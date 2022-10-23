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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
НЕК Неймеген
1:2
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
3' Гол
Таннан Уссама
1:1
9' Гол
Лидберг Исак
1:2
41' Гол
Адеканье Бобби

Ход матча

3'
Таннан Уссама
(Маркеш Педру)
1:0
9'
1:1
Лидберг Исак
(Фонтан Хосе)
41'
1:2
Адеканье Бобби

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
5.46
3.47
4.10
Все Коэффициенты
22
Силлессен
Яспер
34
Ларте-Саннье
Терри
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
28
Ван
Рой
Барт
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Таннан
Уссама
20
Шоне
Лассе
11
Маттссон
Магнус
10
Дуэлунд
Миккель
9
Маркеш
Педру
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
4
Фонтан
Хосе
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
НЕК Неймеген
5-3-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 2 0.18
Маркес Иван 2 0.18
Дуэлунд Миккель 1 0.09
Маркеш Педру 1 0.09
Димата Ландри 1 0.09
Брюин Джорди 1 0.09
Тавшан Элаис 1 0.09
Сиссоко Ибрагим I 1 0.09
Шоне Лассе 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.36
Лидберг Исак 3 0.27
Кюйперс Бас 2 0.18
Штоккерс Финн 1 0.09
Виллюмссон Виллюм 1 0.09
Адеканье Бобби 1 0.09
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 3 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Шоне Лассе 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркес Иван 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
6
50%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
22%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 1:3 11 8 0 3 36 - 17 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 0:0 11 6 2 3 18 - 7 20
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
10. Гоу Эхед Иглс 2:1 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 3:1 11 3 2 6 13 - 23 11
15. НЕК Неймеген 1:2 11 1 7 3 10 - 11 10
16. Камбюр 0:0 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:3 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 0:0 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
10. Гронинген 3:1 6 2 1 3 9 - 11 7
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
14. Гоу Эхед Иглс 2:1 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. Камбюр 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
17. НЕК Неймеген 1:2 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 1:3 6 3 0 3 14 - 11 9
5. Гоу Эхед Иглс 2:1 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
7. НЕК Неймеген 1:2 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Камбюр 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Твенте 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
14. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Гронинген 3:1 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Валвейк Гаари Жюрьен 4
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    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    5.46
    3.47
    4.10
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