:0 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Скалица 8 2 3 3 7 - 11 9
11. Злате Моравце 0:0 7 1 4 2 8 - 11 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 8 0 4 4 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
2. Спартак Трнава 1:1 8 4 2 2 16 - 8 14
3. Ружомберок 0:0 6 3 3 0 10 - 5 12
4. Дукла Банска-Бистрица 0:0 8 3 1 4 8 - 14 10
5. Железярне Подбрезова 7 2 3 2 11 - 10 9
6. ДАК 7 1 5 1 7 - 8 8
7. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
8. Злате Моравце 0:0 7 1 2 4 4 - 10 5
9. Тренчин 0:1 8 1 2 5 3 - 12 5
10. Жилина 1:1 7 1 2 4 8 - 13 5
11. Земплин 1:0 7 1 1 5 6 - 14 4
12. Скалица 7 0 3 4 4 - 13 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 8 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Железярне Подбрезова David Cobnan 6
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
ДАК Кальмар Жолт 5
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 5
Земплин Ержабек Михал 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Славик Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
1.74
3.85
5.03
Все Коэффициенты
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Дукла Банска-Бистрица
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