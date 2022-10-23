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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Волендам
1:0
Первый тайм: 21'
Херенвен
0'
8' Желтая карточка
Хайе Том
1:0
20' Гол
Мюрен Роберт

Ход матча

8'
 
Хайе Том
20'
Мюрен Роберт
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Херенвен
3.69
3.90
2.15
Все Коэффициенты
1
Филип
Станкович
6
Бенамар
Бенаисса
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
33
Walid
Ould
Chikh
10
Ористанио
Гаэтано
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
34
Эль-Кадири
Ибрахим
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
19
Ольссон
Симон
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Волендам
4-3-3
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Волендам
Херенвен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
1:4
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
1:4
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.18
Эйтинг Карел 2 0.18
Мюрен Роберт 2 0.18
Lequincio Zeefuik 2 0.18
Бенамар Бенаисса 1 0.09
Верман Хенк 1 0.09
Walid Ould Chikh 1 0.09
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.36
Ван Эвейк Милан 2 0.18
Сарр Амин 1 0.09
Хайе Том 1 0.09
Бохневич Павел 1 0.09
Тахири Анас 0 0
Кёлерт Матс 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 1 1
Ван Мигем Дарил 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Плат Брайан 2 0
Бенамар Бенаисса 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 4 0
Тахири Анас 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Колассен Антуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
1
17%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
19%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

27
9
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
11%
2
22%
1-15
5
19%
1
11%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
7
26%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0
Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Бош - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0
Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 11 5 2 4 17 - 14 17
7. Херенвен 0:0 11 3 6 2 9 - 9 15
8. Утрехт 11 4 3 4 15 - 19 15
9. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Волендам 0:0 11 1 4 6 11 - 28 7
18. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Херенвен 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 0:0 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
5. Херенвен 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
6. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
7. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 0:0 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мюрен Роберт забивает ударом с правой ноги!
  • 20'
    Ван Мигем Дарил из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Сиб ван Оттеле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эйтинг Карел
  • 19'
    Волендам пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Игрок команды Херенвен сделал подножку сопернику. Пострадал Walid Ould-Chikh.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Волендам
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    • 15'
      Walid Ould-Chikh нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      15'
      Эйтинг Карел из команды Волендам разыграл угловой с правого угла.
    • 14'
      Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Кёлерт Матс успешно блокирует удар.
    • 14'
      Ibrahim El Kadiri нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 13'
      Волендам контролирует мяч.
    • Угловой
      13'
      Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Халилович Тибор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      12'
      Хайе Том из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
    • 12'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Мюрен Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Волендам: 62%, Херенвен: 38%.
    • 9'
      Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт.
    • Желтая карточка
      8'
      Хайе Том получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья свистит. Хайе Том атаковал сзади соперника. Это Ван Мигем Дарил заработал своей команде штрафной
    • 8'
      Хайе Том ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      7'
      Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бенамар Бенаисса!
    • 7'
      Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Walid Ould-Chikh
    • 6'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Офсайд
      6'
      Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен в офсайде
    • 6'
      Халилович Тибор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 84%, Херенвен: 16%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 4'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Андриес Нопперт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 2'
      Шанс! Эйтинг Карел из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • 2'
      Ван Мигем Дарил из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Офсайд
      1'
      Сарр Амин из команды Херенвен в офсайде
    • 1'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 1'
      Волендам контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Волендам начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Херенвен
    3.69
    3.90
    2.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волендам 1:0 Херенвен онлайн

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