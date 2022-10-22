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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Витесс
2:0
Перерыв
Эммен
0'
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Димерс Марк
1:0
26' Гол
Gabriel Vidovic
42' Желтая карточка
Аркус Карлан
45' Желтая карточка
Дирксен Юлиюс
2:0
45' Гол
Виттек Максимилиан

Ход матча

8'
 
Димерс Марк
26'
Gabriel Vidovic
1:0
42'
Аркус Карлан
 
45'
 
Дирксен Юлиюс
45'
Виттек Максимилиан
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Эммен
1.80
3.85
72.15
Все Коэффициенты
33
Райцигер
Даан
2
Аркус
Карлан
13
Корнелисс
Энцо
20
Мёленстен
Мелле
32
Виттек
Максимилиан
3
Фламинго
Райан
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
21
Беро
Матуш
10
Gabriel
Vidovic
14
Бялек
Бартош
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
24
Дирксен
Юлиюс
20
Влак
Яри
2
Веендорп
Кезиа
7
Rui
Mendes
23
Эль-Мессауди
Ахмед
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
Витесс
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Эммен

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:1
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 (1) 0.18
Фредериксен Николай 2 0.18
Бялек Бартош 2 0.18
Фламинго Райан 2 0.18
Виттек Максимилиан 1 0.09
Козловски Кацпер 1 0.09
Манхуф Миллион 1 0.09
Тронстад Сондре 1 0.09
Gabriel Vidovic 1 0.09
Аркус Карлан 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.36
Rui Mendes 1 0.09
Бернаду Лукас 1 0.09
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.09
Влак Яри 1 0.09
Димерс Марк 0 0
Бушуари Мохамед 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Беро Матуш 3 0
Тронстад Сондре 1 1
Аркус Карлан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Димерс Марк 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
6
43%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
29%
4
19%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
5
24%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2
Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0
Эммен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0
Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 10 8 0 2 35 - 14 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 20 - 10 23
5. Твенте 10 6 1 3 18 - 7 19
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
10. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
11. Витесс 2:0 11 3 2 6 13 - 21 11
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Эксельсиор 10 3 1 6 12 - 27 10
14. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
15. Гронинген 10 2 2 6 10 - 22 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Эммен 0:2 11 1 3 7 8 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 0:2 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Витесс 2:0 6 1 2 3 8 - 14 5
15. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
16. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 2:0 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 0:2 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Валвейк Гаари Жюрьен 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Витесс: 46%, Эммен: 54%.
  • 47'
    Это был отличный перфоманс от команды Витесс, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Виттек Максимилиан левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Желтая карточка
    45'
    Дирксен Юлиюс из команды Эммен получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    45'
    Дирксен Юлиюс из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Козловски Кацпер пострадал.
  • 45'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 45'
    Контроль мяча: Витесс: 43%, Эммен: 57%.
  • 45'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Матч возобновлен
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    • Травма, повреждение
      43'
      Ромени Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      42'
      Аркус Карлан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Аркус Карлан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ромени Оле
    • 42'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Араухо Мигель из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 40'
      Контроль мяча: Витесс: 44%, Эммен: 56%.
    • 39'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Эммен контролирует мяч.
    • 37'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 35'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 35'
      Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Эль-Мессауди Ахмед.
    • 35'
      Контроль мяча: Витесс: 44%, Эммен: 56%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 35'
      Ryan Flamingo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Бушуари Мохамед из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Gabriel Vidovic
    • 33'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 33'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 33'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 31'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 31'
      Контроль мяча: Витесс: 45%, Эммен: 55%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Аркус Карлан из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
    • 30'
      Ryan Flamingo из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      30'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой справа.
    • 29'
      Дирксен Юлиюс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Витесс контролирует мяч.
    • 28'
      Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      28'
      Ryan Flamingo из команды Витесс в офсайде
    • 28'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Козловски Кацпер нанес удар в каркас ворот!
    • 27'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Gabriel Vidovic забивает ударом с левой ноги!
    • 26'
      Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 25'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Витесс: 48%, Эммен: 52%.
    • 24'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Мёленстен Мелле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Араухо Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      22'
      Влак Яри из команды Эммен разыграл угловой с правого угла.
    • 22'
      Райцигер Даан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Влак Яри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Мёленстен Мелле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Эммен пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Виттек Максимилиан
    • 21'
      Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Араухо Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Витесс: 47%, Эммен: 53%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 19'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • Фол, нарушение
      18'
      Аркус Карлан из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
    • 17'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Ромени Оле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Велдмате Йерун
    • 16'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 16'
      Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • 16'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Витесс: 51%, Эммен: 49%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Козловски Кацпер
    • 15'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Велдмате Йерун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Эль-Мессауди Ахмед наказан за толчок Виттек Максимилиан
    • 13'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 12'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Влак Яри из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
    • 11'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 11'
      Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      11'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 10'
      Дирксен Юлиюс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Витесс: 48%, Эммен: 52%.
    • 10'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эммен отменен из-за положения "вне игры".
    • Офсайд
      10'
      Димерс Марк из команды Эммен в офсайде
    • Описание гола
      9'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 9'
      Rui Mendes сделал ключевой пас для гола!
    • 8'
      Ромени Оле сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О О Л! Эммен забивает! Димерс Марк отличился.
    • 8'
      Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Велдмате Йерун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Тронстад Сондре из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
    • 6'
      Витесс контролирует мяч.
    • 6'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Витесс: 75%, Эммен: 25%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 5'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Эммен контролирует мяч.
    • 3'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Ромени Оле из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Корнелисс Энцо пострадал.
    • 2'
      Веендорп Кезиа успешно блокирует удар.
    • 2'
      Аркус Карлан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Эммен
    1.80
    3.85
    72.15
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