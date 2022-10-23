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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Эксельсиор
2:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
6' Гол
Хореман Сибе
27' Желтая карточка
Бёкема Сэм
2:0
31' Гол
Азаркан Маруан
2:1
48' Гол
Сугавара Юкинари
59' Желтая карточка
Файн Адриан
80' Желтая карточка
Маркело Натангело
90'+5

Ход матча

6'
Хореман Сибе
(Азаркан Маруан)
1:0
27'
 
Бёкема Сэм
31'
Азаркан Маруан
(Лампру Лазарос)
2:0
38'
 
Бараси Юсуф
Ван Бредероде Мирон
38'
 
Сугавара Юкинари
Деккер Максим
48'
2:1
Сугавара Юкинари
(Рейндерс Тиджани)
59'
Файн Адриан
 
68'
Ван Дёйнен Майк
Азаркан Маруан
 
68'
Эйгенрам Йосуа
Файн Адриан
 
68'
Дриауех Каухайб
Лампру Лазарос
 
73'
Авуджа Максим
Сеймор Серано
 
74'
 
Базур Рихедли
Де Вит Дани
80'
Маркело Натангело
 
82'
 
Лахдо Майкель
Карлссон Йеспер

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
24
Маркело
Натангело
5
Файн
Адриан
33
Бас
Юлиан
8
Гаудмейн
Кензо
10
Азаркан
Маруан
9
Хархаух
Реда
22
Лампру
Лазарос
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
11
Карлссон
Йеспер
III
7
Одгор
Йенс
19
Ван
Бредероде
Мирон
Эксельсиор
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
АЗ Алкмаар

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
4:2
Э
2:1
ТМК
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
3:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.18
Бас Юлиан 2 0.18
Хореман Сибе 2 0.18
Хархаух Реда 2 0.18
Лампру Лазарос 1 0.09
Гаудмейн Кензо 1 0.09
Чу-А-Он Натан 1 0.09
Эль-Яакуби Редуан 1 0.09
Аграфиотис Николас 1 0.09
Сеймор Серано 1 0.09
Дриауех Каухайб 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 5 0.45
Де Вит Дани 3 0.27
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.18
Сугавара Юкинари 2 0.18
Ван Бредероде Мирон 2 0.18
Керкез Милош 2 0.18
Рейндерс Тиджани 1 0.09
Класи Йорди 1 0.09
Лахдо Майкель 1 0.09
Де Вит Меес 1 0.09
Карлссон Йеспер III 1 0.09
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Аюб Яссин 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Маркело Натангело 1 0
Хархаух Реда 1 0
Бас Юлиан 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Керкез Милош 3 0
Класи Йорди 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
17%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
22%
2
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
33%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Пропущено

28
12
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
14%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
18%
3
25%
31-45
7
25%
3
25%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 1:3 11 8 0 3 36 - 17 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 0:0 11 6 2 3 18 - 7 20
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
10. Гоу Эхед Иглс 2:1 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 3:1 11 3 2 6 13 - 23 11
15. НЕК Неймеген 1:2 11 1 7 3 10 - 11 10
16. Камбюр 0:0 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:3 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 0:0 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
10. Гронинген 3:1 6 2 1 3 9 - 11 7
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
14. Гоу Эхед Иглс 2:1 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. Камбюр 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
17. НЕК Неймеген 1:2 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 1:3 6 3 0 3 14 - 11 9
5. Гоу Эхед Иглс 2:1 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
7. НЕК Неймеген 1:2 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Камбюр 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Твенте 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
14. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Гронинген 3:1 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Валвейк Гаари Жюрьен 4
Весь список
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