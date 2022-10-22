Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

38' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Витесс

35' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Эль-Мессауди Ахмед

35' Удар от ворот произведет Эммен

35' Ryan Flamingo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Витесс

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Витесс

30' Ryan Flamingo из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

29' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

28' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ryan Flamingo из команды Витесс в офсайде

28' ШТАНГА! Так было близко к голу - Козловски Кацпер нанес удар в каркас ворот!

27' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Г О О О О Л - Gabriel Vidovic забивает ударом с левой ноги!

26' Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Витесс

25' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Араухо Мигель . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Влак Яри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Араухо Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Витесс

19' Удар от ворот произведет Эммен

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ромени Оле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Эммен

16' Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо

16' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Эммен

12' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Эммен

11' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

10' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эммен отменен из-за положения "вне игры".

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Велдмате Йерун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

6' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Витесс

5' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля