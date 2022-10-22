Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Живкович Рицхайро из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Ромарик Япи из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ромарик Япи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Удар от ворот произведет Витесс

79' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Араухо Мигель выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.

78' Удар от ворот произведет Витесс

78' Тактическая замена. Gabriel Vidovic уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

77' Хейлен Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Аркус Карлан пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

73' Бартош Бялек выиграл воздушное противоборство у Веендорп Кезиа

73' Удар от ворот произведет Витесс

73' Тактическая замена. Влак Яри уходит с поля и его заменяет Ben Scholte

68' Г О О О О Л - Димерс Марк наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

68' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Бушуари Мохамед из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Gabriel Vidovic из команды Витесс в офсайде

65' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Араухо Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

61' Удар от ворот произведет Эммен

61' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

60' Сегодняшная посещаемость составляет 12117 болельщиков

60' Удар от ворот произведет Эммен

60' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

59' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

57' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

52' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

51' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Живкович Рицхайро выиграл воздушное противоборство у Ryan Flamingo.

50' Удар от ворот произведет Витесс

48' Ryan Flamingo возвращается на поле.

48' Удар от ворот произведет Эммен

48' Корнелисс Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Ryan Flamingo получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ryan Flamingo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля