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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 18132
Карлсруэ
0:2
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
8' Гол
Петерсон Кристофер
0:2
22' Гол
Петерсон Кристофер
54' Желтая карточка
Юнг Себастьян
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Петерсон Кристофер
(Ковнацки Давид)
22'
0:2
Петерсон Кристофер
(Карбовник Михал)
46'
Рапп Симоне
Небель Пауль
 
54'
Юнг Себастьян
 
64'
Чой Кён-Рок
Аразе Кельвин
 
75'
Батмаз Малик
Брайтхаупт Тим
 
76'
Кауфманн Миккель
Шлойзенер Фабиан
 
78'
 
Elione Neto
Аппелькамп Синта
82'
 
Хеннингс Роувен
Ийоха Эммануэль
85'
Йенсен Леон
Гондорф Жером
 
88'
 
Marcel Mansfeld
Петерсон Кристофер
88'
 
Benjamin Boeckle
Ковнацки Давид
88'
 
Бодзек Адам
Танака Ао

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 9
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
15
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
24
Шлойзенер
Фабиан
36
Аразе
Кельвин
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
7
Петерсон
Кристофер
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Фортуна

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.38
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.38
Хайзе Филип 2 0.15
Батмаз Малик 2 0.15
Гондорф Жером 1 0.08
Небель Пауль 1 0.08
Рапп Симоне 1 0.08
Кауфманн Миккель 1 0.08
Брайтхаупт Тим 1 0.08
Франке Марсель 1 0.08
Куэто Лукас 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 5 (1) 0.38
Аппелькамп Синта 3 0.23
Петерсон Кристофер 2 0.15
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.15
Клаус Феликс 2 0.15
Зоботка Марсель 2 0.15
Гинчек Даниэль 1 0.08
Николя Гавори 1 0.08
Танака Ао 1 0.08
Обердорф Тим 1 0.08
Хоффманн Андре 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Карбовник Михал 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Карбовник Михал 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Клаус Феликс 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
5
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
4
19%
6
27%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
6
32%
3
20%
61-75
1
5%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0
Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1
Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 13 8 1 4 19 - 13 25
4. Хайденхайм 13 6 5 2 20 - 12 23
5. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
6. Фортуна 13 6 2 5 22 - 15 20
7. Хольштайн Киль 13 5 5 3 24 - 24 20
8. Кайзерслаутерн 13 4 7 2 22 - 20 19
9. Ян 13 5 3 5 14 - 18 18
10. Карлсруэ 13 5 2 6 21 - 19 17
11. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
12. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
13. Нюрнберг 13 4 2 7 12 - 21 14
14. Ганза 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Магдебург 13 4 1 8 16 - 27 13
16. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
17. Арминия 13 3 2 8 16 - 23 11
18. Гройтер Фюрт 13 1 7 5 18 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Ян 7 3 3 1 8 - 9 12
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
11. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
14. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
15. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
16. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
6. Хайденхайм 7 2 3 2 7 - 6 9
7. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
9. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
10. Фортуна 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
12. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
16. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 7 0 2 5 5 - 13 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Петерсон Кристофер бьет в цель!
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