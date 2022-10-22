Тур: 11. Стадион: Гелредом. Зрители: 12117 Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
8' Undefined phrase: football_event_Димерс Марк
1:0
26' ГолGabriel Vidovic
42' Желтая карточкаАркус Карлан
45' Желтая карточкаДирксен Юлиюс
2:0
45' ГолВиттек Максимилиан
2:1
68' ГолДимерс Марк
90' Желтая карточкаЖивкович Рицхайро
90'+5
Ход матча
8'
26'
1:0
42'
45'
45'
68'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Эммен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.18
|Фредериксен Николай
|2
|0.18
|Бялек Бартош
|2
|0.18
|Фламинго Райан
|2
|0.18
|Виттек Максимилиан
|1
|0.09
|Козловски Кацпер
|1
|0.09
|Манхуф Миллион
|1
|0.09
|Тронстад Сондре
|1
|0.09
|Gabriel Vidovic
|1
|0.09
|Аркус Карлан
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.36
|Rui Mendes
|1
|0.09
|Димерс Марк
|1
|0.09
|Бернаду Лукас
|1
|0.09
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.09
|Влак Яри
|1
|0.09
|Бушуари Мохамед
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Аркус Карлан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Влак Яри
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
27%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
6
27%
2
9%
61-75
5
23%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3
Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2
Эммен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0
Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|35 - 14
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|5.
|Твенте
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|12.
|НЕК Неймеген
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Эксельсиор
|10
|3
|1
|6
|12 - 27
|10
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|15.
|Гронинген
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|18.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|4