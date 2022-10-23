Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Эксельсиор

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Маркело Натангело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Удар от ворот произведет Эксельсиор

44' Хацидиакос Пантелис не смог попасть в створ ударом издали

44' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Де Вит Дани

43' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Milos Kerkez наказан за толчок Азаркан Маруан

42' Удар от ворот произведет Эксельсиор

40' Юсуф Бараси нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

40' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Тактическая замена. Ван Бредероде Мирон уходит с поля и его заменяет Юсуф Бараси

37' Класи Йорди выиграл воздушное противоборство у Кензо Гудмийн.

37' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Рейндерс Тиджани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Эксельсиор

31' Кензо Гудмийн сделал ключевой пас для гола!

31' Г О О О О Л - Азаркан Маруан забивает с левой ноги!

31' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лампру Лазарос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лампру Лазарос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Бёкема Сэм - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Удар от ворот произведет Эксельсиор

26' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Эксельсиор

20' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

17' Хархаух Реда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Эксельсиор

15' Удар от ворот произведет Эксельсиор

14' Класи Йорди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Эксельсиор

12' Хацидиакос Пантелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Карлссон Йеспер III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Эксельсиор

10' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Карлссон Йеспер III навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Файн Адриан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

2' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кензо Гудмийн задерживает мяч рукой

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.