Ibrahim El Kadiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Второй тайм начался

Ibrahim El Kadiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Бенамар Бенаисса получил желтую карточку от судьи

51' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Халилович Тибор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Волендам

47' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Ibrahim El Kadiri из команды Волендам разыграл угловой с левого угла.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Эйтинг Карел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Волендам будет все-таки засчитан.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Г О О О О Л - Мюрен Роберт забивает с правой ноги!

43' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

41' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ван Мигем Дарил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Херенвен

38' Gaetano Oristanio нанес удар, но промахнулся очень сильно.

36' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Ван Мигем Дарил . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Херенвен

30' Шанс! Gaetano Oristanio из команды Волендам пробил головой, но мимо

30' Ibrahim El Kadiri из команды Волендам подал угловой слева.

28' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

24' Филип Станкович делает важнейший сейв!

24' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Волендам отменен из-за положения "вне игры".

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Удар от ворот произведет Волендам

17' Ван Хойдонк Сидней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мбуямба Ксавьер бьет ударом через себя, но Андриес Нопперт блокирует удар!

15' Gaetano Oristanio нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ibrahim El Kadiri нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Мюрен Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

9' Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт

8' Хайе Том получил желтую карточку от судьи

7' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бенамар Бенаисса

7' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Халилович Тибор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Херенвен

4' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волендам начинает с центра поля