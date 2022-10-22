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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Ракув
1:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
30' Желтая карточка
Арсенич Зоран
32' Желтая карточка
Балич Саша
39' Желтая карточка
Milos Trojak
61' Желтая карточка
Корраль Роберто
62' Желтая карточка
Дякону Роналдо
1:0
63' Пенальти
Иви Лопес
90'+5
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
2
Петрашек
Томаш
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
99
Пясецки
Фабиан
27
Новак
Бартош
73
Запытовски
Марцель
22
Дея
Адам
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
23
Adrian
Danek
3
Корраль
Роберто
7
Jakub
Lukowski
26
Севежински
Оскар
13
Дякону
Роналдо
17
Dawid
Blanik
18
Bartosz
Spiaczka
Ракув
3-4-3
Корона Кельце
5-4-1

История личных встреч

Ракув
Корона Кельце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
5:0
ЭГБ
0:1
Э
3:0
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 0.36
Иви Лопес 5 (3) 0.36
Пясецки Фабиан 4 0.29
Вдовяк Матеуш 3 0.21
Сварнас Стратос 1 0.07
Тудор Фран 1 0.07
Гутковский Владислав 1 0.07
Кун Патрик 1 0.07
Кочергин Владислав 1 0.07
Сореску Деян 1 0.07
Чиж Шимон 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 5 0.36
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.29
Dawid Blanik 2 0.14
Петров Кирилл 1 0.07
Milos Trojak 1 0.07
Кильб Яцек 0 0
Зарандия Лука 0 0
Шикавка Евгений 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 6 0
Тудор Фран 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Папаниколау Яннис 3 0
Петрашек Томаш 1 1
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Берггрен Густав 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 4 1
Milos Trojak 4 0
Jacek Podgorski 4 0
Петров Кирилл 3 0
Adrian Danek 3 0
Форенц Конрад 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Дея Адам 2 0
Шикавка Евгений 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Дякону Роналдо 1 0
Корраль Роберто 1 0
Такач Далибор 1 0
Зебич Марио 1 0
Шпаковски Марчин 1 0
Janusz Nojszewski 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
50%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
14
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
6
27%
2
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
6
43%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
3
30%
6
30%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1
Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 12 3 4 5 18 - 22 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
16. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
8. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
12. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Milosz Trojak получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Балич Саша получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Арсенич Зоран получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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