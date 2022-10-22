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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Ружомберок
1:1
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
30' Желтая карточка
Branislav Luptak
34' Желтая карточка
Славик Адриан
54' Желтая карточка
Lukas Migala
66' Желтая карточка
Рихтарех Давид
1:0
78' Гол
Герец Штефан
80' Желтая карточка
Лихи Филип
1:1
81' Гол
Фашко Михал
90'+3
35
Крайчирик
Иван
63
Моронг
Адам
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
4
Лютеран
Оливер
17
Тучны
Адам
14
Бобчек
Томаш
9
Регали
Мартин
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
41
Lubomir
Willweber
7
Jakub
Uhrincat
31
Рымаренко
Мартин
27
Славик
Адриан
6
Рихтарех
Давид
23
Фашко
Михал
10
Branislav
Luptak
9
Франко
Матей
17
Robert
Polievka
Ружомберок
4-3-3
Дукла Банска-Бистрица
3-5-2

История личных встреч

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.5
Герец Штефан 3 0.21
Мадленяк Матей 2 0.14
Marko Kelemen 2 0.14
Масло Ян 2 (2) 0.14
Тучны Адам 1 0.07
Мрва Марио 1 0.07
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robert Polievka 7 0.47
Фашко Михал 5 0.33
Депетрис Давид 3 (1) 0.2
Рымаренко Мартин 2 0.13
Lubomir Willweber 2 0.13
Adam Hanes 1 0.07
Славик Адриан 0 0
Загуменски Тимотей 0 0
Lukas Migala 0 0
Гашпарович Лукаш 0 0
Рихтарех Давид 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 3 0
Marko Kelemen 3 0
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 5 0
Branislav Luptak 3 0
Фашко Михал 3 0
Robert Polievka 3 0
Lukas Migala 3 0
Славик Адриан 3 0
Депетрис Давид 2 0
Lubos Kupcik 2 0
Рихтарех Давид 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Мазань Петер 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Франко Матей 1 0
Adam Hanes 1 0
Jakub Uhrincat 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
67%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
6
33%
3
14%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
10
45%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
4
27%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2
Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0
Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 10 2 2 31 - 13 32
2. Спартак Трнава 15 8 4 3 27 - 14 28
3. ДАК 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Железярне Подбрезова 14 6 5 3 21 - 15 23
5. Ружомберок 14 5 7 2 19 - 14 22
6. Дукла Банска-Бистрица 15 6 2 7 20 - 25 20
7. Жилина 15 5 4 6 22 - 21 19
8. Тренчин 15 5 3 7 15 - 20 18
9. Земплин 15 5 2 8 16 - 23 17
10. Злате Моравце 14 3 5 6 14 - 22 14
11. Скалица 15 2 6 7 11 - 24 12
12. Татран Липтовски-Микулаш 15 1 5 9 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
2. ДАК 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Железярне Подбрезова 7 4 2 1 10 - 5 14
4. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
5. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Тренчин 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Скалица 8 2 3 3 7 - 11 9
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 11 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 1 2 17 - 8 16
2. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
3. Ружомберок 6 3 3 0 10 - 5 12
4. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
5. Железярне Подбрезова 7 2 3 2 11 - 10 9
6. ДАК 7 1 5 1 7 - 8 8
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Тренчин 8 1 2 5 3 - 13 5
9. Жилина 7 1 2 4 8 - 13 5
10. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 2 4 8 - 12 5
11. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
12. Скалица 7 0 3 4 4 - 13 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 8 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Железярне Подбрезова David Cobnan 6
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
ДАК Кальмар Жолт 5
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 5
Земплин Ержабек Михал 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Славик Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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