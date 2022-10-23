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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Гамбург
0:1
Первый тайм: 20'
Магдебург
0'
0:1
11' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
18' Желтая карточка
Вушкович Марио

Ход матча

11'
0:1
Эль-Ханкури Мохамед
(Атик Бариш)
18'
Вушкович Марио
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Магдебург
1.64
5.60
6.70
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
44
Вушкович
Марио
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
36
Сухонен
Ансси
27
Жан-Люк
Домпе
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
10
Киттель
Сонни
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
16
Andreas
Mueller
6
Daniel
Elfadli
13
Connor
Krempicki
8
Квартенг
Мориц-Брони
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
Гамбург
4-1-2-3
Магдебург
4-2-1-3

История личных встреч

Гамбург
Магдебург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:1
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 0.54
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.23
Рейс Людовит 2 0.15
Бенеш Ласло 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Джатта Бейкери 1 0.08
Вушкович Марио 1 0.08
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Жан-Люк Домпе 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.31
Атик Бариш 2 0.15
Jason Ceka 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Пиччини Кристиано 1 0.08
Connor Krempicki 1 0.08
Шулер Лука 1 0.08
Andreas Mueller 1 0.08
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Рор Максимилиан 2 0
Вушкович Марио 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Ogechika Heil 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 3 0
Атик Бариш 2 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Гнака Силас 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
50%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
50%
3
20%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
5
45%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Пропущено

10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
4
40%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
20%
5
20%
61-75
4
40%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2
Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3
Магдебург
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1
Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 0:1 13 8 1 4 17 - 11 25
4. Хайденхайм 1:0 13 6 5 2 18 - 11 23
5. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
6. Фортуна 1:0 13 6 2 5 21 - 15 20
7. Хольштайн Киль 13 5 5 3 24 - 24 20
8. Кайзерслаутерн 13 4 7 2 22 - 20 19
9. Ян 13 5 3 5 14 - 18 18
10. Карлсруэ 0:1 13 5 2 6 21 - 18 17
11. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
12. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
13. Нюрнберг 13 4 2 7 12 - 21 14
14. Ганза 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Магдебург 1:0 13 4 1 8 14 - 25 13
16. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
17. Арминия 13 3 2 8 16 - 23 11
18. Гройтер Фюрт 0:1 13 1 7 5 17 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 1:0 6 4 2 0 11 - 5 14
4. Фортуна 1:0 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Ян 7 3 3 1 8 - 9 12
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Карлсруэ 0:1 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Гамбург 0:1 7 3 1 3 6 - 5 10
13. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
14. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
15. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
16. Гройтер Фюрт 0:1 7 1 5 1 11 - 12 8
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 1:0 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:1 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
6. Хайденхайм 1:0 7 2 3 2 7 - 6 9
7. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Магдебург 1:0 7 2 1 4 9 - 14 7
9. Карлсруэ 0:1 6 2 1 3 10 - 10 7
10. Фортуна 1:0 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
12. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Гройтер Фюрт 0:1 6 0 2 4 6 - 11 2
16. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 7 0 2 5 5 - 13 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Mario Vuskovic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эль-Ханкури Мохамед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Магдебург
1.64
5.60
6.70
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