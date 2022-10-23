Тур: 13. Стадион: Фолькспаркштадион.
Ход матча
11'
18'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elijah Krahn
-
45 Tom Sanne
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
10 Jason Ceka
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Гамбург
Магдебург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7
|0.54
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.23
|Рейс Людовит
|2
|0.15
|Бенеш Ласло
|1
|0.08
|Хайер Моритц
|1
|0.08
|Джатта Бейкери
|1
|0.08
|Вушкович Марио
|1
|0.08
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.31
|Атик Бариш
|2
|0.15
|Jason Ceka
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.08
|Пиччини Кристиано
|1
|0.08
|Connor Krempicki
|1
|0.08
|Шулер Лука
|1
|0.08
|Andreas Mueller
|1
|0.08
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Рор Максимилиан
|2
|0
|Вушкович Марио
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Конде Амара
|3
|0
|Атик Бариш
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
50%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
50%
3
20%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
5
45%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Пропущено
10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
4
40%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
20%
5
20%
61-75
4
40%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2
Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3
Магдебург
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1
Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|13
|8
|4
|1
|23 - 13
|28
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|0:1
|13
|8
|1
|4
|17 - 11
|25
|4.
|Хайденхайм
|1:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|5.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Фортуна
|1:0
|13
|6
|2
|5
|21 - 15
|20
|7.
|Хольштайн Киль
|13
|5
|5
|3
|24 - 24
|20
|8.
|Кайзерслаутерн
|13
|4
|7
|2
|22 - 20
|19
|9.
|Ян
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|10.
|Карлсруэ
|0:1
|13
|5
|2
|6
|21 - 18
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|12.
|Санкт-Паули
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нюрнберг
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|14.
|Ганза
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|15.
|Магдебург
|1:0
|13
|4
|1
|8
|14 - 25
|13
|16.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|17.
|Арминия
|13
|3
|2
|8
|16 - 23
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|13
|1
|7
|5
|17 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|Фортуна
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Ян
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Карлсруэ
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Гамбург
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|13.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|14.
|Кайзерслаутерн
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|15.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|1:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:1
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|6.
|Хайденхайм
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|Магдебург
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|9.
|Карлсруэ
|0:1
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|Фортуна
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|12.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|14.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|16.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Арминия
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4