Тур: 14. Стадион: Stadion Rakow. Главный судья: Стефански Даниэль
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаАрсенич Зоран
32' Желтая карточкаБалич Саша
39' Желтая карточкаMilos Trojak
61' Желтая карточкаКорраль Роберто
62' Желтая карточкаДякону Роналдо
1:0
63' ПенальтиИви Лопес
90'+5
Ход матча
30'
32'
39'
61'
62'
63'
1:0
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
27
Новак
Бартош
22
Дея
Адам
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
23
Adrian
Danek
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дея АдамЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
33 Балич СашаЗащитник
-
23 Adrian DanekЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Ракув
Корона Кельце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5
|0.36
|Иви Лопес
|5 (3)
|0.36
|Пясецки Фабиан
|4
|0.29
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.21
|Сварнас Стратос
|1
|0.07
|Тудор Фран
|1
|0.07
|Гутковский Владислав
|1
|0.07
|Кун Патрик
|1
|0.07
|Кочергин Владислав
|1
|0.07
|Сореску Деян
|1
|0.07
|Чиж Шимон
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|5
|0.36
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.29
|Dawid Blanik
|2
|0.14
|Петров Кирилл
|1
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.07
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|6
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Петрашек Томаш
|1
|1
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|4
|1
|Milos Trojak
|4
|0
|Jacek Podgorski
|4
|0
|Петров Кирилл
|3
|0
|Adrian Danek
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Шикавка Евгений
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Дякону Роналдо
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Шпаковски Марчин
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
50%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
14
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
6
27%
2
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
6
43%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
3
30%
6
30%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1
Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|6.
|Погонь Щецин
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|7.
|Лех
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|8.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|8.
|Погонь Щецин
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6