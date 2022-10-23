Тур: 11. Стадион: Крас. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Ход матча
8'
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
21
Мюрен
Роберт
33
Хайе
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
-
36 Jordi Blom
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Волендам
Херенвен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.18
|Эйтинг Карел
|2
|0.18
|Мюрен Роберт
|2
|0.18
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.18
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.09
|Верман Хенк
|1
|0.09
|Walid Ould Chikh
|1
|0.09
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|0.36
|Ван Эвейк Милан
|2
|0.18
|Сарр Амин
|1
|0.09
|Хайе Том
|1
|0.09
|Бохневич Павел
|1
|0.09
|Тахири Анас
|0
|0
|Кёлерт Матс
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|1
|1
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Плат Брайан
|2
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|4
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Оттеле Сюб
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
1
17%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
19%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
2
13%
1
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
27
9
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
11%
2
22%
1-15
5
19%
1
11%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
7
26%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0
Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Бош - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0
Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|37 - 18
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|11
|7
|1
|3
|19 - 7
|22
|6.
|Спарта Роттердам
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|7.
|Херенвен
|0:0
|11
|3
|6
|2
|9 - 9
|15
|8.
|Утрехт
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|9.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|10.
|Эксельсиор
|11
|4
|1
|6
|14 - 28
|13
|11.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|12.
|НЕК Неймеген
|11
|1
|8
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|Гронинген
|11
|3
|2
|6
|14 - 24
|11
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Волендам
|0:0
|11
|1
|4
|6
|11 - 28
|7
|18.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Херенвен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|11.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|5.
|Херенвен
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (9)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4