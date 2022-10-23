  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Карлсруэ
0:1
Первый тайм: 19'
Фортуна

Ход матча

8'
0:1
Петерсон Кристофер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Фортуна
2.26
3.70
3.21
Все Коэффициенты
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
15
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
24
Шлойзенер
Фабиан
36
Аразе
Кельвин
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
7
Петерсон
Кристофер
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Фортуна

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.38
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.38
Хайзе Филип 2 0.15
Батмаз Малик 2 0.15
Гондорф Жером 1 0.08
Небель Пауль 1 0.08
Рапп Симоне 1 0.08
Кауфманн Миккель 1 0.08
Брайтхаупт Тим 1 0.08
Франке Марсель 1 0.08
Куэто Лукас 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 5 (1) 0.38
Аппелькамп Синта 3 0.23
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.15
Клаус Феликс 2 0.15
Зоботка Марсель 2 0.15
Гинчек Даниэль 1 0.08
Николя Гавори 1 0.08
Танака Ао 1 0.08
Обердорф Тим 1 0.08
Хоффманн Андре 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Хендрикс Йоррит 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Карбовник Михал 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Клаус Феликс 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
5
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
4
19%
6
30%
61-75
5
24%
4
20%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
1
6%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0
Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1
Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 0:1 13 8 1 4 17 - 11 25
4. Хайденхайм 1:0 13 6 5 2 18 - 11 23
5. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
6. Фортуна 1:0 13 6 2 5 21 - 15 20
7. Хольштайн Киль 13 5 5 3 24 - 24 20
8. Кайзерслаутерн 13 4 7 2 22 - 20 19
9. Ян 13 5 3 5 14 - 18 18
10. Карлсруэ 0:1 13 5 2 6 21 - 18 17
11. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
12. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
13. Нюрнберг 13 4 2 7 12 - 21 14
14. Ганза 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Магдебург 1:0 13 4 1 8 14 - 25 13
16. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
17. Арминия 13 3 2 8 16 - 23 11
18. Гройтер Фюрт 0:1 13 1 7 5 17 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 1:0 6 4 2 0 11 - 5 14
4. Фортуна 1:0 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Ян 7 3 3 1 8 - 9 12
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Карлсруэ 0:1 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Гамбург 0:1 7 3 1 3 6 - 5 10
13. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
14. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
15. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
16. Гройтер Фюрт 0:1 7 1 5 1 11 - 12 8
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 1:0 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:1 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
6. Хайденхайм 1:0 7 2 3 2 7 - 6 9
7. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Магдебург 1:0 7 2 1 4 9 - 14 7
9. Карлсруэ 0:1 6 2 1 3 10 - 10 7
10. Фортуна 1:0 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
12. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Гройтер Фюрт 0:1 6 0 2 4 6 - 11 2
16. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 7 0 2 5 5 - 13 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Фортуна
2.26
3.70
3.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 0:1 Фортуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Карлсруэ
Фортуна
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 