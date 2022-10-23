Тур: 13. Стадион: BBBank Wildpark.
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
-
35 Daniel Bunk
-
-
46 Elione Neto
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Карлсруэ
Фортуна
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.38
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.38
|Хайзе Филип
|2
|0.15
|Батмаз Малик
|2
|0.15
|Гондорф Жером
|1
|0.08
|Небель Пауль
|1
|0.08
|Рапп Симоне
|1
|0.08
|Кауфманн Миккель
|1
|0.08
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.08
|Франке Марсель
|1
|0.08
|Куэто Лукас
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|5 (1)
|0.38
|Аппелькамп Синта
|3
|0.23
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.15
|Клаус Феликс
|2
|0.15
|Зоботка Марсель
|2
|0.15
|Гинчек Даниэль
|1
|0.08
|Николя Гавори
|1
|0.08
|Танака Ао
|1
|0.08
|Обердорф Тим
|1
|0.08
|Хоффманн Андре
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Карбовник Михал
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
5
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
4
19%
6
30%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
1
6%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0
Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1
Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|13
|8
|4
|1
|23 - 13
|28
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|0:1
|13
|8
|1
|4
|17 - 11
|25
|4.
|Хайденхайм
|1:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|5.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Фортуна
|1:0
|13
|6
|2
|5
|21 - 15
|20
|7.
|Хольштайн Киль
|13
|5
|5
|3
|24 - 24
|20
|8.
|Кайзерслаутерн
|13
|4
|7
|2
|22 - 20
|19
|9.
|Ян
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|10.
|Карлсруэ
|0:1
|13
|5
|2
|6
|21 - 18
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|12.
|Санкт-Паули
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нюрнберг
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|14.
|Ганза
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|15.
|Магдебург
|1:0
|13
|4
|1
|8
|14 - 25
|13
|16.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|17.
|Арминия
|13
|3
|2
|8
|16 - 23
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|13
|1
|7
|5
|17 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|Фортуна
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Ян
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Карлсруэ
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Гамбург
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|13.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|14.
|Кайзерслаутерн
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|15.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|1:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:1
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|6.
|Хайденхайм
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|Магдебург
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|9.
|Карлсруэ
|0:1
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|Фортуна
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|12.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|14.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|16.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Арминия
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4