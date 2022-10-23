Тур: 11. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Линдхут Аллард
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолХореман Сибе
27' Желтая карточкаБёкема Сэм
2:0
31' ГолАзаркан Маруан
2:1
48' ГолСугавара Юкинари
59' Желтая карточкаФайн Адриан
80' Желтая карточкаМаркело Натангело
90'+5
Ход матча
6'
1:0
27'
31'
2:0
48'
59'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Донкор ДжекиНападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
АЗ Алкмаар
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|2
|0.18
|Бас Юлиан
|2
|0.18
|Хореман Сибе
|2
|0.18
|Хархаух Реда
|2
|0.18
|Лампру Лазарос
|1
|0.09
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.09
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.09
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.09
|Аграфиотис Николас
|1
|0.09
|Сеймор Серано
|1
|0.09
|Дриауех Каухайб
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|5
|0.45
|Де Вит Дани
|3
|0.27
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.18
|Сугавара Юкинари
|2
|0.18
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.18
|Керкез Милош
|2
|0.18
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.09
|Класи Йорди
|1
|0.09
|Лахдо Майкель
|1
|0.09
|Де Вит Меес
|1
|0.09
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.09
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файн Адриан
|2
|0
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Аюб Яссин
|1
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Хархаух Реда
|1
|0
|Бас Юлиан
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Класи Йорди
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
17%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
22%
2
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
33%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Пропущено
28
12
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
14%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
18%
3
25%
31-45
7
25%
3
25%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|1:3
|11
|8
|0
|3
|36 - 17
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Эксельсиор
|11
|4
|1
|6
|14 - 28
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|13.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|Гронинген
|3:1
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|15.
|НЕК Неймеген
|1:2
|11
|1
|7
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Камбюр
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|18.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:3
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|0:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Гронинген
|3:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|Камбюр
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|НЕК Неймеген
|1:2
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|1:3
|6
|3
|0
|3
|14 - 11
|9
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|1:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Камбюр
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Твенте
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Гронинген
|3:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|4